Zwei Tage lang waren die Fallzahlen im Kreis Gotha stabil. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Am Mittwoch meldet das Landratsamt Gotha wieder zehn neue Infektionen. Dafür sinkt die Zahl der Infizierten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen.

45 Personen gelten im Landkreis derzeit als an Covid-19 erkrankt. Eine von ihnen ist in stationärer Behandlung. Am Dienstag lagen noch vier Menschen mit der Infektion in einem Krankenhaus. Zwei weitere Menschen sind genesen. 31 Todesfälle verzeichnet der Landkreis im Zusammenhang mit dem Virus.

In sieben Tagen haben sich pro 100.000 Einwohnern rund 24 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Somit bleibt der Landkreis unter dem kritischen Wert 50, der härtere Eindämmungsmaßnahmen erfordert.