Tottenham beschäftigt sich mit Nagelsmann

Leipzig. Der Trend zu deutschen Trainern scheint sich in der englischen Premier League zu verstärken.

Laut einem Bericht der Zeitung "The Telegraph" ist Julian Nagelsmann von Fußball-Bundesligist RB Leipzig angeblich der Top-Kandidat bei Tottenham Hotspur, sollten diese sich von José Mourinho trennen.

Derzeit arbeiten Jürgen Klopp beim FC Liverpool und Thomas Tuchel beim FC Chelsea bereits bei englischen Top-Clubs, zudem weist der Österreicher Ralph Hasenhüttl vom FC Southampton Bundesliga-Erfahrung auch bei RB Leipzig auf. Mourinho und die Spurs haben fünf der vergangenen sechs Liga-Spiele verloren und sind von der Tabellenspitze auf den neunten Platz abgestürzt. Star-Trainer Mourinho hat in der Fan-Basis der Spurs keinen Rückhalt mehr.

Dass Nagelsmann auf Mourinho folgt, ist aber extrem unwahrscheinlich. Der 33-Jährige hat bei RB einen Vertrag bis 2023 ohne Ausstiegsklausel und würde sich mit einem Wechsel nach London sportlich nicht verbessern. Zudem hatte Vorstandschef Oliver Mintzlaff wiederholt betont, dass Nagelsmann auch in der kommenden Saison in Leipzig arbeiten werde.

Das Interesse der Spurs verwundert nicht, schließlich waren sie in der vergangenen Saison im Achtelfinale der Champions League chancenlos gegen Leipzig ausgeschieden. In dieser Saison spielt der Traditionsclub aus dem Norden Londons nur in der Europa League.

Hinterlegt ist das Interesse der Spurs an RB-Kapitän Marcel Sabitzer. Der österreichische Nationalspieler besitzt in Leipzig noch einen Vertrag bis 2022, Gespräche über eine Verlängerung gab es bisher nicht. Beim 3:0 der Leipziger im Rückspiel gegen Tottenham vor einem Jahr erzielte er zwei Tore.

