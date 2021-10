Politiker-Tochter Söders Model-Tochter: Tritt sie in Fußstapfen ihres Vaters?

Markus Söders Tochter zeigte sich von einer politischen Karriere zunächst abgeneigt. Nun scheint das Model seine Meinung zu ändern.

Bis vor Kurzem hatte sich die 22-jährige Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) noch ziemlich klar gegen eine politische Karriere ausgesprochen. In einem TV-Interview Mitte September bemerkte Gloria-Sophie Burkandt, Tochter aus einer vorehelichen Beziehung des CSU-Chefs, in die Politik wie ihr Vater wolle sie erstmal nicht. "Ich halt mich da raus", sagte sie damals. Stattdessen wolle sie sich parallel zu ihrem Wirtschaftsstudium auf ihre Karriere als Model konzentrieren.

Doch inzwischen scheint die gebürtige Nürnbergerin ihre Haltung geändert zu haben "Ich bin in der Jungen Union. Aber vielleicht gründe ich später auch mal meine eigene Partei", sagte sie jetzt im Interview mit dem Magazin "Bunte Quarterly". Ihr sei es wichtig, die Bedürfnisse ihrer Generation zu vertreten: Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Fair-Trade-Mode lägen ihr besonders am Herzen.

Söders Tochter: Zwischen Studium, Modelkarriere und politischen Plänen

Bis es so weit ist, führt sie erst einmal ihren Bildungsweg fort. Gloria-Sophie Burkandt, die den Nachnamen ihrer Mutter Ulrike Burkandt trägt, sagte in Bezug auf ihr Studium: "Ich brauche die geistige Herausforderung." Tage, an denen man nichts lerne, seien verlorene Tage.

Was das Modeln betrifft, habe die Studentin damit begonnen, "um was nebenbei zu verdienen" - so Burkandt noch im September. Mittlerweile ist sie bei der Modelagentur Iconic Management vertreten, welches auch internationale Modelkarrieren vorantreibt.

Mit ihrer voranschreitenden Karriere als Model verschaffte sich die 1,85 Meter große Brünette auch auf Instagram einen großen Namen. Aktuell folgen der Politiker-Tochter über 27.000 Follower. Ihre Posts zeigen unter anderem professionelle Editiorials.

Gloria-Sophie Burkandt über ihr Liebesleben und ihre Eltern

Auch was ihr Liebesleben betrifft, hielt sich der Politiker-Spross im "Bunte Quarterly"-Interview nicht zurück. Männer in ihrem Alter wollten jedoch hauptsächlich nur Party machen oder an der Playstation spielen. "Ich finde es schwierig, einen Mann in meinem Alter zu finden, mit dem ich mich intellektuell auf derselben Ebene empfinde", sagte Burkandt. Statt Drogen zu nehmen und auf Parties zu gehen, lese sie lieber ein Buch oder mache Sport.

Ihrem prominenten Vater und ihrer Mutter erzähle sie alles und habe keine Geheimnisse. Dabei halte sie sich stets auf dem Laufenden. "Ich bin auch sehr stolz auf meine Eltern! Ich lese jeden Artikel, der über meinen Vater geschrieben wird." Lesen Sie auch: Laschet am Ende, Söder am Ziel? Was der CSU-Chef nun plant