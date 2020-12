Daniel Klajner bleibt bis 2026 Intendant am Theater Nordhausen

Daniel Klajner bleibt bis Juli 2026 Intendant im Nordhäuser Theater. Die Gesellschafter der GmbH aus Theater und Sondershausens Loh-Orchester hätten sich auf eine Verlängerung seines Vertrages geeinigt, informierte Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) am Mittwoch den Hauptausschuss. Er begrüße dies. Gerade jetzt. „Das Ist eine wichtige Botschaft für uns.“ Durch Corona und die Theater-Baustelle habe man eine „angespannte Situation“. „Da will ich nicht mittendrin den Reiter wechseln“, begründete der OB seine Einschätzung, die wohl auch vom Gros der Belegschaft geteilt werde.

Der Stadtchef gewährte in der Sitzung zudem eine kurze Innensicht ins Theater. Demnach sei das Kulturhaus trotz des vom Land angekündigten Aussetzens des Spielbetriebs bis Ende Januar hoch motiviert. Es bleibe also „ein Hintertürchen“, dass bei sinkendem Infektionsgeschehen auch früher wieder gespielt werden könne, erklärte Buchmann, der zudem für das Kulturleben im Sommer Hoffnungen schürte: „Wenn möglich wollen wir im Sommer im positiven Sinne eskalieren“, stellte er ein üppigeres Theater- und Orchesterprogramm in Aussicht. In Abstimmung mit dem Betriebsrat sei eine Verkürzung der Sommerferien möglich, um Verluste teilweise wieder reinzuspielen.

Weniger positive Töne schlug der OB aber beim Thema Landratswahl 2021 an. Die war vorige Woche vom Landesverwaltungsamt auf den 28. Februar terminiert worden. „Da muss ich doch sehr in mich gehen“, schimpfte Buchmann. Nach Weihnachten innerhalb der Familie könne er sich bessere Infektionszahlen zum Jahresbeginn nicht vorstellen. Für ihn stelle sich da eine Reihe logistischer Fragen: Woher die über 300 Wahlhelfer nehmen? Woher ausreichend Desinfektionsmittel? Wie Security-Leute anheuern, die für einen sicheren Einlass in Wahllokale sorgen? Die 42 Nordhäuser Lokale seien zudem meist Schulen oder Altenheimen. „Da überhaupt einen Schlüssel zu bekommen, wird schwierig“, fürchtet Buchmann, der auf Verschiebung hofft.