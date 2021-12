Berlin In einem Wohnhaus südöstlich von Berlin hat die Polizei am Samstag fünf Leichen entdeckt. Die Beamten gehen von einem Tötungsdelikt aus.

In einem Wohnhaus nahe Berlin hat die Polizei am Samstag fünf Leichen entdeckt. Derzeit läuft ein Polizeieinsatz in einem Wohnhaus in Königs Wusterhausen, südöstlich der Hauptstadt. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt, die Mordkommission ist eingeschaltet.

Die "Märkische Allgemeine" berichtet zudem, dass sich die Toten in Corona-Quarantäne befunden haben sollen. Es soll sich um zwei Erwachsene und drei Kindern handeln. Die Staatsanwaltschaft Cottbus will sich zu gegebener Zeit zu den Ermittlungen äußern. Zuerst hatte der RBB über den Einsatz berichtet. (fmg)