Neun Thüringer auf Ärzteliste für Schwangerschaftsabbrüche

In Thüringen haben sich bislang neun gynäkologische Praxen oder Kliniken auf der Online-Liste eintragen lassen, mit der die Bundesärztekammer über medizinische Angebote zu Schwangerschaftsabbrüchen informiert. Nach Recherchen unserer Zeitung handelt es sich um Kliniken in Altenburg, Apolda und Greiz sowie um Praxen in Eisenach, Erfurt, Jena, Ohrdruf und Weimar. Angegeben sind Kontaktmöglichkeiten sowie Informationen dazu, ob Schwangerschaftsabbrüche medikamentös und/oder operativ vorgenommen werden.

Die unter der Regie der Bundesärztekammer (BÄK) geführte Liste ist Teil der Reform des Paragrafen 219a zum Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Nach einem Gerichtsurteil gegen eine Gynäkologin hat das im Februar verabschiedete 219a-Gesetz faktisch weiter Bestand. Über das Informationsportal unter www.familienplanung.de sollen Praxen und Kliniken aber zumindest darüber informieren können, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Nach der Freischaltung der Liste im Sommer hatte es Kritik gegeben, dass zunächst nur wenige Ärzte aus wenigen Regionen vermerkt werden. Der Thüringer Landesverband Pro Familia, der in mehreren Thüringer Städten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen unterhält, sowie Frauenverbände bemängelten, dass die lückenhafte Liste Frauen in Notlagen nicht helfe.

Anzahl der Einträge hat sich mehr als verdoppelt

Aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP (Drucksache 19/13851) vom September, über die die Ärztezeitung zuerst berichtete, geht nun hervor, dass sich die Anzahl der Einträge auf der Liste von anfang 87 auf 215 Einträgen aus nunmehr allen Bundesländern mehr als verdoppelt hat. Weitere Anträge befänden sich bereits im Verifizierungsverfahren. Die Aufnahme in die Liste ist freiwillig, eine flächendeckende Abfrage der BÄK aller in Frage kommender Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenhäuser und Einrichtungen sei nicht vorgesehen.

Mögliche Vorbehalte, sich in die Liste eintragen zu lassen, begründeten Gynäkologen auch damit, dass sie befürchteten, an den Pranger gestellt oder von Abbruchgegnern attackiert zu werden. Auf Nachfrage sagte eine auf der Liste vermerkte Thüringer Frauenärztin, die nicht namentlich genannt werden will, sie sei einem Aufruf des Thüringer Berufsverbandes gefolgt. Leicht habe sie sich den Eintrag nicht gemacht. Eine Voraussetzung für niedergelassene Gynäkologen sei beispielsweise, dass sie auch ambulant operieren. „Ich mache das, weil ich Frauen in dieser Situation helfen möchte. Männer ziehen sich oft aus der Affäre und lassen die Frauen mit der Entscheidung allein. Als Frauenärztin sehe ich mich hier in der Verantwortung“, so die Medizinerin. Eine weitere Ärztin teilte mit, sie habe sich bereits im Sommer gemeldet. „Scheinbar besteht das Problem bei der BÄK, die Listen ordentlich zu führen und nicht bei den Thüringer Gynäkologen“, so die Thüringerin.

2018 wurden in Thüringen fast 3200 Schwangerschaften vorzeitig beendet. Rund 3100 Abbrüche erfolgten ambulant in einer Praxis oder in einer Klinik, die anderen wurden stationär durchgeführt. Möglich sind Abbrüche in 24 der mehr als 40 Thüringer Kliniken.

Die Liste unter: https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/versorgung/schwangerschaftsabbruch/