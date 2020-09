Spektakuläre Ballonflucht: „Helden wollten wir niemals sein“

Pößneck/Bad Lobenstein. Am 16. September 1979 flohen zwei Thüringer Familien mit einem Ballon nach Bayern. Am Sonntag wird die Verfilmung im TV gezeigt.

Die Frage und das Statement einer Zuschauerin, gerichtet an Zeitzeugin Petra Wetzel nach der Vorführung des Kinofilms „Ballon“ von Michael „Bully“ Herbig, der die wohl spektakulärste Flucht aus der DDR am 16. September 1979 aufzeigt, waren sehr direkt: „Ihre Kinder waren damals bei der Ballonflucht zwei und fünf Jahre alt. Warum haben sie sich selbst in solch große Lebensgefahr gebracht, nur um in den Westen zu flüchten? War das Risiko, dabei abzustürzen, nicht viel zu hoch? Für mich sind Sie keine Heldin.“