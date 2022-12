Die wohl entscheidende Szene aus Sicht der deutschen Mannschaft bei der WM 2022: Nico Schlotterbeck (r.) kann den Japaner Takuma Asano nicht am Schuss hindern. Daraus resultiert das Siegtor für die Japaner.

DFB-Einzelkritik WM-Zeugnis für DFB-Spieler: Wer in der Abwehr enttäuscht hat

Essen. Für Deutschland war die WM 2022 nach der Vorrunde beendet. Zeit für ein DFB-Spielerzeugnis. Teil eins mit Manuel Neuer und der Abwehr.

Was für eine Enttäuschung: Wie schon bei der WM 2018 ist auch in Katar schon nach der Vorrunde Schluss für die deutsche Nationalmannschaft. Mit nur vier Punkten schied das DFB-Team hinter Japan und Spanien aus. Besonders schwach war die Defensive. Fünf Gegentore kassierte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick in den drei Vorrundenspielen. Entsprechend schlecht fällt unser DFB-Zeugnis anhand einer Datenanalyse von Createfootball aus. Im ersten Teil werden Torhüter Manuel Neuer und die eingesetzten Abwehrspieler bewertet.