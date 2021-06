Wird wegen der Delta-Variante die Zweitimpfung vorgezogen? Lehrer fordern eine "Sicherheitsphase" nach den Ferien. Mehr News im Blog.

Die Zweitimpfung soll nach Ansicht von Gesundheitsexperten wegen der Delta-Variante vorgezogen werden

Das Robert Koch-Institut meldet erneut weniger Corona-Fälle als noch vor einer Woche

Angesichts der Ausbreitung Delta-Variante warnt Kanzlerin Angela Merkel vor einer vierten Corona-Welle

Die Ausbreitung der Mutante lässt Rufe nach schärferen Regeln für Reisende laut werden

Eine Lehrergewerkschaft fordert eine zweiwöchige "Sicherheitsphase" an den Schulen nach den Sommerferien

Berlin. Die Corona-Fallzahlen und Inzidenz in Deutschland sinken weiter. Doch Grund zur Entwarnung in der Corona-Pandemie gibt es noch nicht: Die als extrem ansteckend geltende Delta-Variante breitet sich merklich aus. In Portugal und Großbritannien dominiert Delta bereits, auch bei der Bundesregierung wachsen die Delta-Sorgen. Experten wie RKI-Präsident Lothar Wieler und SPD-Politiker Karl Lauterbach gehen längst davon aus, dass sich die Delta-Variante bis Herbst auch in Deutschland durchgesetzt haben wird.

Da nur eine Corona-Impfung nicht ausreichend Schutz gegen die zunächst in Indien entdeckte Mutation bietet, werden immer mehr Forderungen laut, den Abstand zwischen erster und zweiter Impfung zu verringern. "Mit Blick auf die Delta-Variante sollte bei mRNA-Impfstoffen die Zweitimpfung dringend vorgezogen werden und bereits drei Wochen nach der ersten Impfung stattfinden", sagte der Bundestagsabgeordnete der Grünen und Notfallmediziner Janosch Dahmen der "Welt am Sonntag".

Unterdessen plädieren Politiker und Politikerinnen wie Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nun härtere Regeln für die Reisesaison. Wer aus dem Urlaub zurückkehrt, soll sich doppelt testen müssen, fordert die SPD-Politikerin. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte kürzlich auf dem EU-Gipfel ihre Sorge vor der Delta-Variante: "Wir müssen alles versuchen, um eine vierte Welle zu verhindern."

In Großbritannien, wo sich der neue Typ des Coronavirus schon durchgesetzt hat, verbreitete sich der Krankheitserreger vor allem an Schulen. Um Bildungseinrichtungen hierzulande nicht zu einem Drehkreuz für die Delta-Variante werden zu lassen, fordern Lehrerverbände Konzepte für die Schulen nach den Sommerferien. Die Gewerkschaft VBE drängt gar auf eine zweiwöchige "Sicherheitsphase".





RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen: Inzidenz bleibt einstellig

Nach den jüngsten Angaben des RKI wurden binnen eines Tages 538 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie acht Todesfälle registriert. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren 842 Neuansteckungen sowie 16 Todesfälle verzeichnet worden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut zurückgegangen und liegt nun bei 5,7 (Vortag: 5,9). Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom Sonntag, 27. Juni: Indonesien verzeichnet Rekordwert neuer Corona-Ansteckungen

15.49 Uhr: Indonesien hat mit mehr als 21.000 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden einen Rekordwert der Corona-Ansteckungen verzeichnet. „Wir haben einen Anstieg der Fallzahlen erwartet“, sagte eine Sprecherin der behördlichen Pandemie-Taskforce am Sonntag. Die Experten gehen demnach von weiterhin steigenden Ansteckungsraten in den kommenden zwei bis drei Wochen aus.

In den vergangenen Wochen waren die Fallzahlen in Indonesien sprunghaft angestiegen. Grund sind wohl zahlreiche Reisen nach dem Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan im Mai sowie neue hochinfektiöse Virus-Varianten. Die Befürchtung wächst, dass das fragile Gesundheitssystem zusammenbrechen könnte. Viele Krankenhäuser sind bereits überfüllt.

Italien: Hunderte missachten Corona-Regeln bei Party in Krisenregion

14.57 Uhr: Hunderte Menschen sollen laut Medienberichten in der Nacht zum Sonntag in einer Corona-Krisenregion Norditaliens stundenlang eine Party gefeiert haben. In Maleo hätten sie die Masken- und Abstandsregeln nicht eingehalten, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Sonntag. Der kleine Ort in der Lombardei steht im Fokus, weil dort zuletzt Corona-Fälle mit der gefährlichen Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden waren.

Außerdem erinnern sich in Italien noch viele an die benachbarte Stadt Codogno, aus der am 21. Februar 2020 eine Corona-Infektion gemeldet worden war. Sie galt damals als der erste Ausbruch in Italien. Die Regierung riegelte damals mehrere Städte in der Gegend ab.

Delta-Variante: Vier Klassen in Bergisch Gladbach wieder auf Distanz

13.56 Uhr: Trotz stark rückläufiger Fallzahlen haben neue Coronafälle in Bergisch Gladbach wieder für Einschränkungen an zwei Schulen gesorgt. Wie der Rheinisch-Bergische Kreis am Samstag mitteilte, wurde bei einem vergangene Woche bekannt gewordenen Fall in einer Grundschule jetzt die Delta-Variante des Virus nachgewiesen. Die Kontaktpersonen des betroffenen Kindes seien bereits ermittelt und unter Quarantäne gesetzt worden, darunter seien auch die unmittelbaren Sitznachbarn des Kindes. „Im Einvernehmen mit Schulleitung und Elternschaft wurde für die gesamte Klasse Distanzunterricht vereinbart.“

Drei Geschwisterkinder wurden ebenfalls positiv getestet. Davon betroffen sind drei Schulklassen einer Förderschule in Bergisch Gladbach. Die letzte Schulwoche vor den Sommerferien verbringen diese Klassen jetzt ebenfalls im Distanzunterricht. Von welcher Coronavariante die drei Kinder betroffen sind, wird noch ermittelt.

Schülerinnen und Schüler einer fünften Klasse einer Realschule sitzen während des Unterrichts in ihrem Klassenzimmer. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Olympia-Organisatoren planen weitere Einreiseverschärfungen

12.54 Uhr: Die Olympia-Organisatoren wollen die Einreiseregelungen nach Tokio knapp einen Monat vor Beginn der Spiele (23. Juli bis 8. August) noch einmal verschärfen. Der für die Durchführung der Spiele verantwortliche Hidemasa Nakamura kündigte dies als Reaktion auf die beiden Coronafälle in Ugandas Olympiamannschaft an. Olympische Delegationen sollen sich künftig nach einem positiven Test bei der Einreise nach Japan direkt in Isolation begeben.

Nakamura sagte in einem Gespräch mit dem japanischen Fernsehsender NHK, dass es „sehr wahrscheinlich ist, dass Menschen in engen Kontakt mit einer infizierten Person kommen, wenn sie im gleichen Flugzeug sitzen“. Noch bevor es eine endgültige Entscheidung über eine Verschärfung der Maßnahmen durch das Organisationskomitee gibt, „werden wir unverzüglich ein System zur Isolation und Testung vorbereiten“, sagte Nakamura.

Luftfahrt-Bundesamt verhängt dutzende Bußgelder gegen Fluggesellschaften

12.32 Uhr: Die Corona-Krise hat im Luftverkehr zu zahlreichen ausgefallenen Flügen geführt - und dabei wiederholt für Ärger über eine nur zögerliche Ticketerstattung gesorgt. In bislang 84 Fällen verhängte das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) in diesem Jahr Bußgelder gegen Fluggesellschaften, die Ticketkosten von stornierten Flügen nicht fristgerecht zurückzahlten, wie eine Sprecherin der Behörde dem „Handelsblatt“ mitteilte. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr waren es 51 Bescheide.

Keine Angaben machte die Behörde zur Höhe der Bußgelder und zu den betroffenen Airlines, wie das „Handelsblatt“ am Samstag weiter berichtete. Angesichts tausender gestrichener Flüge und geplatzter Reisen infolge der Pandemie habe das LBA zudem eine Vielzahl von Verbraucherbeschwerden über Fluggesellschaften registriert, schrieb die Zeitung.

Gerade 2020 fielen viele Flüge wegen der Corona-Pandemie ersatzlos aus. Foto: Henning Kaiser/dpa

„Sunday Times“: Corona-Fälle unter britischen Schülern steigen rasant

12.01 Uhr: Das Coronavirus breitet sich unter britischen Schülern einem Bericht der „Sunday Times“ zufolge rasant aus. In der Woche zum 20. Juni sei die Zahl der infizierten 5- bis 9-Jährigen im Vergleich zur Vorwoche um 70 Prozent gestiegen, bei den 10- bis 14-Jährigen sei es ein Plus von 56 Prozent, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Zahlen der Gesundheitsbehörde Public Health. Insgesamt 16 100 Schüler waren wegen einer Corona-Infektion abwesend, in der Vorwoche waren es noch 10 600. Weil zudem Zehntausende wegen möglichen Kontakts mit Infizierten in Selbstisolation geschickt wurden, fehlten insgesamt 216.000 Schüler im Unterricht.

Grund für die rasche Ausbreitung sei die hoch ansteckende Delta-Variante, berichtete die Zeitung. Der Co-Generalsekretär der Lehrergewerkschaft National Education Union, Kevin Courtney, warnte vor einer Vervielfachung der Fälle. Steve Chalke von der Wohltätigkeitsorganisation Oasis Trust sagte, Schulen seien „Inkubationszentren für die neue Delta-Variante“. „Der Trend in Schulen zeigt seit drei Wochen nach oben. Wir haben offensichtlich noch nicht die Spitze dieser dritten Welle erreicht“, sagte Chalke.

Tausende Menschen feiern in Hasenheide - Polizei räumt Park

11.44 Uhr: Weil Tausende Menschen in der Nacht zum Sonntag in der Berliner Hasenheide feierten, hat die Polizei weite Teile des Parks geräumt. Es habe nachts drei größere Bereiche voller Menschen gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Die Polizei habe drei Musikanlagen beschlagnahmt und die Flächen wegen der Corona-Einschränkungen geräumt. Die Menschen seien angesprochen und aus dem Park geleitet worden. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Alles sei friedlich verlaufen. Gegen 4.00 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen.

Unter den feiernden Menschen sollen laut der Zeitung „B.Z.“ auch viele Touristen und Teilnehmer der CSD-Demonstrationen vom Samstagnachmittag gewesen sein. Mehrere Tausend Menschen hatten mit Regenbogenfahnen für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transsexuellen demonstriert. Auch der kleine James-Simon-Park gegenüber der Museumsinsel wurde wegen der Corona-Maßnahmen von der Polizei geräumt.

Corona-Testzentrum brennt aus - wohl keine Verletzten

10.57 Uhr: Ein als Corona-Testzentrum genutzter ehemaliger Drogeriemarkt ist in der Nacht zum Sonntag in Braunschweig ausgebrannt. Das Feuer habe sich in dem Flachdachkomplex massiv ausgebreitet, sagte der Lagedienstführer der Braunschweiger Feuerwehr am Sonntagmorgen. "Es war sehr schwer zu löschen, wir sind noch im Einsatz." Laut Feuerwehr gibt es keine Hinweise auf Verletzte.

Der Brand war kurz nach 1 Uhr im Stadtteil Schwarzer Berg nahe des Ölpersees ausgebrochen. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Menschen im angrenzenden Wohngebiet wurden aufgefordert, wegen der massiven Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Lehrerverband fordert "Sicherheitsphase" nach Sommerferien

10.16 Uhr: Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) dringt auf eine "Sicherheitsphase" nach den Sommerferien mit verstärkten Tests und Maskenpflicht in den Schulen, unabhängig von der Inzidenzrate. "Gerade zu Beginn des Schulbetriebs müssen wir erhöhte Vorsicht walten lassen. Wir fordern daher eine mindestens 14-tägige Sicherheitsphase nach den Sommerferien", sagte VBE-Chef Udo Beckmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In dieser Zeit müsse verstärkt getestet werden.

Vorbild könne dabei Berlin sein. Die Hauptstadt will den Angaben zufolge Schülerinnen und Schüler in der ersten Woche dreimal testen, in der zweiten Woche zweimal. Zudem solle in diesen beiden Wochen die Maskenpflicht im Gebäude und auch im Unterricht wieder eingesetzt werden, forderte Beckmann. "Natürlich ist das nicht der Start, den wir uns wünschen würden. Aber Vorsicht ist besser, als das Nachsehen zu haben - und das hatten wir in den letzten Monaten genug."

Eine Maske liegt im Unterricht an einem Gymnasium in München auf Schulunterlagen. Foto: dpa

CSU gegen "Lockdown-Automatismus" bei vierter Corona-Welle im Herbst

08.58 Uhr: Die CSU lehnt nach den Worten von Generalsekretär Markus Blume einen neuen Lockdown im Fall einer vierten Corona-Welle ab. "Wenn sich tatsächlich im Herbst erneut eine Infektionswelle aufbauen sollte, gibt es keinen Lockdown-Automatismus mehr", sagte Blume dem "Tagesspiegel am Sonntag". "Dank umfassendem Impfschutz und massenhafter Testkapazitäten sollten uns dann andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen", so Blume.

Blume forderte außerdem die Europäische Fußball-Union UEFA auf, ihr Stadien-Konzept für die Europameisterschaft "noch einmal genau zu prüfen". "Niemandem ist geholfen, Europameister im Inzidenz-Höhenflug zu werden", sagte der CSU-Politiker. Die UEFA müsse Vorbild für Großereignisse sein. "Dazu gehört auch, die Maskenpflicht in Stadien durchzusetzen", sagte Blume. Er bekräftigte das Angebot, Spiele

vom aktuellen Corona-Hotspot London nach München zu verlegen: "Wir sind in München zu allem bereit."

Markus Blume, CSU-Generalsekretär. Foto: dpa

Sorge vor Delta - Opposition fordert schnellere Zweitimpfung

7.43 Uhr: Angesichts der raschen Ausbreitung der Delta-Variante sprechen sich Gesundheitsexperten der Opposition für eine frühere Zweitimpfung aus. Bei mRNA-Impfstoffen (Biontech/Pfizer und Moderna) solle die Zweitimpfung gegen das Coronavirus bereits nach drei Wochen stattfinden, sagte Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen der "Welt am Sonntag". Derzeit wird die Impfung mit Moderna und Biontech nach sechs Wochen wiederholt. Es gebe "harte Daten", dass dies gegen die Delta-Variante sehr wirksam sei. Zu einer früheren Zweitimpfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca läge noch nichts vor.

Der FDP-Obmann im Gesundheitsausschuss, Andrew Ullmann, sagte: "Die Ständige Impfkommission sollte ihre Empfehlung zu den Impfintervallen überarbeiten und den Zeitpunkt der Zweitimpfung vorziehen." Die Stiko empfiehlt bislang längere Zeitabstände zwischen den zwei Impfungen als möglich. Das hat Gründe: Bei Astrazeneca etwa steigt die Wirksamkeit bei längerem Abstand. Zudem sprach die Impfstoffknappheit dafür, zunächst möglichst viele Menschen zu versorgen.

Corona-News von Samstag, 26. Juni:

20.58 Uhr: Nach Berichten über eine Affäre mit einer engen Mitarbeiterin ist der britische Gesundheitsminister Matt Hancock zurückgetreten. Wer die Corona-Regeln aufstelle, müsse sich erst recht daran halten, sagte der konservative Politiker in einem Video, das am Samstagabend veröffentlicht wurde. Der 42-Jährige hatte am Freitag zugegeben, Abstandsregeln verletzt zu haben. Einen Rücktritt lehnte er zunächst aber ab. Seitdem war der Druck ständig gewachsen.

Pariser Disko-Test fällt aus - Freiwillige fehlen

19.30 Uhr: Wissenschaftler wollten am Wochenende in zwei bekannten Pariser Diskotheken das Übertragungsrisiko beim Coronavirus testen - daraus wird aber erstmal nichts. Wie die Einrichtung für Infektionskrankheiten ANRS am Samstag mitteilte, reicht die Zahl der Freiwilligen nicht aus.

Unter dem Motto "Reviens la nuit" (etwa: "Komm nachts wieder") wurden 4400 Erwachsene im Alter von 18 bis 65 Jahren gesucht. Die Partygänger sollten auch vollständig geimpft sein. Das Experiment solle nun zu einem späteren Termin nachgeholt werden.

Die Regierung hatte angekündigt, dass Partys in Frankreichs Clubs vom 9. Juli wieder steigen können. Die Zwangspause für Nachtclubs dauerte 15 Monate lang. Gäste sollen einen Test-, Impf- oder Genesungsnachweis vorzeigen. Die Clubs dürfen drinnen vorerst nur eine begrenzte Zahl an Menschen empfangen. Maskenpflicht gelte aber nicht.

Delta-Variante hat Südafrika zunehmen im Griff

19.10 Uhr: In Südafrika steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder deutlich an. Nach Angaben der Regierung befindet sich das Land mit mehr als 56 Millionen Einwohnern zunehmend im Griff der besonders ansteckenden Delta-Variante des Virus. Die amtierende Gesundheitsministerin Mmamoloko Kubayi sagte am Samstag: "Leider haben unsere Wissenschaftler entdeckt, dass wir eine neue Variante haben, die in unserem Land vorherrschend ist."

Binnen 24 Stunden gab es nach offiziellen Angaben 18 762 Neuinfektionen - 11 777 davon allein im Ballungszentrum um die Hauptstadt Pretoria und Johannesburg. Dort befindet sich mittlerweile die Gesundheitsinfrastruktur an der Kapazitätsgrenze. Südafrika ist in Afrika zahlenmäßig das am schwersten betroffene Land. Bislang wurden 1,9 Millionen Fälle dokumentiert. Kapp 60 000 Menschen starben an den Folgen einer Infektion.

In dem Kapstaat kursiert auch eine weitere Variante des Sars-CoV-2-Virus, die als besonders ansteckend gilt. Deswegen haben viele Länder Restriktionen für Reisende aus Südafrika verhängt.

Deutsche werden wegen Delta-Variante aus Portugal zurückgeholt

18.11 Uhr: Wegen der von Dienstag an geltenden Einstufung Portugals als Corona-Virusvariantengebiet will der deutsche Reiseanbieter Olimar mehrere Hundert Bundesbürger schnell zurückholen. Das Unternehmen aus Köln, das auf Portugal spezialisiert ist, habe seinen Gästen gleich nach der Mitteilung des Robert Koch-Instituts (RKI) eine rechtzeitige Rückkehr bis Montagabend angeboten, sagte Pascal Zahn von Olimar am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. "Etwa zehn Prozent unserer Gäste wollen ihren Urlaub jedoch eventuell verlängern", sagte Zahn. Lesen Sie dazu: Deltavariante in Portugal – ist Urlaub trotz Corona möglich?

Nach Schätzungen des Deutschen Reiseverbandes DRV machen zurzeit etwa 1000 Deutsche in Portugal Urlaub. "Es sind noch nicht so viele, weil Portugal erst seit kurzem wieder leicht zugänglich ist", sagte DRV-Sprecherin Kerstin Heinen.

Olimar biete allen, die einen gebuchten Portugalurlaub nun nicht mehr antreten wollten, andere Urlaubsorte oder eine Verschiebung der Reise an, sagte Zahn. Die Lufthansa betonte, es seien vorerst keine Änderungen bei Flügen von und nach Portugal geplant. Auf den Online-Portalen mehrerer Fluggesellschaften waren am Samstag nur noch wenige Plätze in Maschinen am Sonntag und Montag von Portugal nach Deutschland angezeigt.

Corona-Demos mit Tausenden Teilnehmern in London

17.12 Uhr: In London haben Tausende gegen die Corona-Regeln der britischen Regierung protestiert und deren sofortige Aufhebung gefordert. Die Menge zog am Samstag vom Hyde Park über die Einkaufsstraße Oxford Street zum Parlament. Dort warfen einige Teilnehmer Tennisbälle mit kritischen und beleidigenden Aufschriften über die Zäune. Auf Plakaten wurden Mund-Nasen-Masken oder Corona-Impfungen kritisiert und lächerlich gemacht. Nur wenige Teilnehmer hielten sich an Masken- und Abstandsregeln.

Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante hatte die Regierung die für den 21. Juni geplante Aufhebung aller Corona-Maßnahmen um vier Wochen verschoben. Allerdings wurden schon zahlreiche Regeln außer Kraft gesetzt. So dürfen sich im Freien bis zu 30 Menschen treffen. Die Innengastronomie sowie Stadien, Theater, Kinos und Museen haben unter Beachtung von Abstandsregeln geöffnet.

In London haben tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung demonstriert. Foto: Daniel Leal / AFP

Italiens Discobetreiber hoffen auf Wiederöffnung Anfang Juli

16.21 Uhr: In Italien schöpfen die Betreiber von Diskotheken Hoffnung, bald wieder ihre Tanzflächen öffnen zu können. Italienische Medien berichteten am Freitag und Samstag, die Experten des technisch-wissenschaftlichen Rates im Gesundheitsministerium hätten grünes Licht für eine eingeschränkte Wiederöffnung Anfang Juli gegeben. Das Gremium empfehle den Discobetrieb lediglich für die sogenannten Weißen Zonen, im Freien und mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa.

Demnach soll nur hereingelassen werden, wer ein sogenanntes grünes Covid-19-Zertifikat vorlegen kann. Den Nachweis können Menschen erhalten, die nachweislich geimpft oder genesen sind oder einen negativen Corona-Test gemacht haben.

Spanier atmen durch: Maskenpflicht im Freien weitgehend aufgehoben

15.48 Uhr: Mit einem Freudenschrei haben sich viele Spanier in der Nacht zum Samstag die Maske vom Gesicht gerissen. "Endlich ohne", jubelte etwa die kleine Lucie. Nach mehr als einem Jahr endete um Mitternacht die Pflicht, auch im Freien eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Die Sieben-Tagen-Inzidenz beträgt in Spanien derzeit gut 46 und mehr als die Hälfte der rund 47 Millionen Einwohner hat zumindest eine Impfung gegen Corona erhalten.

Dabeihaben sollte man eine Maske jedoch immer noch, denn in öffentlich zugänglichen Innenräumen und bei einem Abstand zu Fremden von weniger als 1,5 Metern müssen weiterhin Mund und Nase bedeckt werden. Am Samstag waren nur noch vereinzelt Passanten mit Maske zu sehen.

Die meisten Spanier trugen bereits ab Mitte März vergangenen Jahres schon freiwillig auch im Freien Masken, zunächst meistens selbstgenähte Stofflappen, weil die hellblauen OP-Masken noch knapp waren. FFP-2-Masken waren in Spanien anders als in Deutschland nie Pflicht. Auch die Schüler mussten im Unterricht Masken tragen. Das soll nach den in Spanien besonders langen Sommerferien ab Anfang September auch der Vergangenheit angehören.

Touristen sonnen sich am Strand von Arenal. Die Maskenpflicht wurde in Spanien erheblich gelockert. Foto: Clara Margais/dpa

Spahn kündigt mehr Impfstoff für Juli und August an

15.16 Uhr: Die Versorgung mit Covid-19-Impfstoff in Deutschland wird sich nach Darstellung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in den kommenden Wochen deutlich verbessern. So werde zum Beispiel Moderna im Juli/August doppelt so viel Impfstoff liefern wie erwartet, sagte der CDU-Politiker in einer Diskussionsrunde am Samstag in Berlin. In der kommenden Woche kämen zudem eine Million Dosen von Johnson & Johnson, "die sich kurzfristig noch ergeben haben". Auch eine große Lieferung von Astrazeneca und Biontech stehe an.

"Wir werden in der ersten Juli-Woche den Impfzentren der Länder fast fünf Millionen Dosen liefern. Die Größenordnung gab es noch nie", sagte Spahn. "Bis Ende Juli wird jeder Erwachsene in Deutschland, der geimpft werden will, auch eine erste Impfung erhalten haben können; wenn die Lieferungen so weitergehen, vielleicht noch ein Stück früher", sagte der Gesundheitsminister.

Hausärzte: Mehr Absagen von Impfterminen – Aber keine Impfmüdigkeit

14.22 Uhr: Die Hausärzte in Deutschland beobachten, dass immer mehr Impftermine abgesagt werden. "Absagen oder No-Shows nehmen auch in den Hausarztpraxen zu", sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Samstag. Eine allgemeine Impfmüdigkeit könnten die niedergelassenen Allgemeinmediziner jedoch nicht feststellen.

Bei Absagen könnten die Hausärzte anderen Patienten Impfungen anbieten, sodass keine Impfstoffdosen vergeudet werden müssten. Zudem gelinge es den Hausärzten immer wieder, Patienten, die aus anderen Gründen in die Praxis kommen, für eine Impfung zu gewinnen. "Wir brauchen jedoch weiter mehr Impfstoff und verlässliche Zusagen bei den Lieferungen", betonte Weigeldt.

Ein zwölfjähriges Mädchen wird in einer Arztpraxis von einem Hausarzt mit dem Serum von Biontech/Pfizer geimpft. Foto: Oliver Berg/dpa

Söder: Delta-Variante bald auch in Bayern dominant

13.33 Uhr: Die Delta-Variante des Coronavirus wird nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder bald auch in Bayern das Infektionsgeschehen bestimmen. In einigen Wochen werde sie "auch bei uns die dominante Variante" sein, sagte der Ministerpräsident am Samstag bei der CSU-Listenaufstellung zur Bundestagswahl in Nürnberg. Wegen der Corona-Krise fand die Veranstaltung unter freiem Himmel im Nürnberger Max-Morlock-Stadion statt.

Söder betonte, dass aus diesem Grund weiter Vorsicht notwendig sei und zu viele Lockerungen die erzielten Erfolge gefährdeten. Gleichwohl werde es in den kommenden Wochen "Stück für Stück" weitergehen mit den Lockerungen.

Söder bekräftigte, Ziel der Corona-Politik müsse es sein, einen weiteren Lockdown zu verhindern. Dazu müssten jetzt die richtigen Weichen für den Herbst gestellt werden. Von entscheidender Bedeutung sei dabei das Impfen, es brauche insbesondere Angebote für Schüler und Studenten. "Wir müssen jetzt die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulen offen bleiben können."

Delta-Variante: Vier Klassen in Bergisch Gladbach wieder auf Distanz

13.01 Uhr: Trotz stark rückläufiger Fallzahlen haben neue Coronafälle in Bergisch Gladbach wieder für Einschränkungen an zwei Schulen gesorgt. Wie der Rheinisch-Bergische Kreis am Samstag mitteilte, wurde bei einem vergangene Woche bekannt gewordenen Fall in einer Grundschule jetzt die Delta-Variante des Virus nachgewiesen. Die Kontaktpersonen des betroffenen Kindes seien bereits ermittelt und unter Quarantäne gesetzt worden, darunter seien auch die unmittelbaren Sitznachbarn des Kindes. "Im Einvernehmen mit Schulleitung und Elternschaft wurde für die gesamte Klasse Distanzunterricht vereinbart."

Drei Geschwisterkinder wurden ebenfalls positiv getestet. Davon betroffen sind drei Schulklassen einer Förderschule in Bergisch Gladbach. Die letzte Schulwoche vor den Sommerferien verbringen diese Klassen jetzt ebenfalls im Distanzunterricht. Von welcher Coronavariante die drei Kinder betroffen sind, wird noch ermittelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Rheinisch-Bergischen Kreis am Samstag laut Robert Koch-Institut bei 1,8 und wies damit den viertniedrigsten Wert aller 53 Kommunen in NRW auf.

Mehr Corona-Impfdosen von Moderna erwartet

12.15 Uhr: Für die Corona-Impfungen sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums im dritten Quartal deutlich mehr Dosen des Herstellers Moderna zu erwarten als ursprünglich angekündigt. Im Juli sollen pro Woche statt der vorgesehenen 733.000 nun jeweils 1,33 Millionen Dosen kommen. Im August werden dann 2,57 Millionen Dosen pro Woche erwartet, im September 2,95 Millionen pro Woche.

Insgesamt will der US-Hersteller den neuen Zahlen zufolge im Juli 5,32 Millionen Impfdosen liefern, im August 10,28 Millionen und im September 14,5 Millionen Dosen. Dies gebe der Impfkampagne einen zusätzlichen Schub, sagte ein Ministeriumssprecher.

In der kommenden Woche sollen zusätzlich zu bereits eingeplanten anderen Lieferungen fünf Millionen Dosen des Impfstoffes von Astrazeneca und eine Million Dosen von Johnson & Johnson an die Impfzentren der Länder sowie an Arztpraxen und Betriebsärzte gehen.

Fast 44,4 Millionen Erstgeimpfte - Spahn: Großbritannien überholt

11.09 Uhr: Ein halbes Jahr nach Beginn der Impfkampagne in Deutschland ist mehr als die Hälfte der Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, über ein Drittel hat auch schon die zweite Spitze erhalten. Wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Samstag (Stand: 10.30 Uhr) hervorgeht, haben knapp 44,4 Millionen Menschen (53,3 Prozent) mindestens eine Impfdosis bekommen. 28,9 Millionen (34,8 Prozent) sind vollständig geimpft. Allein am Freitag wurden 852 814 Impfdosen verabreicht.

Unter den Bundesländern verzeichnet Bremen mit 60,8 Prozent den höchsten Anteil Erstgeimpfter. Bis auf Sachsen (47,2 Prozent) liegen alle Bundesländer über der 50-Prozent-Marke. Das Saarland hat mit 41,1 Prozent den höchsten Anteil an vollständig Geimpften. Brandenburg ist mit 32,2 Prozent das Schlusslicht.

Bei den Erstgeimpften liege Deutschland bei der absoluten Zahl erstmals vor Großbritannien, schrieb Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Samstag auf Twitter. In Großbritannien ist die als besonders ansteckend geltende Delta-Variante des Virus vorherrschend, ihr Anteil steigt auch in Deutschland.

Mehr als 71,4 Mio COVID-19-Impfungen in 🇩🇪 bis heute: 44,3 Mio Bürgerinnen und Bürger (53,3%) sind mindestens einmal geimpft, mehr als jede(r) Dritte (34,8% / 28,9 Mio) hat den vollen Impfschutz. Damit liegt 🇩🇪 bei der absoluten Zahl der Erstimpfungen erstmalig vor 🇬🇧. — Jens Spahn (@jensspahn) June 26, 2021

Schwesig fordert doppelte Testpflicht

9.55 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) drängt den Bund zu verschärften Vorkehrungen für Reiserückkehrer. "Internationale Reisen dürfen nicht dazu führen, dass sich wieder mehr Menschen infizieren und das Virus nach Hause tragen. Deshalb ist es wichtig, dass für alle Rückkehrer aus Risikogebieten gilt, dass sie zwei Tests machen: Zu Beginn der Rückkehr und nach fünf Tagen Quarantäne", betonte Schwesig in Schwerin.

Die bislang geltende Regelung, nach der ein einmaliger negativer Corona-Test gleich nach der Rückkehr ausreicht, werde der Realität nicht gerecht. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach unterstützte diese Forderung in der "Rheinischen Post": So könne man die zu erwartende vierte Welle im Herbst stark abschwächen.

Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: dpa

Behörden verhängen zweiwöchigen Lockdown über Sydney

9.48 Uhr: Australiens größte Stadt Sydney wird wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus abgeriegelt. Nach einem Lockdown für Teile der Stadt weiteten die Behörden am Samstag die Maßnahme auf den Großraum Sydney sowie umliegende Regionen aus. Mehr als fünf Millionen Menschen sind von den Einschränkungen betroffen.

Ab 18.00 Uhr (Ortszeit) werden der gesamte Großraum Sydney, die Bergregion Blue Mountains sowie die nahe gelegenen Küstengemeinden abgeriegelt, kündigte Gladys Berejiklian, die Regierungschefin des Bundesstaates New South Wales, an. "Wir müssen uns auf eine potenziell große Anzahl von Fällen in den folgenden Tagen einstellen", fügte sie hinzu.

Der jüngste Ausbruch geht auf einen Fahrdienst zurück, der vor rund zwei Wochen die Besatzung eines Flugzeuges in ein Quarantäne-Hotel brachte. Die Behörden haben seither 180 Corona-Fälle registriert.

Lauterbach spricht sich wegen Corona-Lage für Reiseverbot von Briten in EU aus

9.09 Uhr: Wegen der angespannten Corona-Lage in Großbritannien hat SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ein Reiseverbot für Briten in der Europäischen Union gefordert. "Es ist komplett unverständlich, warum es keine harten EU-weiten Einreisebeschränkungen für Reisende aus Großbritannien gibt", sagte Lauterbach der "Bild"-Zeitung. "Angesichts der dramatischen Corona-Entwicklung im Vereinten Königreich mitten in der Hauptreisesaison wäre ein Reise-Embargo aus dem Vereinigten Königreich nach Europa ratsam."

Der SPD-Politiker plädierte zumindest aber für eine "zehntägige Quarantäne mit ersten Test nach fünf Tagen für Briten in allen EU-Ländern". Es könne nicht sein, dass "in der letzten Phase vor der Impfung noch ganz Europa im Urlaub der Delta-Variante aus England ausgesetzt wird".

In Großbritannien grassiert trotz einer erfolgreich voranschreitenden Impfkampagne die besonders ansteckende Delta-Variante. Die erstmals in Indien nachgewiesene Variante wird als 40 bis 60 Prozent ansteckender eingeschätzt als die zuerst in Großbritannien identifizierte Alpha-Variante.

Menschen stehen Schlange vor einem Impfzentrum, das in einem Londoner Fußballstadion eingerichtet wurde. Trotz Impfkampagne breitet sich die Delta-Variante in Großbritannien aus. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

So gefährlich ist die Corona-Impflücke für Europa

7.53 Uhr: Daten zeigen, dass in den EU-Ländern große Unterschiede bei Corona-Impfungen gibt. Trotz der zentralen Impfstoffbeschaffung durch Brüssel gibt es ein deutliches West-Ost-Gefälle. Es könnte die gemeinsame Öffnung nach der Pandemie gefährden, den Wirtschaftsaufschwung verzögern. Lesen Sie hier, warum Experten der EU-Kommission alarmiert sind.

Mittelstand fordert Erhöhung der Verdienstgrenze von Minijobs auf 550 Euro

1.01 Uhr: Deutschlands mittelständische Unternehmen fordern eine höhere Verdienstgrenze bei Minijobs. "Von einer Anhebung von 450 Euro auf 550 Euro pro Monat würden nicht nur die Minijobber profitieren, es wäre auch ein positives Signal an die Wirtschaft", sagte Markus Jerger, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), dieser Redaktion. "Mittel- und langfristig sollte die Verdienstgrenze dynamisch an die Entwicklung des Mindestlohns gekoppelt werden", sagte Jerger.

Gerade in der Erholungsphase nach Corona seien Branchen wie die Gastronomie auf flexibel einsetzbare Aushilfskräfte angewiesen, sagte Jerger. Die letzte Anhebung der Verdienstgrenze liege zudem bereits acht Jahre zurück.

Eine Abschaffung der Minijobs lehnt Jerger kategorisch ab. "Eine Sozialabgabenpflicht vom ersten verdienten Euro an schafft keine neuen Arbeitsplätze, vernichtet gleichzeitig aber bestehende geringfügige Beschäftigungsverhältnisse", sagte der BVMW-Bundesgeschäftsführer.

Corona-News von Freitag, 25. Juni: Delta-Variante: WHO warnt vor Sorglosigkeit in Europa

20.33 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt angesichts der Delta-Variante vor Sorglosigkeit in Europa. Derzeit gebe es schon viele große Sportveranstaltungen und Zusammenkünfte, während viele Menschen noch keinen vollen Impfschutz hätten, sagte Maria Van Kerkhove, die führende Corona-Expertin der WHO, am Freitag" "Die Veranstaltungen werden Konsequenzen haben", sagte sie in Genf. Schon jetzt seien deswegen Übertragungen aufgetreten.

"Die Delta-Variante ist ein gefährliches Virus", sagte Van Kerkhove und verwies auf die höhere Ansteckungsgefahr. Zwar würden Gesundheitsmaßnahmen, Impfungen und Behandlungen gut gegen Delta wirken, aber nach weiteren Mutationen könnte ein Punkt erreicht werden, an dem all diese Maßnahmen nicht mehr ausreichen, warnte die Epidemiologin. Trotz sinkender Infektionszahlen und fallender Beschränkungen sollten Menschen in Europa vorsichtig mit ihren neuen Freiheiten umgehen: "Es gibt viele Dinge, die wir alle tun wollen, aber es gibt nicht viele Dinge, die wir auch wirklich tun müssen."

Maria Van Kerkhove, die führende Corona-Expertin der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Portugal und Russland werden als Virusvariantengebiete eingestuft

20.12 Uhr: Wegen der starken Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus schränkt die Bundesregierung die Einreise aus Portugal und Russland massiv ein. Das Robert Koch-Institut teilte am Freitag mit, dass beide Länder am Dienstag als Virusvariantengebiete eingestuft werden, was ein weitreichendes Beförderungsverbot und strikte Quarantäneregeln für Einreisende zur Folge hat.

Tunesiens Ministerpräsident mit Corona infiziert

19.37 Uhr: Tunesiens Ministerpräsident Hichem Mechichi ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TAP am Freitagabend unter Berufung eine Regierungserklärung. Ob er Symptome hat, wurde nicht mitgeteilt. Er wird demnach aber bis zu seiner Genesung von Zuhause aus arbeiten.

Die Corona-Lage in dem nordafrikanischen Land spitzt sich derzeit zu. Die Infektionszahlen steigen kontinuierlich. Zuletzt lag die Zahl der Infizierten in den vergangenen Tagen wieder zwischen 3500 und 4000. Gut ein Drittel aller Coronatests im Land fallen positiv aus, während die Impfkampagne nur schleppend vorangeht. Zu Wochenbeginn waren erst rund 10 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Mehrere Regionen wurden wegen hoher Inzidenzzahlen von der Außenwelt abgeriegelt. Im gesamten Land gilt zudem weiter eine nächtliche Ausgangssperre.

Lockerste Corona-Regeln in ganz Italien ab Montag

18.19 Uhr: Für ganz Italien sollen ab kommendem Montag die lockersten Corona-Regeln gelten. Gesundheitsminister Roberto Speranza unterschrieb am Freitag eine Anordnung, mit der auch das Aostatal ab dann zur sogenannten Weißen Zone zählt, wie er selbst im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender "Rai1" sagte. Die kleine Region im Nordwesten Italiens war als einzige noch in der Gelben Zone.

Damit gilt für fast alle Regionen Italiens ein niedriges Infektionsrisiko. In dem Land mit rund 60 Millionen Einwohnern entfällt ab kommender Woche auch die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Freien. Die Menschen müssen jedoch weiter die Sicherheitsabstände einhalten und eine Maske parat haben, falls sie die Distanzen nicht eingehalten können.

Die Corona-Lage in Italien entspannt sich weiter.

Dänemark lockert Reisebeschränkungen - auch für Deutsche

17.52 Uhr: Dänemark lockert ein weiteres Mal seine Reisebeschränkungen. Deutschlands nördlichster Nachbar geht am Samstag dazu über, Einreisen aus EU- und Schengenländern mit dem EU-Coronapass zu ermöglichen, mit dem man nachweisen kann, dass man getestet, geimpft oder genesen ist. Die Testpflicht nach der Einreise fällt für Menschen aus "grünen" EU- und Schengenländern nun weg - und dazu zählt auch Deutschland.

Zum ersten Mal seit rund 15 Monaten gelten mehrere Länder im EU- und Schengenraum beim dänischen Ampelsystem wieder als "grün". Das geht aus den am Freitag aktualisierten Reiseempfehlungen des dänischen Außenministeriums hervor. Dazu gehören neben Deutschland noch 18 weitere Staaten, etwa die beliebten Urlaubsländer Frankreich, Italien und Griechenland. Bislang hatten Deutschland und viele andere den Status "gelb", mit dem das Außenministerium darauf hinweist, dass man bei Reisen dorthin besonders vorsichtig sein soll.

Maskenaffäre: Nüßleins Anwälte legen Beschwerde gegen Ermittlungen ein

17.02 Uhr: Die Anwälte des Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein haben Beschwerde gegen Ermittlungsmaßnahmen in der Maskenaffäre eingelegt. Dabei geht es um die Durchsuchungen und den Vermögensarrest, die das Oberlandesgericht (OLG) München auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft München angeordnet hatte. "Die Beschlüsse sind rechtswidrig", warf Verteidiger Gero Himmelsbach der Justiz am Freitag vor. Über die Beschwerde wird nach Angaben des Anwalts ebenfalls das OLG München entscheiden.

Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den mittlerweile aus der CSU ausgetretenen Nüßlein wegen Korruptionsverdachts. Grundlage ist Paragraf 108e des Strafgesetzbuchs - Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Nüßlein und dem früheren bayerischen Justizminister Alfred Sauter wird die Annahme von Schmiergeld für die Vermittlung des Ankaufs von Atemschutzmasken durch die Behörden vorgeworfen.

In der Affäre um Geschäfte mit Corona-Schutzmasken haben die Verteidiger des Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein und des beschuldigten Unternehmers Beschwerden eingelegt.

Abgabefrist für Steuererklärung wegen Corona verlängert

16.40 Uhr: Wer eine Steuererklärung für 2020 abgeben muss, hat dafür jetzt Zeit bis Ende Oktober 2021: Der Bundesrat hat einer dreimonatigen Verlängerung der Abgabefrist zugestimmt. "Drei Monate mehr Zeit für die Abgabe der Steuererklärung sind eine wichtige Entlastung! Das letzte Jahr war aufgrund der Corona-Pandemie eine absolute Sondersituation - das müssen wir auch hier berücksichtigen", teilte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Freitag mit.

Werden die Steuererklärungen von Steuerberatern oder Lohnsteuerhilfevereinen erstellt, verlängert sich die Abgabefrist sogar bis zum 31. Mai 2022. Hintergrund des Aufschubs sind den Angaben zufolge die hohen Belastungen der Bürger während der Corona-Pandemie.

Indische Klinik unter Verdacht: Impfung mit wirkungslosem Stoff?

16.17 Uhr: Eine Privatklinik in der indischen Metropole Mumbai soll mehr als 2000 Menschen statt des erhofften Corona-Impfstoffs eine andere Flüssigkeit gespritzt haben. Die Polizei geht nach ersten Untersuchungen davon aus, dass es sich dabei um eine Kochsalzlösung gehandelt habe, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte.

Man habe die beiden Klinikbesitzer und acht mutmaßliche Komplizen festgenommen. Die Suche nach weiteren Verdächtigen laufe noch. Die mutmaßlichen Betrüger sollen auf Anfrage von Nachbarschaftsorganisation und Arbeitgebern Impfcamps vor Ort organisiert haben. Für eine Dosis des versprochenen Astrazeneca-Impfstoffs hätten sie zumindest von einigen der mehr als 2000 Impfwilligen umgerechnet rund 14 Euro verlangt.

Indien: Andrang vor einem Corona-Impfzentrum. Eine Privatklinik in Indien steht unter Verdacht, mehr als 2000 Menschen statt des erhofften Corona-Impfstoffs eine andere Flüssigkeit gespritzt zu haben.

Corona-Todesfälle in Russland nehmen rasant zu

15.55 Uhr: In Russland nehmen die Corona-Neuinfektionen und die Todesfälle nach Ansteckung mit dem Erreger rasant zu. Die Behörden registrierten 601 Corona-Tote binnen einem Tag - so viele wie seit Ende vergangenen Jahres nicht mehr. Die Hauptstadt Moskau verzeichnete mit 98 Corona-Toten den vierten Tag infolge einen Rekordwert. In Russland, wo viele Menschen einer Impfung weiter skeptisch gegenüberstehen, hat sich vor allem die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus stark ausgebreitet.

In Moskau waren nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin vor einer Woche schon fast 90 Prozent der Infektionen auf die Delta-Variante zurückzuführen. Für ganz Russland gibt es keine offizielle Angabe. Einige Wissenschaftler gehen aber davon aus, dass der Wert ähnlich hoch sein dürfte. Mindestens eine Dosis einer Corona-Impfung haben jüngsten Angaben zufolge erst rund 14 Prozent der 146 Millionen Landesbewohner erhalten. Am Freitag verzeichnete das flächenmäßig größte Land der Erde circa 20.400 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

Corona-Fälle nach EM-Spiel zwischen Dänemark und Russland

15.39 Uhr: Nach dem EM-Vorrundenspiel zwischen Dänemark und Russland in Kopenhagen sind bislang 16 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Darunter seien vier, bei denen die ansteckendere Delta-Variante nachgewiesen worden sei, teilte die dänische Behörde für Patientensicherheit am Freitag über Twitter mit. Alle Zuschauer, die bei der Begegnung am Montag auf der Tribüne B - das ist die hinter einem der beiden Tore - gesessen haben, werden zum PCR-Test aufgefordert. Zugleich stieg die Zahl der Delta-Befunde nach dem vorherigen Dänemark-Spiel gegen Belgien: Mittlerweile sei die Variante bei neun Zuschauern entdeckt worden, schrieb die Behörde.

Nach dem Spiel Dänemark gegen Russland am Montag sind bislang 16 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Merkel warnt auf EU-Gipfel vor vierter Welle

14.58 Uhr: Angesichts der rasanten Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hat Kanzlerin Angela Merkel vor einer vierten Pandemie-Welle gewarnt und neue Einschränkungen nicht ausgeschlossen. "Wir müssen alles versuchen, um eine vierte Welle zu verhindern" sagte sie am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Das sei gerade mit Blick auf mögliche wirtschaftliche Folgen von großer Bedeutung.

Testen, Abstand halten und Maske tragen seien nur kleine Einschränkungen gemessen an dem, "was passieren würde, wenn uns die Dinge außer Kontrolle geraten und wir wieder stärkere Maßnahmen einführen müssten", betonte Merkel. Derzeit habe man das Infektionsgeschehen gut im Griff. "Es muss alles dafür getan werden, dass das auch so bleibt."

Handel wünscht sich Einkaufsgutscheine vom Staat

14.14 Uhr: Einkaufsgutscheine vom Staat sollen aus Sicht des Handels die Kunden zurück in die Geschäfte bringen. Jeder und jede solle einen 200-Euro-Gutschein erhalten, der in bestimmten stationären Geschäften eingelöst werden kann, die in der Corona-Krise schließen mussten. Das schlägt der Handelsverband Deutschland (HDE) in einem Zehn-Punkte-Plan für den nächsten Bundestag vor. Darüber berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

Das Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, regt zudem Millionenhilfen für Stadtzentren und die Digitalisierung des Handels an sowie Sonntagsöffnungen bis Jahresende. Schon zu Beginn der Pandemie hatte der Handel "Corona-Schecks" für die Bürger vorgeschlagen, die jedoch nicht kamen.

Während die Geschäfte im Online-Handel und im Lebensmittelsektor in der Pandemie deutlich besser liefen als zuvor, büßten viele andere Händler einen Großteil ihres Umsatzes ein. Betroffen waren etwa Bekleidungs- und Schuhläden.

Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen bußte der stationärer Handel einen Großteil seines Umsatzes ein.

Von der Leyen besorgt über Delta-Variante

13.46 Uhr: EU-Kommmissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus gewarnt. Man sei besorgt über die Mutante, sagte von der Leyen am Freitag nach einem EU-Gipfel in Brüssel. In Großbritannien sei Delta bereits die vorherrschende Variante, auch in der EU verbreite sie sich zunehmend. Die gute Nachricht sei jedoch, dass eine doppelte Impfung auch gegen die Delta-Variante sehr wirksam sei. Eine einfache Impfung mindere zumindest das Risiko einer schweren Krankheit.

Die Kommissionspräsidentin rief zugleich zu Wachsamkeit auf. Maßnahmen wie das Tragen einer Maske und das Abstandsgebot müssten weiter gelten. Außerdem müsse man "impfen, impfen, impfen". Von der Leyen zufolge wurden mehr als 420 Millionen Impfstoff-Dosen an die EU-Staaten geliefert. Fast 60 Prozent der EU-Bevölkerung seien dann mindestens einmal geimpft.

Delta-Variante in Großbritannien - wie sie sich bei Kindern auswirkt

13.14 Uhr: In Großbritannien ist die Delta-Variante bereits der dominierende Typ des Coronavirus. Auch in Deutschland breitet sie sich deutlich aus. Doch was das für Kinder bedeutet, ist noch rätselhaft. In England sind Forscher schon weiter: Was sie über die Symptome der Delta-Variante bei Kindern herausgefunden haben, lesen Sie hier.

Israel verhängt erneut Maskenpflicht für Innenräume

11.20 Uhr: Israel hat am Freitag die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen wieder eingeführt. Grund für die Maßnahme sei der Anstieg der Corona-Infektionen in der vergangenen Woche, erklärte das Gesundheitsministerium. Es empfiehlt das Maskentragen nun außerdem bei großen Menschenansammlungen im Freien wie der Pride-Parade am Freitag in Tel Aviv.

Der Chef der israelischen Corona-Taskforce, Nachman Asch, sagte dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der Anstieg der Infektionen gehe wahrscheinlich auf die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus zurück. Die Masken sind ab Freitagmittag in allen Innenräumen außerhalb des eigenen Haushalts verpflichtend. Menschen mit Behinderung, Sporttreibende und Kinder unter sieben Jahre Jahren sind von der Regelung ausgenommen.

Corona: Delta-Variante in Israel, UK & Portugal Corona: Delta-Variante in Israel, UK & Portugal

RKI-Chef: "Müssen damit rechnen, dass Fallzahlen wieder steigen"

10.20 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) geht in der Coronavirus-Pandemie von einem Wiederanstieg der Inzidenzen hierzulande durch die Delta-Variante aus. Delta sei noch ansteckender als Alpha, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitag. "Delta verbreitet sich also noch schneller, vor allem natürlich in der ungeimpften Bevölkerung. Daher müssen wir damit rechnen, dass künftig auch die Fallzahlen wieder steigen werden."

Im Moment lägen die bundesweiten 7-Tage-Inzidenzen mit 6,2 Prozent erfreulich niedrig. Grund dafür sei auch das verantwortungsbewusste Handeln der Bevölkerung. "Lassen Sie uns diese niedrigen Inzidenzen verteidigen!", appellierte Wieler.

In der zweiten Juni-Woche lag der Delta-Anteil nach den jüngsten RKI-Zahlen in Deutschland schon bei 15 Prozent. "Wir gehen davon aus, dass er heute schon höher sein wird", sagte Wieler. Es sei nur eine Frage der Zeit, wann diese Variante die Hoheit übernehmen werde.

"Impfen hilft gegen alle Varianten" - Spahn appelliert an Bevölkerung

10.08 Uhr: Die Impfungen helfen - auch gegen die Corona-Varianten, wie Alpha oder Delta. Das stellte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem RKI-Chef Lothar Wieler noch einmal klar. Spahn appellierte an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen, betonte aber auch, dass dies eine "individuelle Entscheidung" sei. Der Minister machte allerdings deutlich: "Wer sich nicht impfen lässt, wird sich unweigerlich infizieren."

Mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger seien inzwischen wenigstens ein erstes Mal geimpft. "Wir haben genug Impfstoff in der Erwartung in den nächsten Wochen", sagte Spahn. Bis Ende August könnten auch die 12 bis 18-Jährigen ein Impfangebot erhalten.

"Wir dürfen zuversichtlich in den Sommer gehen", sagte Spahn in Berlin. Ob die Delta-Variante zu einer vierten Welle führt, "das liegt an uns", so der Minister. In Innenräumen, vor allem mit vielen Menschen, sollten weiter Schutzmasken getragen werden. Reisen sei möglich. Bei der Rückkehr aus dem Urlaub sollten Familien aber kostenlose Testangebote nutzen, auch mit Blick auf den Schulbeginn nach den Ferien. Der Minister appellierte an alle Bürger, Impfangebote zu nutzen - auch für wichtige Zweitimpfungen als vollen Schutz gegen Virus-Varianten.

99,9 Prozent der Corona-Toten in den USA sind Ungeimpfte

9.35 Uhr: In den USA sind 99,9 Prozent der Corona-Toten in Krankenhäusern ungeimpfte Menschen. Das berichtet die Nachrichtenagentur "Associated Press" unter Berufung auf eine eigene Daten-Analyse. Die Auswertung von Gesundheitsdaten zeigt zudem, dass von mehr als 853.000 hospitalisierten Covid-Patientinnen und -Patienten in den USA nicht einmal 1200 nicht geimpft waren. Unter den rund 18.000 Verstorbenen waren lediglich 150 Geimpfte, das entspricht 0,8 Prozent.

Rochelle Walensky, Direktorin der US-Seuchenschutzbehörde, sagte, die Impfung sei so effektiv, dass "fast jeder Todesfall, besonders unter jungen Menschen, gänzlich zu verhindern wäre". Diese Todesfälle seien daher "besonders tragisch".

Merkel mahnt in Corona-Pandemie zur weiterer Wachsamkeit Merkel mahnt in Corona-Pandemie zur weiterer Wachsamkeit

Teile Sydneys gehen wegen neuer Corona-Fälle in strikten Lockdown

8.20 Uhr: Teile der australischen Metropole Sydney gehen nach mehreren Dutzend Corona-Neuinfektionen in einen strikten Lockdown. Die Beschränkungen sollen zunächst für sieben Tage gelten, teilten die Behörden am Freitag mit. Während dieser Zeit dürfen die Bürger nur noch ihre Häuser verlassen, "wenn es absolut notwendig ist", wie die Premierministerin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, ankündigte. Sorge bereitet den Behörden vor allem ein Corona-Cluster in östlichen Vororten, wo die Zahl der neuen Fälle auf 65 stieg.

"Weil es sich um die hochansteckende Delta-Variante handelt, werden sich wahrscheinlich alle Menschen in einem Haushalt infizieren, wenn eine Person ein positives Testergebnis bekommt", so Berejiklian. Es werde deshalb befürchtet, dass die Zahl der Neuinfektionen erheblich steigen könnte.

Tests und Maskenpflicht an Schulen bis Frühjahr 2022

7.40 Uhr: Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, plädiert für Schutzmaßnahmen in Schulen bis zum kommenden Frühjahr. "Wir empfehlen, dass in Schulen weiter getestet und Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das sollte bis zum nächsten Frühjahr so sein", sagte Wieler der "Rheinischen Post" (Freitag). "Zum einen wollen wir ja das Infektionsgeschehen niedrig halten, weil auch Kinder schwer erkranken können. Und zum anderen haben wir natürlich das Ziel, dass die Schulen offen bleiben."

Nach eigener Aussage rechnet er mit einem steigenden Infektionsgeschehen an Schulen. "Es werden vermehrt Fälle bei Kindern auftreten, schon jetzt sehen wir größere Ausbrüche der Delta-Variante in Schulen."

Auch 2022 nicht ohne Masken: Präsenzunterricht an einer Schule in Deutschland Foto: Oliver Dietze / dpa

Zusätzliche Corona-Hilfe für den Nahverkehr

7.25 Uhr: Wegen fehlender Fahrgäste in der Corona-Krise gibt es eine weitere staatliche Finanzspritze für Busse und Bahnen. Der Bundestag beschloss am frühen Freitagmorgen, dem öffentlichen Personennahverkehr erneut eine Milliarde Euro zukommen zu lassen. Schon im vergangenen Jahr hatte der Bund 2,5 Milliarden Euro zusätzlich für den Nahverkehr bereitgestellt - über die jährlichen Regionalisierungsmittel hinaus, die in diesem Jahr ohnehin auf knapp 9,3 Milliarden Euro steigen. Die Länder, die dem Gesetz im Bundesrat noch zustimmen müssen, sollen Finanzhilfen in gleicher Höhe wie der Bund bereitstellen.

Forscher raten zu dritter Corona-Impfung für Senioren und Immunschwache - Patientenschützer fordern Regierung zum Handeln auf

5.45 Uhr: Ein halbes Jahr nach dem offiziellen Start der bundesweiten Corona-Impfkampagne am 27. Dezember empfehlen Wissenschaftler eine dritte Impfung für Senioren und Menschen mit Immunschwächen in diesem Herbst. "Wir müssen die nächste Phase beim Impfen jetzt schon andenken", sagte Leif Erik Sander, Infektionsimmunologe an der Berliner Charité, der Deutschen Presse-Agentur. "Ich gehe davon aus, dass wir bei älteren Menschen, die zu Beginn dieses Jahres ihre Erst- und Zweitimpfung erhalten haben, eine nachlassende Immunantwort sehen werden." Für jüngere und gesunde Menschen seien Auffrischungsimpfungen dagegen noch kein Thema.

Sander hält es für möglich, dass es ohne Auffrischungsimpfung im Winterhalbjahr zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen deshalb zu zusätzlichen Infektionen kommen könnte, "einem gewissen JoJo-Effekt". Ein solcher "Booster" sollte dann nicht allein Hochbetagten, sondern auch Menschen mit einem geschwächten Immunsystem offeriert werden, etwa zum Zeitpunkt der Grippeschutzimpfung im Oktober.

Das sieht Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, ganz genauso. "Es ist überfällig, zu reagieren", sagt er. "Ich sehe aber weder bei Bund noch in den Ländern eine großangelegt Initiative zu diesem Thema. Als Grund vermute ich Sorge vor einer Verteilungsdiskussion."

Ärztevertreter besorgt über fahrlässigen Umgang mit Terminen in Impfzentren

1.00 Uhr: Nach Berichten über hohe Absagequoten in Impfzentren zeigt sich der Deutsche Hausärzteverband besorgt über den fahrlässigen Umgang mit Impfterminen: "Die aktuellen Meldungen von abgesagten oder nicht in Anspruch genommen Terminen für die Zweitimpfung in Impfzentren machen deutlich, warum die Corona-Schutzimpfung in den hausärztlichen Praxen am besten aufgehoben ist", sagte der Verbandsvorsitzende Ulrich Weigeldt unserer Redaktion.

Das persönliche Gespräch mit den Patienten in den Hausarztpraxen könne eine höhere Verbindlichkeit und damit auch größere Termintreue sicherstellen. "Vor allem die medizinische Notwendigkeit einer Zweitimpfung kann hier besser erläutert werden als in der Anonymität von Impfzentren", sagte Weigeldt. Es sei daher wichtig, mehr Impfstoff an die Hausärzte zu liefern. "Wir müssen den Sommer nutzen, um möglichst viele Menschen vollständig zu impfen, und uns so gut auf den Herbst vorzubereiten."

Jeder der will, soll bald eine Impfung bekommen – so wie dieser Mann in Köln. Noch brauchen Impfwillige allerdings Geduld. Foto: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres / picture alliance / Geisler-Fotopress

Corona-News von Donnerstag, 24. Juni: Großbritannien hält an Regeln für Reisende aus Deutschland fest

Trotz niedriger Fallzahlen müssen Reisende aus Deutschland in Großbritannien weiterhin in Quarantäne gehen

weiterhin in Quarantäne gehen Wegen einer besorgniserregenden Ausbreitung der Delta-Variante und einer Zunahme der Infektionsfälle hat die Regierung Portugals die für Montag vorgesehenen Lockerungen für weite Teile des Landes ausgesetzt

und einer Zunahme der Infektionsfälle hat die Regierung Portugals die für Montag vorgesehenen Lockerungen für weite Teile des Landes ausgesetzt Aus Furcht vor Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus wollen die EU-Staaten ihre Grenzen für Reisende aus Drittstaaten nur vorsichtig und koordiniert öffnen

des Coronavirus wollen die EU-Staaten ihre Grenzen für Reisende aus Drittstaaten nur vorsichtig und koordiniert öffnen Im Kampf gegen die Corona-Pandemie und dabei insbesondere gegen die sich weiter ausbreitende Delta-Variante wollen die norddeutschen Bundesländer auf erneute Schließungen verzichten

wollen die norddeutschen Bundesländer auf erneute Schließungen verzichten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will sich in den USA für Reiseerleichterungen für Bürger und Unternehmen aus der EU einsetzen

für Bürger und Unternehmen aus der EU einsetzen Im Kampf gegen Pandemien sollte der Staat nach Meinung von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann drastischer als bisher in Freiheitsrechte der Bürger eingreifen dürfen

drastischer als bisher in Freiheitsrechte der Bürger eingreifen dürfen Bis Sonntag sollen 220 Millionen Europäer mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft sein - rund 60 Prozent der Erwachsenen in der EU

mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft sein - rund 60 Prozent der Erwachsenen in der EU Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich am 25. August erneut mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer über den Stand des Kampfes gegen die Corona-Pandemie beraten

erneut mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer über den Stand des Kampfes gegen die Corona-Pandemie beraten Experten der US-Gesundheitsbehörde CDC sehen einen Zusammenhang zwischen Corona-Impfungen und selten auftretenden Herzmuskelentzündungen bei jüngeren Männern

Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, haben sich offenbar hunderte spanische Schüler nach einer Abschlussfahrt nach Mallorca mit dem Coronavirus infiziert

nach einer Abschlussfahrt nach Mallorca mit dem Coronavirus infiziert Vereine aus den deutschen Profiligen mehrerer Sportarten können noch bis zum Ende des Jahres Corona-Soforthilfen beantragen

Der Brite Dave Smith ist laut Angaben der BBC der Menschen mit der längsten aufgezeichneten Corona-Infektion weltweit. Angesteckt habe er sich während der ersten Welle. Erst mehr als 290 Tage später gelang die Heilung mit dem Mittel Regeneron

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert ein koordiniertes Vorgehen der EU-Staaten gegen die Verbreitung gefährlicher Corona-Varianten

Brasilien hat am Mittwoch mit 115.228 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen neuen Tageshöchstwert verzeichnet

Jeder Dritte in Deutschland lebende Mensch ist nun vollständig gegen das Coronavirus geimpft

Vor dem EU-Gipfel in Brüssel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weltweite Rufe nach einer Freigabe der Lizenzen für die Corona-Impfstoffproduktion zurückgewiesen

Die Bundesregierung setzt im Kampf gegen die sich zunehmend ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus auf Fortschritte bei der Impfkampagne

setzt im Kampf gegen die sich zunehmend ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus auf Fortschritte bei der Impfkampagne Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht hat davor gewarnt, die psychischen und sozialen Folgen der Pandemie für Ältere zu unterschätzen

Corona-News von Mittwoch, 23. Juni: Justizministerin Lambrecht sieht Bund und Länder für Delta-Variante gerüstet

Angesichts einer drohenden Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus sieht Bundesjustizministerin Christine Lambrecht Bund und Länder gerüstet

Queen Elizabeth II. hat am Mittwoch erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie den britischen Premierminister Boris Johnson wieder zu einer persönlichen Audienz empfangen

Der Anteil der Corona-Fälle, die auf die Delta-Variante zurückgehen, nimmt in Deutschland deutlich zu. Waren am 9. Juni nur 2,5 Prozent der Neuinfektionen auf Delta zurückzuführen, geht das Robert Koch-Institut mittlerweile von einem Anteil von 15,1 Prozent aus

aus Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in der Corona-Pandemie vor einem "Sorgenherbst" nach der Urlaubszeit im Sommer gewarnt

im Sommer gewarnt Wegen eines Anstiegs von Corona-Neuinfektionen verschiebt Israel die geplante pauschale Einreiseerlaubnis für geimpfte Individualtouristen um einen Monat

um einen Monat Die hoch ansteckende Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Frankreich weiter aus. Sie ist inzwischen für "neun bis zehn Prozent" der Neuansteckungen verantwortlich

Die zunächst in Indien aufgetretene Delta-Variante des Coronavirus wird sich nach Einschätzung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC im Laufe des Sommers deutlich in Europa ausbreiten

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zeigt sich angesichts steigender Corona-Infektionen in Afrika besorgt

In allen sächsischen Impfzentren sind laut Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zurzeit Impftermine frei

Die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci sowie fünf weitere Entwickler von Impfstoffen gegen das Coronavirus erhalten den Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Forschung und Technik

Das indische Gesundheitsministerium ist besorgt über eine sogenannte "Delta Plus"-Variante und will sie stärker untersuchen

Wegen geringer Nachfrage aus der Bevölkerung will die Slowakei 160.000 Dosen des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V verkaufen oder verschenken

verkaufen oder verschenken Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht eine Überwindung der Corona-Pandemie in greifbarer Nähe

(CDU) sieht eine Überwindung der Corona-Pandemie in greifbarer Nähe Mit zunehmendem Wegfall der Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie wird die ostdeutsche Wirtschaft nach Einschätzung des Ifo-Instituts in diesem Jahr um 2,4 Prozent wachsen

Schleswig-Holsteins Landesregierung lockert die Corona-Regeln weiter. Ab Montag an sollen mehr Besucher bei Veranstaltungen erlaubt werden und draußen die Maskenpflicht entfallen

entfallen Der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Margaritis Schinas ist optimistisch, dass touristische Reisen in die USA bald vereinfacht werden

bald vereinfacht werden Damit neue Geschäfte einziehen, haben einige Städte beschlossen, coronabedingt leerstehende Ladenflächen zeitweise für neue Mieter zu bezahlen

zeitweise für neue Mieter zu bezahlen Die Corona-Regeln am Arbeitsplatz werden ab 1. Juli gelockert

werden ab 1. Juli gelockert Die Erhöhung der Zuschauerzahl auf 60.000 im Londoner Wembley-Stadion ab dem EM-Halbfinale sorgt in Großbritannien für Diskussionen

Die geplante Zulassung von 60.000 Zuschauern beim Endspiel der Fußball-Europameisterschaft in London stößt bei der deutschen Sportpolitikerin Dagmar Freitag (SPD) auf Ablehnung

(SPD) auf Ablehnung Nach Verdachtsfällen auf Abrechnungsbetrug in Corona-Testzentren sollen künftig strengere Kontrollvorgaben greifen

in Corona-Testzentren sollen künftig strengere Kontrollvorgaben greifen Ein Großteil der fünf Millionen Einwohner von Sydney darf seit diesem Mittwoch die Stadt vorerst nicht mehr verlassen. Das Reiseverbot soll die weitere Verbreitung der Delta-Variante eindämmen

eindämmen Israel hat nach einem Anstieg von Corona-Neuinfektionen wieder Beschränkungen verhängt

verhängt Fast jeder dritte Mensch in Deutschland ist vollständig gegen das Coronavirus geimpft

Um die Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante zu stoppen, drängen Kassenärzte auf noch mehr Impfstoffe und ein höheres Impftempo

Neuseelands Hauptstadt Wellington hat nach dem positiven Corona-Test eines Reisenden aus Australien Einschränkungen verhängt

hat nach dem positiven Corona-Test eines Reisenden aus Australien Einschränkungen verhängt Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat den vom Internationalen Olympischen Komitee festgelegten Haftungsausschluss für Sportler im Falle einer Corona-Infektion kritisiert

für Sportler im Falle einer Corona-Infektion kritisiert Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus ist optimistisch, dass Schulen in Deutschland nicht erneut wegen der Corona-Pandemie schließen müssen - will sich aber nicht definitiv festlegen

ist optimistisch, dass in Deutschland nicht erneut wegen der Corona-Pandemie schließen müssen - will sich aber nicht definitiv festlegen Die Delta-Variante des Coronavirus verbreitet sich mittlerweile auch in Deutschland. In Hessen tritt die Mutante in über 20 Prozent der Fälle auf

Da Plätze in den Freibädern pandemiebedingt begrenzt und mit Online-Tickets geregelt werden, kommt es vermehrt zu Reibereien an Schwimmbädern in Deutschland

und mit Online-Tickets geregelt werden, kommt es vermehrt zu Reibereien an Schwimmbädern in Deutschland Der Einzelhandel fordert 100 Millionen Euro aus dem Corona-Hilfsfonds der EU. Nötig sei insbesondere zusätzliches Geld für die Digitalisierung

der EU. Nötig sei insbesondere zusätzliches Geld für die Digitalisierung Die SPD-Gesundheitsexpertin Sabine Dittmar hat Urlauber zu besonderer Corona-Wachsamkeit in den Sommerferien aufgerufen

hat Urlauber zu besonderer Corona-Wachsamkeit in den Sommerferien aufgerufen Der Deutsche Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordern die Politik auf, den Präsenzunterricht zu Beginn des neuen Schuljahrs auch im Fall einer möglichen Ausbreitung der Delta-Variante zu ermöglichen

Corona-News von Dienstag, 22. Juni: US-Regierung verpasst Impfziel wohl um einige Wochen

Die USA werden das Impfziel von Präsident Joe Biden verpassen. Bis zum 4. Juli würden 70 Prozent der über 27-Jährigen mindestens einmal geimpft sein, sagt Bidens Corona-Berater Jeffrey Zients. Gegenwärtig sei diese Quote bei den über 30-Jährigen erfüllt. Biden gab allerdings vor, sie bis zum Nationalfeiertag bei allen Erwachsenen zu erzielen. Die Marke dürfte nun einige Wochen später erreicht werden, sagt Zients weiter.

werden das Impfziel von Präsident Joe Biden verpassen. Bis zum 4. Juli würden 70 Prozent der über 27-Jährigen mindestens einmal geimpft sein, sagt Bidens Corona-Berater Jeffrey Zients. Gegenwärtig sei diese Quote bei den über 30-Jährigen erfüllt. Biden gab allerdings vor, sie bis zum Nationalfeiertag bei allen Erwachsenen zu erzielen. Die Marke dürfte nun einige Wochen später erreicht werden, sagt Zients weiter. Italien hat von der EU-Kommission grünes Licht für seinen Ausgabenplan für den milliardenschweren Corona-Hilfsfonds der EU erhalten. "Dies ist ein Tag des Stolzes für unser Land", sagte Regierungschef Mario Draghi in Rom bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Indien stuft eine neu nachgewiesene Virusvariante als besorgniserregend ein. Die inoffiziell als "Delta plus" bezeichnete Mutation sei in 16 Fällen im Bundesstaat Maharashtra entdeckt worden und leichter übertragbar, sagt der indische Bundesgesundheitsminister Rajesh Bhushan. Insgesamt seien inzwischen fast zwei Dutzend Infektionen in drei Bundesstaaten nachgewiesen. Bhushan ruft die Behörden zu verstärkten Tests auf.

Die Delta-Variante gefährdet in Großbritannien die Erfolge im Kampf gegen Corona – der Regierung Johnson bleibt aber eine Hoffnung. Lesen Sie hier : Delta in Großbritannien - Inzidenz knackt wichtige Marke

: Delta in Großbritannien - Inzidenz knackt wichtige Marke Tschechien hat Deutschland von seiner Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen. Damit ist die Einreise aus der Bundesrepublik ins Nachbarland wieder ohne Auflagen möglich, wie das Außenministerium mitteilte. Umgekehrt stuft Deutschland Tschechien bereits seit dem 6. Juni nicht mehr als Risikogebiet ein.

Schottland hat den nächsten Lockerungsschritt bei der geplanten Aufhebung der Corona-Maßnahmen verschoben. Das teilte die Chefin der Regionalregierung, Nicola Sturgeon, im Parlament in Edinburgh mit. Demnach soll die niedrigste Stufe nicht bereits am kommenden Montag erreicht werden, sondern erst am 19. Juli.

Im neuen Coronavirus-Podcast spricht Virologe Christian Drosten darüber, wie sich die Delta-Variante in Deutschland ausbreiten könnte. Mit Blick auf die Verbreitung in Deutschland sagte der Charité-Virologe: "Man muss befürchten, dass der Anteil inzwischen gestiegen ist. Die Frage ist natürlich: Geht er Richtung zwölf Prozent?"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat erleichtert auf die sinkende Zahl der Corona-Neuinfektionen reagiert. "Manche Mühe hat sich gut ausgezahlt", sagte Merkel nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP in der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Berlin. Allerdings sei die Pandemie "noch nicht vorbei", wurde sie von Teilnehmern zitiert.

(CDU) hat erleichtert auf die sinkende Zahl der reagiert. "Manche Mühe hat sich gut ausgezahlt", sagte Merkel nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP in der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Berlin. Allerdings sei die Pandemie "noch nicht vorbei", wurde sie von Teilnehmern zitiert. In einem Monat beginnen in Tokio die Olympischen Spiele – ohne ausländische Besucher. Virologen warnen dennoch vor einem Superspreader-Event. Lesen Sie hier: Delta-Variante - So gefährlich wird Olympia in Tokio

Seit der zweiten Mai-Woche sind in den Vereinigten Staaten nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC über sieben Millionen Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren mindestens ein Mal mit einer Corona-Impfung versorgt worden. Diese Altersgruppe stellt in den USA 17 Millionen Menschen.

Während in Europa der Nutzen, diese Altersgruppe zu impfen, noch kontrovers diskutiert wird, appellieren die Verantwortlichen in den USA, auch der Verband der Kinderärzte (American Academy of Pediatrics), fast einhellig an die Eltern, die Jüngeren so vor einer Infektion zu schützen. Wichtigste Gründe: Der Nutzen der Impfung überwiege das Risiko von bisher selten festgestellten Nebenwirkungen bei weitem. Und: Ohne die Minderjährigen zu impfen, sei das Ziel der Herden-Immunität nicht zu erreichen. Lesen Sie dazu : Corona-Impfungen bei Kindern - So läuft es in den USA

: Corona-Impfungen bei Kindern - So läuft es in den USA Die Stadt Wien will junge Menschen mit Musik und Feierstimmung zur Corona-Impfung locken. In der österreichischen Hauptstadt sollen Anfang Juli eine oder mehrere Impfparties veranstaltet werden, gab ein Sprecher bekannt. Außerdem bietet Wien Familien-Impftermine an, bei denen Kinder und Eltern gemeinsam einen Schutz gegen Covid-19 erhalten.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich "besorgt" darüber gezeigt, dass einige Länder die Corona-Beschränkungen rund um die Spiele der laufenden Fußball-Europameisterschaft gelockert haben. In einigen dieser Länder seien bereits steigende Infektionszahlen zu verzeichnen, teilte die WHO auf Nachfrage der französischen Nachrichtenagentur AFP mit.

gelockert haben. In einigen dieser Länder seien bereits steigende Infektionszahlen zu verzeichnen, teilte die WHO auf Nachfrage der französischen Nachrichtenagentur AFP mit. Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor den Risiken der Delta-Variante. Für vollständig Geimpfte sei ein wirklich schwerer Verlauf eine Seltenheit, schrieb der SPD-Politiker am Dienstag auf Twitter. Für Ungeimpfte und damit auch für Kinder sei das Risiko jedoch groß. "Daher werden wir dringend Impfkampagnen machen müssen", so Lauterbach.

sei das Risiko jedoch groß. "Daher werden wir dringend Impfkampagnen machen müssen", so Lauterbach. Biontech geht von einer Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs auch gegen die zuletzt aufgetretenen Virus-Varianten aus. "Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass eine Anpassung unseres Impfstoffs an kursierende Varianten notwendig ist", sagte Vorstandschef Ugur Sahin am Dienstag auf der Online-Hauptversammlung des Unternehmens. Biontech arbeite an flexiblen Verfahren in den Bereichen Technologie, Produktion und Zulassung.

notwendig ist", sagte Vorstandschef Ugur Sahin am Dienstag auf der Online-Hauptversammlung des Unternehmens. Biontech arbeite an flexiblen Verfahren in den Bereichen Technologie, Produktion und Zulassung. Terroristen versuchen einem Europol-Bericht zufolge die Corona-Krise für ihre Zwecke auszunutzen. "Terroristen nutzen jede Gelegenheit, um demokratische Strukturen auszuhöhlen, Angst zu verbreiten und die Gesellschaft zu polarisieren", heißt es in dem Jahresbericht zu Terrorismus in der EU, den Europol am Dienstag in Den Haag vorlegte.

zu verbreiten und die Gesellschaft zu polarisieren", heißt es in dem Jahresbericht zu Terrorismus in der EU, den Europol am Dienstag in Den Haag vorlegte. Veranstaltungen im Freien dürfen in Berlin bald wieder deutlich größer werden. Ab dem 3. Juli sind dabei bis zu 2000 zeitgleich anwesende Menschen erlaubt. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen, wie Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) nach der Sitzung mitteilte. Die Grenze für drinnen liegt bei bis zu 500 Personen. Bisher waren es maximal 1000 draußen und 250 drinnen. Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel ist ab 500 Personen der Nachweis eines negativen Corona-Tests Pflicht, wie Kollatz erläuterte.

Pflicht, wie Kollatz erläuterte. Mit dem schnellsten Impfprogramm der Welt und nur noch wenigen Infektionsfällen pro Tag bekam Israel die Corona-Pandemie im Frühjahr gut in den Griff. Jetzt haben die Gesundheitsbehörden wieder mehr als 100 Fälle pro Tag registriert – zum ersten Mal seit zwei Monaten.125 Personen seien am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden, so das Gesundheitsministerium am Dienstag – bei rund 70 Prozent der Proben sei die Delta-Variante nachgewiesen worden. Lesen Sie hier, wo die Hotspots sind.

die Corona-Pandemie im Frühjahr gut in den Griff. Jetzt haben die Gesundheitsbehörden wieder mehr als 100 Fälle pro Tag registriert – zum ersten Mal seit zwei Monaten.125 Personen seien am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden, so das Gesundheitsministerium am Dienstag – bei rund 70 Prozent der Proben sei die nachgewiesen worden. Lesen Sie hier, wo die Hotspots sind. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auch ihre zweite Corona-Schutzimpfung erhalten. Merkel sei vor einigen Tagen geimpft worden, teilte ein Regierungssprecher am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. Nachdem Merkel bei der ersten Impfung am 16. April den Impfstoff von Astrazeneca erhalten hatte, sei sie nun mit dem Vakzin von Moderna geimpft worden.

erhalten hatte, sei sie nun mit dem Vakzin von Moderna geimpft worden. In Schleswig-Holstein ist bis einschließlich Freitag insgesamt bei 51 Fällen die aggressive Delta-Variante des Corona-Virus nachgewiesen worden. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit Verweis auf vorliegende Informationen der Landesmeldestelle mit. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

ist bis einschließlich Freitag insgesamt bei die aggressive des Corona-Virus nachgewiesen worden. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit Verweis auf vorliegende Informationen der Landesmeldestelle mit. Zuvor hatten Medien darüber berichtet. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der aggressiven Delta-Variante des Coronavirus vor voll besetzen Stadien bei der Europameisterschaft gewarnt und die Europäische Fußball-Union (UEFA) zu verantwortungsvollen Entscheidungen gemahnt. "Ich hielte es nicht für gut, wenn voll besetzte Stadien dort sind", sagte Merkel am Dienstag nach einem Treffen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Berlin mit Blick auf Großbritannien. Sie denke es zwar nicht, hoffe aber, dass die UEFA verantwortungsvoll mit der Lage umgehe, sagte Merkel.

(UEFA) zu verantwortungsvollen Entscheidungen gemahnt. "Ich hielte es nicht für gut, wenn voll besetzte Stadien dort sind", sagte Merkel am Dienstag nach einem Treffen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Berlin mit Blick auf Großbritannien. Sie denke es zwar nicht, hoffe aber, dass die UEFA verantwortungsvoll mit der Lage umgehe, sagte Merkel. Um die Folgen der Pandemie abzufedern, hat der Bundestag im Juni ein zwei Milliarden schweres Corona-Aufholprogramm beschlossen. Dazu gehört auch ein weiterer einmaliger Kinderbonus für Hartz-IV-Beziehende und Familien mit geringen Einkommen. Jetzt wurden weitere Details bekannt. Wann der Zuschuss ausgezahlt wird und wie hoch er ist, lesen Sie hier.

beschlossen. Dazu gehört auch ein weiterer einmaliger Kinderbonus für Hartz-IV-Beziehende und Familien mit geringen Einkommen. Jetzt wurden weitere Details bekannt. Wann der Zuschuss ausgezahlt wird und wie hoch er ist, lesen Sie hier. Die EU-Kommission kauft weitere 150 Millionen Dosen Corona-Impfstoff vom US-Hersteller Moderna . Eine entsprechende Option aus einem Vertrag vom Februar wurde jetzt gezogen, wie ein Kommissionssprecher am Dienstag mitteilte. Die Lieferung soll im dritten Quartal beginnen und sich bis ins Jahr 2022 hineinziehen. Die Kommission hat zwei Verträge mit Moderna: einen über 160 Millionen Dosen vom vergangenen Jahr und einen zweiten vom Februar.

. Eine entsprechende Option aus einem Vertrag vom Februar wurde jetzt gezogen, wie ein Kommissionssprecher am Dienstag mitteilte. Die Lieferung soll im dritten Quartal beginnen und sich bis ins Jahr 2022 hineinziehen. Die Kommission hat zwei Verträge mit Moderna: einen über 160 Millionen Dosen vom vergangenen Jahr und einen zweiten vom Februar. Ein neuer Corona-Ausbruch mit der extrem ansteckenden Delta-Virusvariante lässt die Behörden in Sydney über einen neuen Lockdown nachdenken. Es seien innerhalb von 24 Stunden zehn neue Fälle registriert worden, teilten die Behörden am Dienstag mit. Für Australien, das sich unter anderem durch strikte Einreiseregeln gegen das Virus abzuschotten versucht, ist das eine ungewöhnlich hohe Zahl.

lässt die Behörden in über einen neuen Lockdown nachdenken. Es seien innerhalb von 24 Stunden zehn neue Fälle registriert worden, teilten die Behörden am Dienstag mit. Für Australien, das sich unter anderem durch strikte Einreiseregeln gegen das Virus abzuschotten versucht, ist das eine ungewöhnlich hohe Zahl. Schülerinnen und Schüler an Bayerns Grundschulen sollen im Unterricht keine Masken zum Schutz vor Corona mehr tragen müssen, sofern sie an ihrem Platz sitzen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Kabinettskreisen. Zuvor hatten Bayerischer Rundfunk und "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.

sollen im Unterricht keine Masken zum Schutz vor Corona mehr tragen müssen, sofern sie an ihrem Platz sitzen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Kabinettskreisen. Zuvor hatten Bayerischer Rundfunk und "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet. Ein Gaststättenbetreiber aus Hessen ist mit der Klage gegen seine Betriebsschließungsversicherung gescheitert, die den finanziellen Ausfall aus dem ersten Corona-Lockdown nicht tragen will. Der Betrieb im Main-Kinzig-Kreis war im ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 einen knappen Monat geschlossen geblieben, wofür die Betreiberin anschließend Entschädigung verlangte. Das Oberlandesgericht Frankfurt gab aber in der Berufung der Versicherung recht, die in den Zusatzbedingungen der Police auf einen Krankheiten-Katalog im Infektionsschutzgesetz verwiesen hatte.

aus dem ersten Corona-Lockdown nicht tragen will. Der Betrieb im Main-Kinzig-Kreis war im ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 einen knappen Monat geschlossen geblieben, wofür die Betreiberin anschließend Entschädigung verlangte. Das Oberlandesgericht Frankfurt gab aber in der Berufung der Versicherung recht, die in den Zusatzbedingungen der Police auf einen Krankheiten-Katalog im Infektionsschutzgesetz verwiesen hatte. In Kolumbien sind seit Beginn der Coronavirus-Pandemie inzwischen mehr als 100.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Diese Schwelle sei am Montag überschritten worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Zudem seien am Montag mit 648 neuen Todesfällen so viele wie noch nie binnen 24 Stunden verzeichnet worden.

sind seit Beginn der Coronavirus-Pandemie inzwischen mehr als 100.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Diese Schwelle sei am Montag überschritten worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Zudem seien am Montag mit 648 neuen Todesfällen so viele wie noch nie binnen 24 Stunden verzeichnet worden. Nach zuletzt wenigen Corona-Neuinfektionen in Israel sind erstmals seit rund zwei Monaten mehr als 100 neue Fälle an einem Tag nachgewiesen worden. 125 Personen seien am Vortag positiv auf das Virus getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Chesi Levy, hatte dem israelischen Fernsehen zuvor gesagt, dass rund 70 Prozent der Neuinfektionen mit der Delta-Variante des Virus in Zusammenhang stehen.

sind erstmals seit rund zwei Monaten mehr als 100 neue Fälle an einem Tag nachgewiesen worden. 125 Personen seien am Vortag positiv auf das Virus getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Chesi Levy, hatte dem israelischen Fernsehen zuvor gesagt, dass rund 70 Prozent der Neuinfektionen mit der Delta-Variante des Virus in Zusammenhang stehen. Eine Hürde für den Zugang von gesunden Schwangeren zu Corona-Impfungen in Deutschland ist aus Sicht zweier Fachgesellschaften ausgeräumt. Große Unsicherheit bei Ärzten hinsichtlich haftungsrechtlicher Fragen habe bisher dazu geführt, dass Schwangere "trotz eindeutiger Risikosituation" nur erschwert eine solche Impfung erhielten, mittlerweile gebe es aber Klarheit. Das erklärten die Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin und die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) am Dienstag in einer Stellungnahme. Inwiefern Ärzte nun ihre Impfpraxis bei Schwangeren ändern, war zunächst unklar.

zu Corona-Impfungen in Deutschland ist aus Sicht zweier Fachgesellschaften ausgeräumt. Große Unsicherheit bei Ärzten hinsichtlich haftungsrechtlicher Fragen habe bisher dazu geführt, dass Schwangere "trotz eindeutiger Risikosituation" nur erschwert eine solche Impfung erhielten, mittlerweile gebe es aber Klarheit. Das erklärten die Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin und die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) am Dienstag in einer Stellungnahme. Inwiefern Ärzte nun ihre Impfpraxis bei Schwangeren ändern, war zunächst unklar. Die Delta-Variante dominiert in Großbritannien - aktuell sind über 90 Prozent der Corona-Patienten in England mit der Mutante aus Indien infiziert. Wie das britische Gesundheitsministerium am Freitag bekannt gab, ist die Zahl der Delta-Infizierten innerhalb einer Woche von 33.630 auf 75.953 gestiegen. So hat die Delta-Variante auch die Inzidenz wieder nach oben getrieben - lag diese zuletzt bei 20, wird mittlerweile wieder eine Inzidenz von 80 gemessen.

dominiert in - aktuell sind über 90 Prozent der Corona-Patienten in England mit der Mutante aus Indien infiziert. Wie das britische Gesundheitsministerium am Freitag bekannt gab, ist die Zahl der Delta-Infizierten innerhalb einer Woche von 33.630 auf 75.953 gestiegen. So hat die Delta-Variante auch die Inzidenz wieder nach oben getrieben - lag diese zuletzt bei 20, wird mittlerweile wieder eine Inzidenz von 80 gemessen. Das hat auch große Auswirkungen auf die Zahl der Krankenhausaufenthalte wie Andreas Backhaus, Wissenschaftler an der Universität München, auf Twitter anhand einer Grafik skizzierte: "Die Zahl der Krankenhausaufenthalte in England steigt - zwar langsam, aber sie liegt aktuell 50 Prozent über ihrem letzten Tiefstand."

Die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus breitet sich zunehmend auch in Deutschland aus. Allerdings scheint genau der Nachweis ein zentrales Problem an der neuen Mutation zu sein. Die Delta-Variante bleibt in den üblichen Schnelltests häufig unerkannt. Warum das so ist, lesen Sie hier: Delta-Variante: Warum die Schnelltests sie nicht erkennen

Delta-Variante: Warum die Schnelltests sie nicht erkennen Der stationäre Einzelhandel nimmt zusehends wieder Fahrt auf: In der vergangenen Woche hätten die Umsätze des Einzelhandels in den Innenstädten noch "acht Prozent unter Vor-Krisen-Niveau" gelegen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, der Online-Ausgabe des "Merkur" mit Blick auf eine aktuelle Verbandsumfrage. Demnach hatten die Rückgänge im April noch rund 60 Prozent betragen, zum Jahresbeginn fehlten 85 Prozent der Erlöse.

nimmt zusehends wieder Fahrt auf: In der vergangenen Woche hätten die Umsätze des Einzelhandels in den Innenstädten noch "acht Prozent unter Vor-Krisen-Niveau" gelegen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, der Online-Ausgabe des "Merkur" mit Blick auf eine aktuelle Verbandsumfrage. Demnach hatten die Rückgänge im April noch rund 60 Prozent betragen, zum Jahresbeginn fehlten 85 Prozent der Erlöse. In der Corona-Krise geht das Interesse der Deutschen an den Folgen des Klimawandels und der Erderhitzung nach Umfragen des Hamburger Zukunftsforschers Horst Opaschowski deutlich zurück. Das Umweltbewusstsein der Deutschen sinkt stetig, sagte Opaschowski (80) der Deutschen Presse-Agentur. Das gehe aus repräsentativen Umfragen des Opaschowski Instituts für Zukunftsforschung (OIZ) der vergangenen drei Jahre hervor. Dabei wurden jeweils 1000 Personen ab 14 Jahren nach ihren Einstellungen zum Klimawandel befragt.

und der Erderhitzung nach Umfragen des Hamburger Zukunftsforschers Horst Opaschowski deutlich zurück. Das Umweltbewusstsein der Deutschen sinkt stetig, sagte Opaschowski (80) der Deutschen Presse-Agentur. Das gehe aus repräsentativen Umfragen des Opaschowski Instituts für Zukunftsforschung (OIZ) der vergangenen drei Jahre hervor. Dabei wurden jeweils 1000 Personen ab 14 Jahren nach ihren Einstellungen zum Klimawandel befragt. In Italien soll ab kommendem Montag die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Freien entfallen. "Ab dem 28. Juni lassen wir die Pflicht, in der weißen Zone draußen Masken zu tragen, hinter uns", schrieb Gesundheitsminister Roberto Speranza am späten Montagabend auf Facebook.

soll ab kommendem Montag die Pflicht zum Tragen eines im Freien entfallen. "Ab dem 28. Juni lassen wir die Pflicht, in der weißen Zone draußen Masken zu tragen, hinter uns", schrieb Gesundheitsminister Roberto Speranza am späten Montagabend auf Facebook. Angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus auch hierzulande mahnt der Kinderschutzbund zu mehr Vorbeugung und besserem Schutz an den Schulen. Auch in dieser Phase der Pandemie werde dafür politisch wieder nicht genug unternommen - etwa durch bessere Digitalausstattung oder den rechtzeitigen Einbau von Lüftungen, sagte Verbandspräsident Heinz Hilgers dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Das ist ein einziges Trauerspiel", bilanzierte er. "Ich fürchte, die Kinder werden erneut die Verlierer der Pandemie sein."

zu mehr Vorbeugung und besserem Schutz an den Schulen. Auch in dieser Phase der Pandemie werde dafür politisch wieder nicht genug unternommen - etwa durch bessere Digitalausstattung oder den rechtzeitigen Einbau von Lüftungen, sagte Verbandspräsident Heinz Hilgers dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Das ist ein einziges Trauerspiel", bilanzierte er. "Ich fürchte, die Kinder werden erneut die sein." Zahlreiche Mini-Konzerte und eine Elektro-Party im Präsidentenpalast: Frankreich hat am Montag die erste Live- Fête-de-la-Musique in der Pandemie gefeiert. Präsident Emmanuel Macron zeichnete vor Beginn des Konzerts im Innenhof seines Amtssitzes den Elektro-Pionier Jean-Michel Jarre und Disco-Musiker Marc Cerrone aus.

in der Pandemie gefeiert. Präsident Emmanuel Macron zeichnete vor Beginn des Konzerts im Innenhof seines Amtssitzes den Elektro-Pionier Jean-Michel Jarre und Disco-Musiker Marc Cerrone aus. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht den deutschen Ausbildungsmarkt nach Monaten der Pandemie vor einer äußerst kritischen Phase. "Die Zahl der Ausbildungsplätze wie der Bewerber ist bereits im vergangenen Jahr zurückgegangen. Die Bewährungsprobe kommt in diesem Sommer", sagte Heil unserer Redaktion.

(SPD) sieht den deutschen Ausbildungsmarkt nach Monaten der Pandemie vor einer äußerst kritischen Phase. "Die Zahl der Ausbildungsplätze wie der Bewerber ist bereits im vergangenen Jahr zurückgegangen. Die Bewährungsprobe kommt in diesem Sommer", sagte Heil unserer Redaktion. Die Bundesärztekammer warnt dringend vor Urlaubsreisen in Gebiete, in denen die hochansteckende Delta-Variante grassiert: "Auf Reisen in Regionen, die von der Delta-Variante besonders betroffen sind, sollte verzichtet werden", sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt unserer Redaktion. Wenn Vorsicht und Verantwortung gewahrt seien, spreche dagegen nichts gegen Urlaubsreisen.

grassiert: "Auf Reisen in Regionen, die von der Delta-Variante besonders betroffen sind, sollte verzichtet werden", sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt unserer Redaktion. Wenn Vorsicht und Verantwortung gewahrt seien, spreche dagegen nichts gegen Urlaubsreisen. Die Delta-Variante werde sich mittelfristig in Deutschland gegen die Alpha-Mutante durchsetzen, so Reinhardt. Man könne auch davon ausgehen, dass die Inzidenz zum Ende des Sommers saisonbedingt wieder ansteigen werde. Ob es zu einer vierten Welle komme, hänge wesentlich vom Fortschritt der Impfkampagne in Deutschland ab.

Montag, 21. Juni: Drastischer Corona-Anstieg in Cornwall nicht wegen G7-Gipfels

Die britische Regierung sieht nach eigenen Angaben keinen Zusammenhang zwischen dem G7-Gipfel in Cornwall in der vorvergangenen Woche und einem starken Anstieg von Corona-Fällen in der englischen Grafschaft.

In der Türkei werden die Corona-Beschränkungen weiter gelockert. Ab 1. Juli würden die Ausgangsbeschränkungen, die zurzeit noch abends und sonntags gelten, vollständig aufgehoben, kündigte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Montag in Ankara an. Zudem würden Reisebeschränkungen entfallen.

am Montag in Ankara an. Zudem würden Reisebeschränkungen entfallen. Die Pläne zur Herstellung von Corona-Impfstoffen in Afrika nehmen Gestalt an. In Südafrika werde mit Hilfe eines Konsortiums das erste Zentrum zur Herstellung von sogenannten mRNA-Impfstoffen entstehen, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag in Genf mit. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa sprach von einem "phänomenalen Schritt". Es gehe darum, Afrika von Impfstoffen unabhängiger zu machen, die aus dem Ausland geliefert würden.

am Montag in Genf mit. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa sprach von einem "phänomenalen Schritt". Es gehe darum, Afrika von Impfstoffen unabhängiger zu machen, die aus dem Ausland geliefert würden. Der russische Anti-Covid-Impfstoff Sputnik V hilft nach Angaben seines Entwicklers selbst gegen die neue Delta-Variante des Coronavirus. Nach der zweiten Dosis schütze Sputnik V gegen alle derzeit bekannten Varianten des Coronavirus, sagte der Direktor des Gamaleja-Instituts, Alexander Ginzburg, am Montag.

gegen alle derzeit bekannten Varianten des Coronavirus, sagte der Direktor des Gamaleja-Instituts, Alexander Ginzburg, am Montag. Deutschland wird laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) allen Jugendlichen schon bald ein Impf-Angebot machen können: Bis spätestens Ende August werde das möglich sein. Dies gelte für impfwillige Über-Zwölf-Jährige , wobei die Entscheidung mit den Eltern und dem Arzt abzusprechen sei, sagte er am Montag auf dem Tag der Industrie.

, wobei die Entscheidung mit den Eltern und dem Arzt abzusprechen sei, sagte er am Montag auf dem Tag der Industrie. Trotz steigender Fallzahlen gibt sich der britische Premierminister Boris Johnson zuversichtlich, dass die Corona-Maßnahmen in England Mitte Juli komplett aufgehoben werden können. Johnson hatte den sogenannten "Freedom Day" ("Tag der Freiheit") kürzlich um vier Wochen auf den 19. Juli verschoben.

("Tag der Freiheit") kürzlich um vier Wochen auf den 19. Juli verschoben. Wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben die Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen bislang mehr als 7200 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dies umfasst den Zeitraum vom April 2020 bis Mai 2021, wie das NRW-Justizministerium am Montag dem Landtag mitgeteilt hat.

bislang mehr als 7200 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dies umfasst den Zeitraum vom April 2020 bis Mai 2021, wie das NRW-Justizministerium am Montag dem Landtag mitgeteilt hat. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich als Lehre aus der Corona-Pandemie für eine stärkere Vernetzung und Planung des Krankenhaus-Angebots in Deutschland ausgesprochen. "Nicht jeder muss alles machen - weder in der Stadt, noch in der Fläche", sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin bei einer Veranstaltung der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Vor Ort müsse eine Grundversorgung verfügbar sein und auch besser finanziert werden.

verfügbar sein und auch besser finanziert werden. Der Bund will im kommenden Jahr mehr neue Schulden machen als bisher geplant. Konkret ist eine Nettokreditaufnahme von 99,7 Milliarden Euro vorgesehen, wie aus einer Kabinettsvorlage zum

Bundeshaushalt 2022 und der Finanzplanung bis 2025 hervorgeht. Diese lag der Deutschen Presse-Agentur am Montag vor. Zuerst hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Bundeshaushalt 2022 und der Finanzplanung bis 2025 hervorgeht. Diese lag der Deutschen Presse-Agentur am Montag vor. Zuerst hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Deutschlands Krankenhäuser haben Vorwürfe zurückgewiesen, sie hätten aus finanziellen Gründen bei Angaben zu Betten für Covid-19-Behandlungen geschummelt. Der Bundesrechnungshof habe keine Belege für entsprechende Vorwürfe vorgelegt, sagte der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, am Montag bei einer Veranstaltung seiner Organisation.

bei Angaben zu Betten für Covid-19-Behandlungen geschummelt. Der Bundesrechnungshof habe keine Belege für entsprechende Vorwürfe vorgelegt, sagte der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, am Montag bei einer Veranstaltung seiner Organisation. Nach über einjähriger Schließung wegen der Corona-Pandemie dürfen in Schleswig-Holstein die ersten drei Diskotheken als befristete Modellprojekte unter strengen Auflagen wieder öffnen. Die Besucher müssen keine Maske tragen, keine Abstände wahren und negativ auf Corona getestet, geimpft oder genesen sein. Betriebe können sich bis zum 2. Juli beim Land bewerben und bei Erfüllung aller Voraussetzungen frühestens am 20. Juli starten.

wieder öffnen. Die Besucher müssen keine Maske tragen, keine Abstände wahren und negativ auf Corona getestet, geimpft oder genesen sein. Betriebe können sich bis zum 2. Juli beim Land bewerben und bei Erfüllung aller Voraussetzungen frühestens am 20. Juli starten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Beschäftigten in den Kliniken für ihren großen Einsatz in der Corona-Krise gedankt. Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und andere Mitarbeiter seien seit Monaten an die physischen und psychischen Grenzen gegangen. "Das ist alles andere als selbstverständlich", sagte Merkel am Montag in einer eingespielten Videobotschaft bei einer Veranstaltung der Deutschen Krankenhausgesellschaft.

gegangen. "Das ist alles andere als selbstverständlich", sagte Merkel am Montag in einer eingespielten Videobotschaft bei einer Veranstaltung der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Die Bundesregierung hat die angestrebte Rückkehr zu einem vollen Schulbetrieb nach den Sommerferien unterstrichen, verweist aber auch auf noch mögliche Corona-Risiken. "Geöffnete Schulen haben eine ganz hohe Priorität", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Angesichts der ansteckenderen Delta-Virusvariante habe man es aber "nicht mit einer komplett vorauszusehenden Entwicklung zu tun", sagte Seibert. Das Geschehen sei den Sommer über genau zu beobachten.

unterstrichen, verweist aber auch auf noch mögliche Corona-Risiken. "Geöffnete Schulen haben eine ganz hohe Priorität", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Angesichts der ansteckenderen habe man es aber "nicht mit einer komplett vorauszusehenden Entwicklung zu tun", sagte Seibert. Das Geschehen sei den Sommer über genau zu beobachten. Frankreichs Clubszene kann aufatmen. Nach 15 Monate langer Zwangspause können Diskotheken vom 9. Juli an wieder öffnen. Für den Eintritt sollen Gäste einen Test-, Impf- oder Genesungsnachweis vorzeigen, wie der zuständige Minister für kleine und mittlere Unternehmen, Alain Griset, am Montag in Paris sagte. Die Clubs dürfen demnach drinnen vorerst nur eine begrenzte Zahl an Menschen empfangen. Maskenpflicht gelte aber nicht.

vorzeigen, wie der zuständige Minister für kleine und mittlere Unternehmen, Alain Griset, am Montag in Paris sagte. Die Clubs dürfen demnach drinnen vorerst nur eine begrenzte Zahl an Menschen empfangen. Maskenpflicht gelte aber nicht. Die Berliner Charité prüft den Einsatz eines üblicherweise gegen Bandwürmer eingesetzten Mittels zur Behandlung von Corona-Infektionen. Wie das Universitätsklinikum am Montag mitteilte, wird zurzeit in einer klinischen Studie untersucht, ob sich das Bandwurmmittel Niclosamid als wirksam gegen Covid-19 erweist.

als wirksam gegen Covid-19 erweist. Tschechien hat seine Grenzen für Urlauber aus allen EU-Staaten geöffnet. Die Reisefreiheit gilt seit Montag auch für Menschen mit Wohnsitz in der Schweiz, Liechtenstein und Norwegen. Das teilte das Innenministerium in Prag mit. Für Touristen aus Deutschland, Österreich und fünf weiteren EU-Staaten gab es bereits seit zwei Wochen eine Sonderregelung. Mehr dazu: So ist Urlaub in Polen und Tschechien trotz Pandemie möglich

gilt seit Montag auch für Menschen mit Wohnsitz in der Schweiz, Liechtenstein und Norwegen. Das teilte das Innenministerium in Prag mit. Für Touristen aus Deutschland, Österreich und fünf weiteren EU-Staaten gab es bereits seit zwei Wochen eine Sonderregelung. So ist Urlaub in Polen und Tschechien trotz Pandemie möglich Eine Studie von Frankfurter Forschern hat nach dem monatelangen Distanzunterricht in Corona-Zeiten ein ernüchterndes Fazit gezogen. Der Distanzunterricht sei im Frühjahr 2020 "genauso effektiv wie Sommerferien" gewesen, teilte die Goethe-Universität Frankfurt am Main am Montag mit. Der Kompetenzerwerb während der Schulschließungen sei im Vergleich zum Präsenzunterricht deutlich geringer ausgefallen.

gezogen. Der Distanzunterricht sei im Frühjahr 2020 "genauso effektiv wie Sommerferien" gewesen, teilte die Goethe-Universität Frankfurt am Main am Montag mit. Der Kompetenzerwerb während der Schulschließungen sei im Vergleich zum Präsenzunterricht deutlich geringer ausgefallen. Die russische Hauptstadt Moskau verzeichnet weiterhin Tausende Corona-Neuinfektionen. Am Montag meldeten die Behörden 7580 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Das liegt unter dem Rekordwert vom vergangenen Samstag mit 9120 Neuinfektionen.

Angesichts einer stabilen Infektionslage lockert der Hamburger Senat die Corona-Kontaktbeschränkungen weiter. Ab Dienstag können sich wieder zehn Personen aus verschiedenen Haushalten auch in Innenräumen treffen, wie der Senat am Montag mitteilte. Auch die Regeln für Veranstaltunge n und die Gastronomie werden gelockert.

aus verschiedenen Haushalten auch in Innenräumen treffen, wie der Senat am Montag mitteilte. Auch die Regeln für n und die werden gelockert. Kanzlerin Angela Merkel hat trotz der einstelligen Werte bei den Corona-Inzidenzen vor Übermut gewarnt . Man sei bei einer erfreulichen Inzidenz unter zehn, sagte Merkel am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen bei einer gemeinsamen Klausur der Spitzen von CDU und CSU zum Wahlprogramm der Union in Berlin. Dies sei aber immer noch drei Mal so hoch wie vor zwölf Monaten.

. Man sei bei einer erfreulichen Inzidenz unter zehn, sagte Merkel am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen bei einer gemeinsamen Klausur der Spitzen von CDU und CSU zum Wahlprogramm der Union in Berlin. Dies sei aber immer noch drei Mal so hoch wie vor zwölf Monaten. Die Krankenhäuser in Deutschland sehen sich auf eine Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus vorbereitet. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, sagte am Montag im Inforadio vom rbb: "Wir können das stemmen. Wir haben aus den ersten drei Pandemiewellen viele Erfahrungen gezogen und wir haben jetzt auch gute Voraussetzungen, was das Thema Impfen angeht."

des Coronavirus vorbereitet. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, sagte am Montag im Inforadio vom rbb: "Wir können das stemmen. Wir haben aus den ersten drei Pandemiewellen viele Erfahrungen gezogen und wir haben jetzt auch gute Voraussetzungen, was das Thema Impfen angeht." Trotz der andauernden Corona-Pandemie wollen Japans Olympia-Organisatoren bis zu 10.000 einheimische Zuschauer bei allen Wettkämpfen der Sommerspiele in Tokio zulassen. Maximal darf aber die Hälfte der Plätze in den Arenen besetzt werden, wie die japanischen Gastgeber am Montag nach Beratungen mit dem Internationalen Olympischen Komitee entschieden.

zulassen. Maximal darf aber die Hälfte der Plätze in den Arenen besetzt werden, wie die japanischen Gastgeber am Montag nach Beratungen mit dem Internationalen Olympischen Komitee entschieden. Nach der Öffnung von Corona-Impfungen für alle Erwachsenen in Großbritannien nimmt die Kampagne noch einmal Fahrt auf. Am Freitag und Samstag wurden laut NHS insgesamt mehr als eine Million Termine für Impfungen gebucht. Das seien sechs pro Sekunde.

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt, Deutschlands Schulen und Kindergärten in der Pandemie offen zu halten und so Präsenzunterricht für alle Schüler zu ermöglichen. Dies sei die effektivste Art des Lernens, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme. Die Öffnungen sollten aber von " geeigneten Schutzmaßnahmen " begleitet werden.

" begleitet werden. Israel will ab 1. Juli die Einreise von geimpften Individualtouristen erlauben. Diese bräuchten dann keine Genehmigung im Vorfeld mehr, schrieb Innenministerin Ajelet Schaked von der ultrarechten Jamina-Partei am Sonntagabend auf Facebook. Welche Impfungen dabei akzeptiert würden, werde noch mitgeteilt.

mehr, schrieb Innenministerin Ajelet Schaked von der ultrarechten Jamina-Partei am Sonntagabend auf Facebook. Welche Impfungen dabei akzeptiert würden, werde noch mitgeteilt. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist sicher, dass sich Delta bald durchsetzt. "Damit wird diese oder eine noch gefährlichere Variante irgendwann auch alle, die noch nicht geimpft sind, erreichen", sagte er der "Rheinischen Post". Ungeimpfte seien einem wesentlich höheren Risiko ausgesetzt: "Je stärker die Delta-Variante sich verbreitet, desto mehr ungeimpfte Menschen würden auch sterben", so die Prognose des Mediziners.

ist sicher, dass sich Delta bald durchsetzt. "Damit wird diese oder eine noch gefährlichere Variante irgendwann auch alle, die noch nicht geimpft sind, erreichen", sagte er der "Rheinischen Post". Ungeimpfte seien einem wesentlich höheren Risiko ausgesetzt: "Je stärker die Delta-Variante sich verbreitet, desto mehr ungeimpfte Menschen würden auch sterben", so die Prognose des Mediziners. Nach einer Pandemie-Pause im vergangenen Jahr haben am Sonntag wieder hunderte Menschen auf dem New Yorker Times Square Yoga gemacht. Bei hohen Temperaturen versammelten sich vom frühen Morgen an Menschen zu einstündigen kostenlosen Kursen auf Verkehrsinseln des belebten Platzes in Manhattan. In diesem Jahr gab es weniger Kurse als vor der Pandemie, dafür wurden sie auch live im Internet übertragen.

Yoga gemacht. Bei hohen Temperaturen versammelten sich vom frühen Morgen an Menschen zu einstündigen kostenlosen Kursen auf Verkehrsinseln des belebten Platzes in Manhattan. In diesem Jahr gab es weniger Kurse als vor der Pandemie, dafür wurden sie auch live im Internet übertragen. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN), Christian Karagiannidis, rechnet in einer möglichen vierten Corona-Welle mit weniger Patienten auf den Intensivstationen. "

mit weniger Patienten auf den " Die Mehrheit der 30 im Deutschen Aktienindex (Dax) notierten Konzerne plant eine Ausweitung der mobilen Arbeit auch nach der Pandemie. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unserer Redaktion unter den 30 Dax-Konzernen. 22 Unternehmen bekundeten darin ihr Interesse, die Zahl der mobilen Arbeitstage künftig erhöhen zu wollen. In den meisten Fällen wird demnach derzeit über eine konkrete Vereinbarung verhandelt.

auch nach der Pandemie. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unserer Redaktion unter den 30 Dax-Konzernen. 22 Unternehmen bekundeten darin ihr Interesse, die Zahl der mobilen Arbeitstage künftig erhöhen zu wollen. In den meisten Fällen wird demnach derzeit über eine konkrete Vereinbarung verhandelt. Mit dem Auslaufen der Homeoffice-Pflicht Ende Juni ist ein Streit zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern entbrannt – auch mit Blick auf eine mögliche gesetzliche Regelung über die Dauer der Pandemie hinaus. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisierte das Ende der Homeoffice-Pflicht scharf.

Sonntag, 20. Juni: Katar plant Fußball-WM nur für Corona-Geimpfte

Katar will nur gegen das Coronavirus geimpfte Zuschauer zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 zulassen. "Bis zur WM werden die meisten Länder der Welt ihre Bürger geimpft haben", wurde Premierminister Scheich Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani von staatlichen Medien zitiert.

geimpfte Zuschauer zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 zulassen. "Bis zur WM werden die meisten Länder der Welt ihre Bürger geimpft haben", wurde Premierminister Scheich Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani von staatlichen Medien zitiert. Während die Weltgesundheitsorganisation vor einer weiteren Pandemiewelle warnt, machen sich die ersten Olympiateams auf den Weg nach Tokio. Nun gab es den ersten Corona-Fall unter den Ankömmlingen. Wie die japanische Regierung bekannt gab, wurde ein Mitglied des Olympiateams aus Uganda bei seiner Ankunft am internationalen Flughafen Narita nahe Tokio positiv auf das Virus getestet und an der Einreise gehindert.

warnt, machen sich die ersten auf den Weg nach Tokio. Nun gab es den ersten Corona-Fall unter den Ankömmlingen. Wie die japanische Regierung bekannt gab, wurde ein Mitglied des Olympiateams aus Uganda bei seiner Ankunft am internationalen Flughafen Narita nahe Tokio positiv auf das Virus getestet und an der Einreise gehindert. In Deutschland wurden bereits 22,3 Millionen digitale Impfpässe ausgestellt. Das teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn über Twitter mit.

Die Homeoffice-Pflicht endet. Doch wer jetzt nicht auf die Bedürfnisse seiner Angestellten hört, wird in Zukunft Probleme bekommen, meint Chefreporterin Miriam Hollstein. Lesen Sie hier den Kommentar : Darum sollte Homeoffice in Zukunft freiwillig sein

endet. Doch wer jetzt nicht auf die Bedürfnisse seiner Angestellten hört, wird in Zukunft Probleme bekommen, meint Chefreporterin Miriam Hollstein. : Darum sollte Homeoffice in Zukunft freiwillig sein Nicht alle Medikamente vertragen sich mit einer Corona-Impfung. Frisch Geimpfte sollten deshalb nicht gleich zu Medikamenten greifen, wenn sie Nebenwirkungen verspüren, raten Expertinnen und Experten. Lesen Sie hier, welche Mittel man nicht zur Corona-Impfung nehmen sollte.

greifen, wenn sie Nebenwirkungen verspüren, raten Expertinnen und Experten. Lesen Sie hier, welche Mittel man nicht zur Corona-Impfung nehmen sollte. In der am Wochenende abgeriegelten portugiesischen Hauptstadt Lissabon sind bereits mehr als 60 Prozent aller neu erfassten Corona-Infektionen auf die Delta-Variante des Virus zurückzuführen.

sind bereits mehr als 60 Prozent aller neu erfassten Corona-Infektionen auf die des Virus zurückzuführen. Das Bundesgesundheitsministerium plant die Einführung von FFP2-Masken speziell für Kinder . "Eine Erkenntnis aus der Pandemie ist, dass wir Standards für Infektionsschutzmasken speziell für Kinder entwickeln müssen", sagte ein Sprecher unserer Redaktion. Daran würden das Ministerium und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) derzeit arbeiten.

. "Eine Erkenntnis aus der Pandemie ist, dass wir Standards für Infektionsschutzmasken speziell für Kinder entwickeln müssen", sagte ein Sprecher unserer Redaktion. Daran würden das Ministerium und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) derzeit arbeiten. Als zweites Land der Welt nach den USA hat Brasilien mehr als eine halbe Million Corona-Tote zu beklagen. In dem größten Land Lateinamerikas wurden bislang 500.800 Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 registriert, wie das Gesundheitsministerium in Brasília am Samstag mitteilte.

Wegen sinkender Nachfrage nach Corona-Tests wollen Deutschlands Apotheken ihr Angebot einschränken.

ihr Angebot einschränken. Der in Kuba entwickelte Impfstoff-Kandidat Soberana 02 ist laut Herstellerangaben nach Verabreichung von zwei der drei vorgesehenen Impfdosen zu 62 Prozent gegen Covid-19 wirksam.

Corona-News von Samstag, 19. Juni: Erstmals seit acht Monaten: Weniger als 1000 Covid-Patienten auf Intensivstationen

Erstmals seit acht Monaten ist die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstation unter 1000 gefallen. Interaktiv: So ist die Lage auf Deutschlands Intensivstationen

So ist die Lage auf Deutschlands Intensivstationen Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus sollen in Dresden alle Bewohner eines Wohnhauses getestet werden. Davon seien rund 150 Menschen betroffen, teilte die Stadt Dresden am Samstag mit.

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat die politische Debatte um eine Massenimpfung von Kindern und Jugendlichen vor dem neuen Schuljahr kritisiert. "Leider Gottes ist in dieser Phase die entscheidende Problematik, nämlich brauchen Kinder und Jugendliche diese Impfung, überhaupt nicht angesprochen worden", sagte Mertens am Samstag auf dem Online-Kongress für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin. Lesen Sie dazu: Corona-Impfungen für Kinder – Eltern vor Gewissensfrage

von Kindern und Jugendlichen vor dem neuen Schuljahr kritisiert. "Leider Gottes ist in dieser Phase die entscheidende Problematik, nämlich brauchen Kinder und Jugendliche diese Impfung, überhaupt nicht angesprochen worden", sagte Mertens am Samstag auf dem Online-Kongress für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin. Corona-Impfungen für Kinder – Eltern vor Gewissensfrage Bruce Springsteen gibt bald am Broadway in New York wieder Konzerte. Doch Menschen, die ihre Impfung mit Astrazeneca erhalten haben, sind von den Konzerten ausgeschlossen.

Laut Bundesgesundheitsminsiter Jens Spahn (CDU) werden die Corona-Maßnahmen in den Schulen auch nach den Sommerferien aufrecht erhalten werden müssen.

auch nach den Sommerferien aufrecht erhalten werden müssen. Die Hamburger Polizei hat am Freitagabend eine Feier mit gut 4000 Teilnehmern in einem Stadtpark aufgelöst. Bei der Party wurde gegen Corona-Regeln verstoßen.

wurde gegen Corona-Regeln verstoßen. Die großen Polit-Talkshows der ARD sind in der Corona-Pandemie ohne Publikum ausgekommen – nach der Sommerpause könnte sich das in einigen Studios wieder ändern. Der Moderator von " Hart aber fair ", Frank Plasberg, sagte dem Medienmagazin "Übermedien": "Es soll wieder losgehen mit Studiopublikum."

ausgekommen – nach der Sommerpause könnte sich das in einigen Studios wieder ändern. Der Moderator von " ", Frank Plasberg, sagte dem Medienmagazin "Übermedien": "Es soll wieder losgehen mit Studiopublikum." SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich aufgrund der Verbreitung der Delta-Variante in Großbritannien gegen London als Austragungsort für EM-Spiele ausgesprochen.

Corona-News von Freitag, 18. Juni: Politik zu Reaktiv – Virologe Streeck mahnt zur Vorbreitung auf den Herbst

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hält das schrittweise Vorgehen bei Lockerungen von Corona-Auflagen für angemessen

Nach Einschätzung des Charité-Virologen Christian Drosten muss Deutschland die Delta-Variante in der Pandemie ab sofort ernst nehmen

muss Deutschland die Delta-Variante in der Pandemie ab sofort ernst nehmen Die meisten Touristen aus Deutschland müssen ab Montag keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen, um in Spanien auf dem Luft- oder Seeweg einzureisen - selbst wenn sie ungeimpft sind

auf dem Luft- oder Seeweg einzureisen - selbst wenn sie ungeimpft sind Wegen einer besorgniserregenden Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus ist Lissabon für zweieinhalb Tage abgeriegelt.

Ein belgisches Gericht hat Astrazeneca verurteilt, bis Ende September 50 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an die Europäische Union zu liefern

verurteilt, bis Ende September 50 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an die Europäische Union zu liefern Die Bundesregierung hat wegen sinkender Corona-Fallzahlen Griechenland, die Schweiz, Belgien und fast ganz Frankreich von der Liste der Risikoländer gestrichen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich angesichts der beginnenden Reisewelle für eine zügige Verständigung für den Umgang mit nicht in der EU zugelassenen Impfstoffen bei Reisen innerhalb der Europäischen Union ausgesprochen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für einen vorsichtigen Kurs in der Corona-Krise ausgesprochen

(CDU) hat sich für einen vorsichtigen Kurs in der Corona-Krise ausgesprochen Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sieht einen klaren Zusammenhang zwischen den aktuellen Badeunfällen und dem Lockdown. Die aktuelle Nachrichten zur Hitzewelle in Deutschland, können Sie auch in unserem Sommer-Newsblog lesen.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat den Druck auf die englischen Behörden erhöht, trotz der grasierenden Delta-Variante Sonderregelungen für die KO-Spiele der Fußball EM in London zu beschließen

(UEFA) hat den Druck auf die englischen Behörden erhöht, trotz der grasierenden Delta-Variante Sonderregelungen für die KO-Spiele der Fußball EM in London zu beschließen Im sechsten Monat nach dem Start der Corona-Impfkampagne in Deutschland hat die Hälfte der Bevölkerung mindestens eine erste Dosis erhalten

Kanzleramtschef Helge Braun rät den deutschen Fußball-Fans von einer Reise zu den entscheidenden EM-Spielen ab

ab Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, warnt vor zu raschen Lockerungsschritten angesichts der hochinfektiösen Delta-Variante des Corona-Virus: Es sei zu erwarten, dass sich die Delta-Variante in Deutschland noch schneller ausbreite als die bisherigen Varianten, sagte Montgomery dieser Redaktion

Corona-News von Donnerstag, 17. Juni

Die portugiesische Hauptstadt Lissabon wird wege ausbreitung der Delta-Variante für zweieinhalb Tage abgeriegelt

Hinter den rasant steigenden Corona-Zahlen in Moskau wird eine neue, bislang namenlose, Corona-Variante vermutet

Reisende aus Nicht-EU-Staaten dürfen ab dem 25. Juni wieder nach Deutschland einreisen, wenn sie vollständig gegen Covid-19 geimpft sind

wieder nach Deutschland einreisen, wenn sie vollständig gegen Covid-19 geimpft sind Italiens Regierung steuert wegen der niedrigeren Corona-Zahlen auf eine Abschaffung der Maskenpflicht im Freien zu

auf eine Abschaffung der Maskenpflicht im Freien zu Eine nicht unerhebliche Zahl von Frauen berichtet über Zyklusstörungen nach Corona-Impfungen. Bei den Fällen soll es insbesondere um Reaktionen auf mRNA-Impfungen, also Immunisierungen mit den Vakzinen von Biontech und Moderna gehen. Lesen Sie hier mehr dazu: Corona-Impfung: Lösen mRNA-Impfstoffe Zyklusstörungen aus?

Corona-Impfung: Lösen mRNA-Impfstoffe Zyklusstörungen aus? Auch negative Tests oder eine durchgemachte Infektion werden sich zukünftig in der CovPass-App und Corona-Warn-App in der nächsten Entwicklungsstufe, bis Ende Juni, als Testzertifikat bzw. Genesenenzertifikat hinterlegen lassen, wie das Bundesgesundheitsministerium unserer Redaktion mitteilte. Eine durchgemachte Infektion werde mittels eines PCR-Test-Ergebnisses dokumentiert. Details werden derzeit noch abgestimmt. Wer vollständig geimpft ist, kann sich den Nachweis über die Apotheken als digitalen Impfpass auf das Smartphone holen.

dokumentiert. Details werden derzeit noch abgestimmt. Wer vollständig geimpft ist, kann sich den Nachweis über die Apotheken als digitalen Impfpass auf das Smartphone holen. Die AfD ist vor dem Bundesverfassunggericht mit einem Eilantrag gegen den Corona-Wiederaufbaufonds der EU gescheitert

Unternehmen in Deutschland haben offenbar weitaus weniger Corona-Hilfen abgerufen als von der Bunderegierung geplant. Laut Ifo-Institut sind ein Grund dafür die strengen Anspruchsvorausetztungen. Nur rund 24 Prozent der 150 Milliarden Euro aus Zuschussprogrammen wurden demnach in Anspruch genommen, bei den 50 Milliarden Euro Soforthilfe waren es weniger als ein Drittel

Der Curevac-Impfstoff wirkt offenbar weniger gut gegen Corona-Erkrankungen "jeglichen Schweregrades", als vom Tübinger Hersteller erhofft. Eine Zwischenanalyse attestiert CVnCoV bislang einen Wirksamkeitsgrad von 47 Prozent. Der Börsenwert des Unternehmens musste deutliche Einbusen hinnehmen

Zwischen Januar und Mai dieses Jahres sind mehr als 1,5 Millionen Kinderkrankentage von Eltern genommen worden, weil Betreuungseinrichtungen nicht oder nur eingeschränkt im Betrieb waren

Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren bekommen in Deutschland aktuell nur selten einen Impftermin. "Derzeit impfen die Ärzte nur sehr wenige Kinder und Jugendliche gegen Corona, obwohl es eine deutlich erhöhte Nachfrage gibt", sagte der Bundessprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jungendärzte, Jakob Maske, unserer Redaktion. Ein Grund sei, dass es im Moment zu wenig Biontech-Dosen gebe, als dass alle im Alter ab zwölf Jahren versorgt werden könnten. Lesen Sie mehr: Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche: Ein großer Flop?

Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche: Ein großer Flop? Die Buchungen für Flüge in die Türkei sind beim Ferienflieger Sunexpress in Höhe geschossen. "Touristische Reisen kommen gerade mit Macht zurück. Seit der Neueinstufung der Türkei vom Hochrisikogebiet zum Risikogebiet am 6. Juni explodiert die Nachfrage", sagte Max Kownatzki, Geschäftsführer der Fluggesellschaft Sunexpress, unserer Redaktion. Mehr zum Thema: Reisewelle kommt: Was Urlauber in diesem Sommer beachten müssen

Corona-News von Mittwoch, 16. Juni: Delta-Variante nimmt in Deutschland deutlich zu

Die in Indien entdeckte Coronavirus-Variante Delta hat ihren Anteil an den Sars-CoV-2-Neuinfektionen in Deutschland binnen einer Woche deutlich gesteigert. Mit 6,2 Prozent in der Kalenderwoche 22 (31. Mai bis 6. Juni) bleibe sie aber weiter relativ selten, heißt es im jüngsten Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den als besorgniserregend eingestuften Mutanten vom Mittwochabend.

vom Mittwochabend. Frankreich lockert in dieser Woche weitere Corona-Maßnahmen. Das Tragen von Masken im Freien ist ab Donnerstag nur noch bei Menschenansammlungen verpflichtend, wie Premierminister Jean Castex am Mittwoch verkündete.

am Mittwoch verkündete. Die nordrhein-westfälische Landesregierung will die Maskenpflicht im Freien "größtenteils" abschaffen.

Reiserückkehrer aus einem Virusvariantengebiet müssen einer Gerichtsentscheidung zufolge auch dann 14 Tage in häusliche Quarantäne, wenn sie bereits einen vollständigen Corona-Impfschutz besitzen.

aus einem Virusvariantengebiet müssen einer Gerichtsentscheidung zufolge auch dann 14 Tage in häusliche Quarantäne, wenn sie bereits einen vollständigen Corona-Impfschutz besitzen. Gewalt gegen Beschäftigte der Deutschen Bahn nimmt immer mehr zu. Im Corona-Jahr 2020 haben sich Bahn-Beschäftigte 2070 Mal an die Bundespolizei gewandt, weil sie zu Opfern von Übergriffen geworden waren.

nimmt immer mehr zu. Im Corona-Jahr 2020 haben sich Bahn-Beschäftigte 2070 Mal an die Bundespolizei gewandt, weil sie zu Opfern von Übergriffen geworden waren. In zwei Wochen endet die sogenannte Bundesnotbremse - und mit ihr die darin geregelte Homeoffice-Pflicht .

. Der US-Hersteller Johnson & Johnson kann nach Angaben der EU-Kommission sein Lieferziel für Corona-Impfstoff bis Ende Juni nicht einhalten.

Großer Andrang auf den neuen digitalen Corona-Impfnachweis hat am Dienstag zwischenzeitlich zu einzelnen technischen Verzögerungen geführt. Das System sei wegen des Ansturms zeitweise überlastet gewesen, teilte das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage in Berlin mit.

Das Coronavirus ist einer neuen Studie zufolge bereits im Dezember 2019 in den USA aufgetreten und damit Wochen vor der ersten bestätigten Infektion im Januar 2020.

Fridays for Future wollen in den kommenden Wochen vor der Bundestagswahl wieder jeden Freitag auf die Straße gehen, um für mehr Klimaschutz zu streiken.

wollen in den kommenden Wochen vor der Bundestagswahl wieder jeden Freitag auf die Straße gehen, um für mehr Klimaschutz zu streiken. Der Impfstoffhersteller Biontech wird im Juli deutlich weiger Impfstoff liefern als noch im Juli. Das Pharmaunternehmen hatte seinen Liefervertrag in den vergangenen Monaten übererfüllt.

wird im Juli deutlich weiger Impfstoff liefern als noch im Juli. Das Pharmaunternehmen hatte seinen Liefervertrag in den vergangenen Monaten übererfüllt. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geht davon aus, dass es im Herbst durch die Delta-Variante in Deutschland wieder zu mehr Corona-Ansteckungen kommen wird.

Corona-News von Dienstag, 15. Juni: Mehr als 600.000 Corona-Tote in den USA

Als Reaktion auf ein deutliches Anziehen der Corona-Infektionszahlen verschärft Südafrika erneut seine Restriktionen

Die Party-Insel Mallorca nähert sich im Zuge der guten Entwicklung der Corona-Lage immer mehr der Normalität. Die Sperrstunde für Gastronomiebetriebe und Nachtlokale wird ab Samstag von bisher Mitternacht auf zwei Uhr morgens verlegt

Seit Beginn der Pandemie sind in den USA mehr als 600.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben

gestorben Angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus wollen die Bundesländer einem Bericht zufolge strengere Einreisevorschriften durchsetzen

Die als hoch ansteckend geltende Delta-Variante des Coronavirus ist an zwei Schulen und einer Kita in Dresdner aufgetreten. Alle Kontaktpersonen seien ermittelt und in Quarantäne, hieß es

Der Pharmakonzern Astrazeneca hat bei der Entwicklung eines Medikaments gegen Covid-19 einen Rückschlag erlitten. In einer ersten Studie sei das Ziel, eine symptomatische Erkrankung zu verhindern, nicht erreicht worden

hat bei der Entwicklung eines Medikaments gegen Covid-19 einen Rückschlag erlitten. In einer ersten Studie sei das Ziel, eine symptomatische Erkrankung zu verhindern, nicht erreicht worden Brandenburgs Landesregierung hat angesichts sinkender Infektionszahlen weitreichende Lockerungen der Corona-Beschränkungen beschlossen

Großer Andrang auf den neuen digitalen Corona-Impfnachweis hat am Dienstag zwischenzeitlich zu einzelnen technischen Verzögerungen geführt

hat am Dienstag zwischenzeitlich zu einzelnen technischen Verzögerungen geführt Nach neuen Infektionen im relativ coronafreien Grönland sind alle Flüge aus der Hauptstadt Nuuk eingestellt worden. Schiffe dürfen den Hafen nicht mehr verlassen

sind alle Flüge aus der Hauptstadt Nuuk eingestellt worden. Schiffe dürfen den Hafen nicht mehr verlassen In den letzten Wochen fiel die Corona-Inzidenz in Deutschland sehr schnell. Dieser Rückgang könnte sich allerdings bald verlangsamen. Lesen Sie hier die Gründe: Corona-Inzidenz: Warum der Rückgang stagnieren könnte

in Deutschland sehr schnell. Dieser Rückgang könnte sich allerdings bald verlangsamen. Corona-Inzidenz: Warum der Rückgang stagnieren könnte Junge Menschen vermissen laut einer der neuen Tui-Studie Wertschätzung. Lesen Sie dazu: Studie: Jüngere fühlen sich in Pandemie nicht wertgeschätzt

Studie: Jüngere fühlen sich in Pandemie nicht wertgeschätzt Wie in England müssen sich auch die Menschen in Schottland wohl noch länger gedulden, bis weitere Corona-Maßnahmen gelockert werden

wohl noch länger gedulden, bis weitere Corona-Maßnahmen gelockert werden Im Saarland müssen Schüler ab diesem Donnerstag im Unterricht keine Maske mehr tragen

müssen Schüler ab diesem Donnerstag im Unterricht keine Maske mehr tragen Nach der erneuten Absage des Heavy-Metal-Festival ist im schleswig-holsteinischen Wacken vom 16. bis 18. September unter dem Titel "Bullhead City" eine kleinere Ausgabe geplant

vom 16. bis 18. September unter dem Titel "Bullhead City" eine kleinere Ausgabe geplant Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt will die Corona-Regelungen wie die Maskenpflicht noch vor dem Wochenende lockern

noch vor dem Wochenende lockern Ungarns Hauptstadt im EM-Fieber: Das Budapester Stadion ist das einzige, das bei der EM trotz der Corona-Pandemie voll ausgelastet werden darf

ist das einzige, das bei der EM trotz der Corona-Pandemie voll ausgelastet werden darf Die Folgen der Corona-Pandemie bringen viele Verbraucher finanziell in Bedrängnis. Laut einer Umfrage beklagen 39 Prozent coronabedingte Einkommenseinbußen

Ausländischen Athleten bei den Olympischen Spielen in Tokio droht bei Verstoß gegen die strengen Corona-Verhaltensregeln eine Ausweisung aus Japan

in Tokio droht bei Verstoß gegen die strengen Corona-Verhaltensregeln eine Ausweisung aus Japan Die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Freien soll in der kommenden Woche in Mecklenburg-Vorpommern weitestgehend abgeschafft werden

Alle bisherigen Corona-News

Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)