"Letzte Generation": Bundesweite Razzien bei Klimaaktivisten

Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben wie angekündigt ihre Blockadeaktionen fortgesetzt. In München blockierten Aktivisten den Verkehr im Bereich des Stachus. Außerdem kletterten sie im Bereich der bayerischen Landeshauptstadt auf Schilderbrücken an Autobahnen, weshalb die Autobahn A9 kurz vor München gesperrt werden musste.

Neuruppin/Berlin In mehreren Bundesländern kommt es zu Durchsuchungen bei der "Letzten Generation". Vorwurf: "Bildung einer kriminellen Vereinigung".

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin vollstreckt aktuell Durchsuchungsbeschlüsse gegen Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation". An elf Orten in mehreren Bundeländern sei es am Dienstagvormittag zu Durchsuchungen gekommen, wie Staatsanwalt Kai Clement auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte. Der Vorwurf laute "Bildung einer kriminellen Vereinigung".

Die Durchsuchungen stehen laut Staatsanwaltschaft Neuruppin im Zusammenhang mit Vorfällen rund um die PCK-Raffiniere in Schwedt im Frühjahr. Die Einsätze würden teilweise noch andauern, sollen im Laufe des Vormittags aber abgeschlossen werden, so Clement. Zu Festnahmen sei es nicht gekommen. Am Nachmittag will die Staatsanwaltschaft weitere Details zu den Einsätzen mitteilen.

"Letzte Generation": Razzien - Laptops und Handys beschlagnahmt

Die Klimaaktivisten selbst hatten auf die Razzien aufmerksam gemacht. "Heute ab 5 Uhr morgens gab es 11 Hausdurchsuchungen bei uns", schrieben die Aktivisten am Vormittag bei Twitter. Elektronische Geräte wie Laptops und Handys seien konfisziert worden, so die Gruppe "Letzte Generation". Eine Aktivistin schilderte in einem Video, dass zum Teil Polizeihunde im Einsatz gewesen seien.

Auch bei einem prominenten Gesicht der Gruppe ist es offenbar zu einer Razzia gekommen: Wie Carla Hinrichs mitteilte, sei am Morgen auch ihre Wohnung durchsucht worden. Bei Twitter schrieb sie dazu: „Und jetzt? Ja, das ist beängstigend, wenn die #Polizei deinen Kleiderschrank durchwühlt. Aber denkt ihr ernsthaft, dass wir jetzt aufhören werden?“ Hinrichs war als Sprecherin der Gruppe zuletzt unter anderem in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz zu sehen. (bee)