US-Börsen belasten den Dax - Minus 0,5 Prozent

Frankfurt/Main Wieder aufgeflammte Konjunktursorgen und die schwache Wall Street haben den deutschen Aktienmarkt ins Minus gedrückt. Der Leitindex Dax fiel am Dienstag um 0,52 Prozent auf 15.397,62 Punkte. Seit dem Jahreshoch vor knapp zwei Wochen bei 15.658 Punkten hat das Börsenbarometer jüngst schon keine Fortschritte mehr gemacht - vor allem wegen der Furcht vor weiter steigenden Zinsen. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 0,33 Prozent auf 28.710,28 Punkte.

Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Frankreich wurden hierzulande eher negativ aufgenommen. Laut der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat die Stimmung in der Industrie enttäuscht, während es im Servicebereich erneute Verbesserungen gab. Der Helaba-Experte Ulrich Wortberg sagte: „Es gibt keinen Grund, dass sich der konjunkturelle Optimismus intensiviert, denn insgesamt lassen die Zahlen auf eine schwache Konjunkturdynamik schließen.“

Anleger blickten zudem auf die Wall Street, die am Dienstag mit deutlichen Verlusten aus dem verlängerten Wochenende zurückgekehrt ist. „Die aktuelle Schwäche in New York ist dem Stimmungswechsel in Sachen Geldpolitik zu verdanken“, schrieb Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets.

Im Dax fielen die Papiere von Zalando um fast zwei Prozent. Der Online-Modehändler hat nach erfolgreichen Pandemiejahren zunehmend mit der deutlich geringeren Kauflaune der Verbraucher zu kämpfen. Das Berliner Unternehmen will nun einige hundert Stellen streichen, wie die Zalando-Chefs Robert Gentz und David Schneider in einem Brief an die Mitarbeiter ankündigten.

Starke Geschäftszahlen von Engie hatten eine gute Anlegerstimmung im gesamten europäischen Versorgersektor zur Folge. Hierzulande gewannen die Anteilscheine von RWE als mit Abstand bester Wert im Dax gut zwei Prozent. Die Anteile von Lufthansa stiegen im MDax um 1,4 Prozent auf 9,67 Euro.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,49 Prozent tiefer bei 4250,40 Punkten. Für den französischen Cac 40 und den britischen FTSE 100 ging es ebenfalls leicht nach unten. Der New Yorker Dow Jones Industrial büßte zum europäischen Börsenschluss 1,6 Prozent ein.

Der Kurs des Euro gab nach: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0664 (Montag: 1,0674) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9377 (0,9369) Euro.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,46 Prozent am Vortag auf 2,51 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,14 Prozent auf 124,83 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,60 Prozent auf 134,02 Punkte.