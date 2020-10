In Pfiffelbach wurden sogar die Quitten ausgequetscht

Apfelsaftfans: Ihren Spaß hatten an der mobilen Mosterei in Pfiffelbach auch Katharina Günther sowie die beiden Mädels Pia König (rechts) und Emmelie Günther.

Die Vorstellung, den Saft der Äpfel aus dem eigenen Garten genießen zu können, hat schon was. Und sei es Kindheitserinnerungen an idyllische Zeiten bei den Großeltern. Ein wenig von dieser romantischen Vorstellungen des einfachen, urigen Landlebens schwang auch in Pifffelbach mit, als am Samstag die „Mobile Mosterei“ des Vereins Ökoherz am Gemeindezentrum Station machte. Auf einem Trailer installiert war dort alles zu finden, was für einen „Saftladen“ so gebraucht wird – inklusive der Möglichkeit, die wohlschmeckende Flüssigkeit auf 80 Grad zu erhitzen, um ihr Haltbarkeit zu verleihen, bevor sie in Kunststoffbeutel mit Zapfhähnchen gefüllt final im Transportkarton verschwindet.