Steht das Feuerwerk an Silvester vor dem Aus? Erste Händler kündigen den Rückzug aus dem Böller- und Raketengeschäft an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwerk vor dem Aus? Verkaufsstopp bei Baumarktkette

Wenn zu Silvester die Raketen in die Luft fliegen und die Böller explodieren, schießen die Deutschen nicht nur wie im Vorjahr 133 Millionen Euro in die Luft – sie setzen nach Angaben des Umweltbundesamts auch 4.500 Tonnen Feinstaub frei. In nur einer Nacht erzeugen die Deutschen damit so viel Feinstaub wie sonst mit 15 Prozent des jährlichen Straßenverkehrs.

Doch damit könnte bald Schluss sein. Denn immer mehr Handelsunternehmen verzichten darauf, Feuerwerk zu verkaufen. Während einzelne Supermarkt-Händler der großen Ketten Edeka und Rewe schon vorgeprescht sind und das Silvester-Equipment aus ihren Regalen verbannt haben, zieht nun erstmals eine gesamte große Kette nach: Hornbach hat angekündigt, ab 2020 kein Feuerwerk mehr verkaufen zu wollen.

Feuerwerk: Bei Hornbach bleiben im kommenden Jahr die Regale leer

Wie die „Rheinische Post“ mit Verweis auf einen Hornbach-Sprecher berichtet, wird die Baumarktkette ab dem kommenden Jahr weder in Deutschland noch in Österreich Feuerwerk verkaufen.

Betroffen sind 96 Märkte in Deutschland und 14 Märkte in Österreich. In den übrigen 47 Märkten in sieben europäischen Ländern sei Feuerwerk schon jetzt kein Thema mehr, berichtete der Hornbach-Sprecher der „Rheinischen Post“. Feuerwerksverbote sind keine Seltenheit mehr. Im vergangenen Jahr setzten unter anderem die Galápagos-Inseln ein Verbot durch.

Andere Ketten lassen Entscheidung offen

In diesem Jahr habe man den Verkauf nicht gestoppt, da es noch langfristige Verträge mit Lieferanten gebe, zitiert die Zeitung den Hornbach-Sprecher. Diese seien kurzfristig nicht mehr zu ändern gewesen.

In der vergangenen Woche hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet, dass immer mehr Händler im Norden aus Klima- oder Tierschutzgründen auf den Verkauf von Feuerwerk verzichten würden, darunter einzelne Edeka-Lebensmittelhändler. Die Filialleiter der großen Lebensmittelketten wie Edeka und Rewe sind selbstständige Unternehmer, sie unterliegen somit keinen Weisungen der Konzernsteuerung.

• Hintergrund: So gefährlich kann das Feuerwerk zu Silvester sein

• Feinstaub und Müll: Die schmutzigen Seiten des Feuerwerks

„Spenden statt böllern“

Bereits im Vorjahr war ein Rewe-Markt aus Rheinland-Pfalz vorgeprescht und hatte den Verkauf gestoppt und stattdessen zum Motto „Spenden statt böllern“ aufgerufen. Der Adenauer Markt warb damit, dass statt des Feuerwerkverkaufs 1000 Euro an den Gnadenhof Eifelhof Frankenau gestiftet werden.

Unter demselben Motto werben immer mehr Organisationen, darunter das Deutsche Kinderhilfswerk, der WWF und der Wildtierschutzverein Deutschland, um Spenden. Auch das evangelische Hilfswerk ruft zum Motto „Brot statt Böller“ auf und wirbt für die Unterstützung für Brot für die Welt.

Aldi und Lidl wollen sich an Nachfrage orientieren

Die umwelthilfe fordert böllerverbot in mehr als 30 städtendeutsche Umwelthilfe hatte sowohl im Vorjahr als auch im Juli ein Böllerverbot in über 30 deutschen Städten gefordert. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sprach nach der ersten Forderung im Vorjahr daraufhin von „Deppen“.

Solange ein solches Verbot nicht kommt, müssen sich Feuerwerk-Liebhaber wohl keine Sorge machen, bald ihre Knaller nicht mehr erwerben zu können. Wie Lidl der „Rheinischen Post“ mitteilte, wolle man sich nach wie vor „bei der Sortimentsgestaltung an Kundenwünschen“ orientieren.

Daher werde in allen 3200 Filialen Feuerwerke und Wunderkerzen angeboten. Auch Aldi Nord teilte der Zeitung mit, dass man auf Kundenwünsche reagiere. (tki)