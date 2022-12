Zum zweiten Mal: Lionel Messi bester Spieler der WM

Doha. Nach dem Sieg im WM-Finale hat Lionel Messi die nächste Trophäe gewonnen. Er wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat Argentiniens Fußball-Superstar Lionel Messi als besten Spieler der Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgezeichnet. Der 35-Jährige von Paris St. Germain erhielt den Goldenen Ball nach dem Finalsieg Argentiniens gegen Frankreich. und trat die Nachfolge des Kroaten Luka Modric an, der 2018 in Moskau als bester WM-Spieler geehrt worden war. Messi war bereits 2014 in Brasilien beim deutschen WM-Triumph die Auszeichnung zuteil geworden.

Die Wahl wird von der Technischen Studiengruppe (TSG) der FIFA vorgenommen. Einziger deutscher Sieger bei der Wahl zum besten WM-Spieler war Torwart Oliver Kahn 2002 bei der WM-Endrunde in Südkorea und Japan.

Beste WM-Spieler: Die Liste der bisherigen Sieger

1982: Paolo Rossi (Italien)

1986: Diego Maradona (Argentinien)

1990: Salvatore Schillaci (Italien)

1994: Romario (Brasilien)

1998: Ronaldo (Brasilien)

2002: Oliver Kahn (Deutschland)

2006: Zinedine Zidane (Frankreich)

2010: Diego Forlan (Uruguay)

2014: Lionel Messi (Argentinien)

2018: Luka Modric (Kroatien)

2022: Lionel Messi (Argentinien) (sid)