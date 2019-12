5,5 Millionen Euro in Heiligenstadt investiert

Richtfest für ihr neues Karosserie- und Lackierzentrum feierte am Donnerstagnachmittag die Autohaus Peter GmbH im Heiligenstädter Gewerbegebiet Ost nach nur wenigen Monaten Bauzeit. Wie Geschäftsführer Helmut Peter berichtete, werden in den Standort in Nähe des Autohauses rund 5,5 Millionen Euro investiert, wo eine neue Halle errichtet wurde. Gefolgt waren der Einladung unter anderem Vertreter aus Politik und Wirtschaft, von Zulieferfirmen sowie Herstellern, aber auch von Autohäusern.

Kooperiert, so hieß es, werde am Standort zum Beispiel mit dem Autopflegezentrum Darmstadt. Dabei

Helmut Peter bei seiner Ansprache. Foto: Eckhard Jüngel

gehe es nicht nur um die Aufbereitung von Neuwagen. Neben Autohäusern werde auch Privatkunden, marken- und kundenunabhängig, die Möglichkeit eröffnet, hier ihre Fahrzeuge vor einem Verkauf fit zu machen, Dellen zu beseitigen oder Lackkratzer zu entfernen. Heiligenstadt schien Helmut Peter und Sohn Anderas Peter der geeignete Ort, um zudem die Standorte in Niedersachsen und im Eichsfeld einzubinden.

Helmut Peter blickte in seiner Rede dann zurück auf den Unternehmensstart, den Weg, der folgte, und ließ nicht unerwähnt, dass am Donnerstag bei einem Notartermin der Verkauf des Milchhofes an die Stadt Leinefelde-Worbis perfekt gemacht worden sei.

Heiligenstadt Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) zog seinerseits symbolisch den Hut vor dem Unternehmer sowie der 30-jährigen Firmenentwicklung und freute sich, dass auch die Nachfolge gesichert ist – in einem Unternehmen, das gezeigt habe, wie man von 0 auf 100 starte.

Geboten wurde den Gästen am Abend dann die Gelegenheit, neueste Technologien der Fahrzeugaufbereitung und -lackierung sowie Karosseriearbeiten und moderne Methoden des Smart Repair kennenzulernen. Informationen gab es auch von Lackherstellern zu Techniken und Trends.