Zentralklinik Bad Berka passt notfalls Intensiv-Kapazität an

Die Zahl der Betten auf Intensivstationen ist im Weimarer Land fast ausgeschöpft, das sagt zumindest eine Übersicht im Internet. Die Zentralklinik bestätigt auf Anfrage: Situation ist weiter sehr angespannt und hat sich auch aufgrund des Infektionsgeschehens in Pflegeheimen zugespitzt. Außerdem werden insbesondere Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf aus den umliegenden Kliniken nach Bad Berka verlegt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Am Tag der Nachfrage wurden nach Angaben des Ärztlichen Direktors, Prof. Dr. med. Waheed Karzai, 47 Patienten mit Covid-19 in Bad Berka behandelt, davon mehr als die Hälfte auf der Intensivstation. Fast alle Patienten auf der Intensivstation befänden sich in lebensbedrohlichem Zustand. Sie litten überwiegend an schwerstem Lungenversagen durch die Corona-Infektion, müssen künstlich beatmet werden oder benötigen die sogenannte „künstliche Lunge“.

Ganz ausgeschöpft seien die Kapazitäten allerdings nicht, so Karzai. Es gelinge, die Balance zu halten, um sowohl Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf wie auch alle anderen Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen, etwa Herzinfarkt, Schlaganfall, nach Unfällen oder nach Notfalloperationen bestmöglich zu behandeln.

Die Kapazitäten würden täglich neu analysiert und abgestimmt, teilte die Klinik mit. Sollten die Zahlen schwerer Corona-Infektionen weiter steigen, werde man im Rahmen eines abgesprochenen Stufenkonzepts weitere Kapazitäten schaffen.

Den Pflegekräfte und Ärzteteams bescheinigt der Ärztliche Direktor herausragende Arbeit: „Wir können unsere derzeit stationär aufgenommenen Patienten bestens versorgen.“