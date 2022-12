Nationalmannschaft WM-Ärger beim DFB: So lief die brisante Teamsitzung

Hamburg/Essen. Nach dem WM-Aus waren mit Bierhoff und Flick die Schuldigen gefunden. Dass sich aber wichtige Spieler überwarfen, kommt nun erst raus.

Die Zukunft des deutschen Fußballs beginnt mit der Vergangenheit. Am Mittwoch empfangen DFB-Präsident Bernd Neuendorf und sein Vize Hans-Joachim Watzke in Frankfurt zum Gespräch, dann wollen sie von DFB-Manager Oliver Bierhoff und Bundestrainer Hansi Flick eine überzeugende Analyse hören. Die zentrale Frage bisher: Wer hat den größeren Anteil am Vorrundenaus? Bierhoff? Flick? Oder sogar Neuendorf? Fußball-Deutschland sucht nach Sündenböcken.