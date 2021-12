Berlin. In Deutschland herrscht Impfstoff- und Terminknappheit. Daher versuchen einige Menschen auf unkonventionellen Wegen, an Impfungen zu kommen.

Noch vor einigen Wochen, als die Impf-Nachfrage in Deutschland eher gering war, konnte man problemlos einen Termin für eine Corona-Impfung ergattern. Ob beim Hausarzt oder in einem der Impfzentren. Das hat sich mittlerweile geändert.

Da vor allem die Zahl nach Impfauffrischungen in den letzten Tagen rapide gestiegen ist, ist es aktuell schwer, an Termine für einen Piks ranzukommen. Suchende berichten von Arztpraxen, in denen niemand ans Telefon geht. Online muss man arg flink sein und viel Glück haben, um einen freien Slot zu buchen. Dazu verstärkt die temporäre Knappheit des Biontench-Impfstoffes die Terminsuche. Das Vakzin vom Hersteller Moderna liegt zwar in größeren Mengen vorrätig, doch viele Deutsche wollen den Stoff aus medizinisch unerklärlichen Gründen offenbar nicht.

Wenig Impfstoff, kaum Termine - die Impfkampagne läuft auch fast einem Jahr nach dem Start nicht wirklich rund. So kommt es, dass manch einer auf der Terminsuche zu, nun ja, eher unkonventionellen Mitteln greift.

Mann sucht auf Ebay nach Impftermin

Mustafa Sahin aus Lübeck zum Beispiel. Am 29. November lädt er auf Ebay-Kleinanzeigen ein Inserat hoch: „Hallo, suche für zwei Erwachsene Biontech Erstimpfung. 2x Genesen“, schreibt er. „Mit Ausstellung Impfpass. Muss ein Arzt oder Impfzentrum Nähe Lübeck sein.“ Über seinen Hausarzt bekäme er keinen Termin. Als Belohnung verspricht er: Knoppers, den Schokoriegel.

Dem „Focus“ sagt Sahin, er sei im Sommer an Corona erkrankt. Sein Genesenen-Status sei am 01. Dezember ausgelaufen. „Deshalb brauchte ich dringend eine Impfung. Aber ich hatte keine Chance, weder bei Impfzentren noch bei Ärzten.“

Eine ähnliche Annonce hätte es laut dem Magazin im Raum Berlin gegeben. Dort schrieb eine Ebay-Nutzerin: „Suche Covid Corona Impfung mit Biontech am 7.12.2021“. Ob die Personen ein Terminangebot erhalten hat, ist nicht bekannt. Die Anzeige ist mittlerweile offline.

Angebote gibt es, aber nicht für eine Impfung

Auf sein Inserat soll Mustafa Sahin dem „Focus“ zufolge nur dubiose Anfragen erhalten haben, ob er an Impfausweisen interessiert wäre. Auf solche illegalen Angebote wollte sich Sahin nicht einlassen. Er setzte die Portalbetreiber über den Vorfall in Kenntnis. In der Zwischenzeit hat Sahin einen Impftermin erhalten, auch ohne Ebay. Er bekommt die Impfung beim Betriebsarzt. (lgr)