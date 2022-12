Berlin. Führt Christian Lindner da etwa ein Interview mit sich selbst? Im Internet kursiert ein lustiges Video des Ministers. So reagiert er.

Kritiker werfen FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner gerne vor, er würde sich selbst zu sehr in den Mittelpunkt drängen. Er halte sich selbst für zu wichtig, heißt es. Als "Posterboy der FDP" wurde er gar bezeichnet. Nun kursiert im Internet ein Video, das diese Kritik aufgreift: In dem rund zweiminütigen Clip interviewt sich der Politiker selbst. Doch dabei handelt es sich um einen – wenn auch sehr lustigen – Fake. Und der Minister? Der nimmt es mit Humor.

Minister im Selbstinterview: "Wird über Christian Lindner genug gesprochen?"

"Wird über Christian Lindner genug gesprochen?" Ob sich der Finanzminister diese Frage wohl manchmal stellt? Das kann er wohl nur selbst beantworten. In dem auf Youtube veröffentlichten Video antwortet er in jedem Fall: "Da würde ich sagen: nein."

Doch in Wahrheit hat Lindner das so nie gesagt. Denn das Interview, das in dem Clip gezeigt wird, ist ein Zusammenschnitt einzelner Sequenzen aus Lindners Podcast "CL+". Das "Plus" wird dabei wörtlich genommen: Im Video gibt es den Finanzminister zweimal. Er finde es paradox, dass man sich über viele Dinge Gedanken mache, aber nicht über ihn, sagt er da scheinbar. Dann erzählt der vermeintliche Lindner, der laut Video im Nebenjob Finanzminister ist, dass er in Aktien investiere. Sein Ziel dabei: "Schnell reich werden."

Youtube: Video-Fälschung – Lindner interviewt sich selbst

Finanzminister Lindner nimmt Video-Fake mit Humor

Auch wenn das Video gefälscht ist: Um einen sogenannten Deepfake handelt es sich dabei nicht. Denn man erkennt immer klar, dass die einzelnen Sequenzen geschnitten sind. Es dürfte also niemand davon ausgehen, dass das Video echt ist – zumal es Lindner im Video zweimal gibt.

Und so kann auch der Finanzminister selbst den Zusammenschnitt mit Humor nehmen. Er teilte ihn sogar über seinen Twitter-Account und kommentierte: "Es war uns eine Freude. CL & CL". (nfz)