Immer mehr Fälle der Corona-Mutationen aus Südafrika und Großbritannien werden bekannt – die Virus-Varianten gelten als deutlich ansteckender als die herkömmliche Variante.

Um die Ausbreitung zu stoppen, erwägt die Bundesregierung Einreiseverbote für Reisende aus Hochrisikogebieten. Dazu zählen sowohl Länder, in denen eine der bekannten Mutanten des Coronavirus vorherrscht, als auch Staaten oder Regionen mit einer Inzidenz über 200, in denen es also in den letzten sieben Tagen mehr als 200 Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner gab.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) teilt Hochrisikogebiete aktuell in zwei Kategorien ein: Virusvarianten-Gebiete und Hochinzidenzgebiete.

Folgende Staaten gelten aktuell als Länder mit hoher Verbreitung neuer Corona-Varianten:

Brasilien

Irland

Portugal

Südafrika

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland

Folgende Staaten / Regionen gelten aktuell als Hochinzidenzgebiete:

Ägypten

Albanien

Andorra

Bolivien

Bosnien und Herzegowina

Estland

Iran

Israel

Kolumbien

Kosovo

Lettland

Libanon

Litauen

Mexiko

Montenegro

Nordmazedonien

Palästinensische Autonomiegebiete

Panama

Serbien

Slowenien

Spanien

Tschechien

USA

Vereinigte Arabische Emirate

