Warum Hansi Flick das frühe WM-Aus mitverschuldet hat

Doha. Hansi Flick hat während der WM Fehler gemacht, die ein Bundestrainer nicht machen sollte. Zur EM 2024 wird er sich steigern müssen.

Hansi Flick sah nicht bloß zu, er packte tatkräftig mit an. Es musste nämlich umgebaut werden, bevor der Bundestrainer sich aufs Pressepodium im Sultan Qaboos Sports Complex setzen konnte. Es fehlte noch die schwere Werbetafel mit den Sponsoren des deutschen Fußballbunds, die im Rücken des Bundestrainers natürlich niemals fehlen darf. Die wurde nun von vielen fleißigen Helfern durch den engen Presseraum gewuchtet, über die Köpfe der Journalisten hinweg. Und Flick fasste mit an, trug seinen Teil zum Gelingen des Aufbaus bei. Es war Mitte November, es war in der omanischen Hauptstadt Maskat, und Flick galt landauf, landab noch als der pragmatische, zupackende Bundestrainer, dem einfach alles gelang – selbst der Aufbau einer Werbetafel.