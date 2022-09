So wahrscheinlich ist ein Asteroiden-Einschlag

Washington. Die Nasa spielt Hollywood: Die Weltraum-Agentur will einen großen Asteroiden abschießen – zum Schutz der von Zerstörung bedrohten Erde.

Bruce Willis (alias Harry Stamper) hat es vorgemacht. Einen für die Erde gefährlichen Asteroiden vom Kurs abzubringen, ist ein Kinderspiel. Man fliegt hin. Man bohrt ein paar Löcher in die fliegende Geröllhalde. Man lässt eine Atombombe detonieren. Schon ist das Trumm Geschichte und der blaue Planet gerettet.

Abseits von Hollywoodschinken wie „Armageddon“ sind die Dinge natürlich komplizierter – aber laut Nasa lösbar. Wenn der historisch einmalige und 330 Millionen Dollar teure Crashtest funktioniert hat, den die US-Weltraumagentur in der Nacht zu Dienstag in gut elf Millionen Kilometer Entfernung zur Erde inszeniert, dann gibt es Anlass zu der Hoffnung, dass unliebsame Himmelskörper künftig wie Billardkugeln aus der Bahn getitscht werden können – bevor sie der Menschheit zu nahe kommen.

Gegen 1.15 Uhr deutscher Zeit soll sich das wie eine große Gefriertruhe dimensionierte, 600 Kilogramm schwere und unbemannte Raumfahrzeug „Dart“ mit etwa 23.000 Stundenkilometer Geschwindigkeit gezielt in den 160 Meter Durchmesser besitzenden Asteroidenmond Dimorphos bohren und so geringfügig dessen Umlaufbahn verändern. Mehr übers Universum:Weltall: Forscher tüfteln an „Fahrstuhl“ zu den Sternen

Asteroid löschte Dinosaurier aus

„Dart“ (Double Asteroid Redirection Test) war im November 2021 mithilfe einer Falcon-9-Rakete auf den Weg gebracht worden. Dimorphos kreist in naher Nachbarschaft zum 800 Meter großen Asteroiden Didymos durchs All.

Spätestens seit vor fast zehn Jahren ein knapp 20 Meter großer Asteroid in die Erdatmosphäre eindrang und über der russischen Stadt Tscheljabinsk explodierte (1600 Verletzte), nehmen Weltraumagenturen die Urängste auslösende Gefahr noch ernster. Auch interessant:„Gruselig“: Forscher machen spektakulären Fund im Weltraum

Animation, die Ängste auslöst: Ein Asteroid trifft die Erde. Stoff, von dem Science-Fiction-Filme leben. Foto: istock

Regelmäßig wird daran erinnert, dass vor etwa 65 Millionen Jahren über der heutigen mexikanischen Halbinsel Yucatán ein Meteorit explodierte, mit der Sprengkraft von vier Milliarden Hiroshima-Atombomben, der den Dinosauriern den Garaus machte und einen Krater von 100 Kilometer Durchmesser hinterließ. Jüngeren Datums ist der Absturz eines Brockens von 60 Meter Durchmesser 1908 in Sibirien, wo ein riesiges Waldgebiet planiert wurde.

Laut Nasa-Chefwissenschaftler Thomas Zurbuchen gibt es etwa 25.000 Asteroiden mit einem Durchmesser von mindestens 140 Metern, die der Erde gefährlich nahe kommen könnten. Allerdings seien erst knapp 40 Prozent aller Brocken bekannt. Lesen Sie hier:Tausende reisen an: Nasa fliegt mit „Super-Rakete“ zum Mond

Asteroid soll aus der Bahn geschubst werden

Ab einem Durchmesser von etwa 50 Metern könnte im schlimmsten Fall eine Großstadt verwüstet werden. Bei Asteroiden mit einem Durchmesser von 25 Metern sieht die Bilanz noch dürftiger aus: Nur 0,4 Prozent aller erdnahen Asteroiden sind identifiziert, so der Chefwissenschaftler der Nasa. Er gibt Warnung und Entwarnung zugleich: In den kommenden 100 Jahren gebe es keine reale Gefahr für einen Asteroidenabsturz größerer Art, „aber ich garantiere Ihnen, wenn man lang genug wartet, wird es ein Objekt geben“.

Bei der „Dart“-Mission soll die Umlaufbahn des Asteroidenmondes Dimorphos verändert werden. Foto: AFP

Ob das weltweit einmalige Experiment mit dem Raumfahrt-Rammfahrzeug wirklich gelungen ist, wird man allerdings erst im nächsten Jahr wissen; auch wenn alle leistungsfähigen Teleskope auf der Erde scharf gestellt werden. Ein Mini-Satellit namens „Liciacube“ soll kurz nach dem Crash am Tatort vorbeifliegen. Dessen Bilder brauchen indes Monate, bis sie auf der Erde ausgewertet werden können.

In zwei Jahren dann schickt die Europäische Weltraumagentur (Esa) die Sonde „Hera“ los, um Details aufzunehmen. Ziel ist es festzustellen, ob die durch den Zusammenprall provozierten Kurskorrekturen des Himmelskörpers substanziell genug sind, um darauf eine solide, vorausschauende Asteroiden-Abwehr-Strategie aufzubauen.

Die Betonung liegt auf vorausschauend, sagt Nancy Chabot vom Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, das die Kamikazesonde „Dart“ im Auftrag der Nasa gebaut hat. „Man muss am besten 10, 15, 20 Jahre vorher aktiv werden, um einen Asteroiden aus der Bahn zu schubsen.“

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.