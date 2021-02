Die USA sind weltweit am schwersten von der Corona-Pandemie betroffen, mehr als eine halbe Million US-Bürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Nun steht dem Land ein weiterer Impfstoff im Kampf gegen das Virus zur Verfügung.

Die nationale Arzneimittelbehörde FDA hat dem Mittel des US-Konzerns Johnson & Johnson eine Notfallzulassung erteilt. Für diese Form der Genehmigung gelten niedrigere Hürden. Das Vakzin ist zur Anwendung ab 18 Jahren zugelassen. Bis Ende März will das Unternehmen 20 Millionen Dosen bereitstellen, die ersten davon ab nächster Woche. Bis Ende Juni sollen es 100 Millionen Dosen sein.

Der Hersteller Johnson & Johnson ist in Deutschland vor allem wegen seiner Kosmetikprodukte und Hygieneartikel bekannt. Der Konzern hat aber auch eine eigene Pharmasparte. Das nun freigegebene Vakzin ist in den USA das dritte zugelassene neben den Mitteln von Biontech/Pfizer und Moderna. Von letzteren wurden US-weit bereits mehr als 66 Millionen Injektionen verabreicht.

Johnson & Johnson hat mehrere Vorteile

Der schwedisch-britische Impfstoff Astrazeneca, der in Europa und in vielen anderen Staaten gespritzt kommt, ist dagegen in den Vereinigten Staaten bislang nicht in Anwendung. Bei Johnson & Johnson handelt es sich – wie bei Astrazeneca – um einen Vektorimpftoff. Er ist deutlich einfacher in der Handhabung als viele andere Corona-Impfstoffe.

So kann er bei Plustemperaturen im Kühlschrank gelagert werden und muss nicht wie jener von Pfizer/Biontech tiefgekühlt aufbewahrt werden. Laut Johnson & Johnson ist das Mittel mindestens drei Monate lang bei Temperaturen zwischen zwei und acht Grad haltbar.

Ein weiterer Vorteil zu allen derzeitigen Konkurrenzprodukten: Es reicht eine einzige Dosis, damit sich die volle Schutzwirkung entfaltet. Bei den anderen Vakzinen, die derzeit weltweit zum Einsatz kommen sind dagegen zwei Spritzen erforderlich.

US-Präsident Biden äußerst sich begeistert

US-Präsident Joe Biden sprach von „begeisternden Nachrichten für alle Amerikaner und einer ermutigenden Entwicklung in unserem Bemühen, die Krise zu beenden“. Biden rief die US-Bürger auf, trotz der Hoffnung durch den neuen Impfstoff vorsichtig zu bleiben: „Wir können jetzt keine Entwarnung geben oder annehmen, ein Sieg sei unvermeidlich“, sagte er.

Ende Januar hatte Johnson & Johnson ein Zwischenergebnis seiner Phase-III-Studie mit rund 44.000 Probanden bekanntgegeben, wonach der Impfstoff vier Wochen nach Verabreichung einen 66-prozentigen Schutz vor mittleren oder schweren Covid-19-Krankheitsverläufen biete. Die Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wurde deutlich höher angegeben.

Hohe Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen in klinischen Studien nachgewiesen

Demnach verhinderte das Mittel in einer großen klinischen Studie in den USA schwere Erkrankungen zu 85,9 Prozent. Bei Studien in Südafrika und Brasilien, wo derzeit hochansteckende Varianten des Erregers vorherrschen, lag die Wirksamkeit etwas niedriger, aber schützte dennoch ähnlich stark vor schweren Erkrankungen.

Die Prozentzahlen bedeuten, dass es in der geimpften Probandengruppe entsprechend weniger Fälle gab als in der Placebo-Probandengruppe. Bei einigen der Konkurrenzprodukte ist die Wirksamkeit nach Studienergebnissen höher.

Johnson & Johnson beantragt Impfstoff-Zulassung in der EU Johnson & Johnson beantragt Impfstoff-Zulassung in der EU

Daten zur Dauer des Impfschutzes lägen noch nicht vor, erklärte die FDA. Auch gebe es keine belastbaren Erkenntnisse dazu, ob Geimpfte das Virus SARS-CoV-2 übertragen. Anfang Februar hatte Johnson & Johnson die Notfallzulassung bei der FDA beantragt. Mitte Februar folgte der Antrag bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA.

Europäischen Union hat 200 Millionen Dosen bei Johnson & Johnson geordert

Die EMA erklärte, man werde das Vakzin der belgischen Johnson & Johnson-Tochter Janssen-Cilag International N.V. in einem beschleunigten Verfahren prüfen. Der zuständige Ausschuss könnte seine Bewertung Mitte März abgeben. Von Johnson & Johnson hat die EU-Kommission Impfdosen für 200 Millionen Menschen bestellt. Zudem hat sie eine Option auf noch einmal 200 Millionen Dosen.

Auch andere Staaten zeigen Interesse an dem neuen Impfstoff: Als einziges Land vor den USA hatte am vergangenen Donnerstag der Golfstaat Bahrain mit seinen 1,6 Millionen Einwohnern dem Wirkstoff von Johnson & Johnson eine Notzulassung erteilt.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Größte Einzelcharge ist für Entwicklungsländer reserviert

Großbritannien, das nicht mehr zur EU gehört, hat 30 Millionen Dosen bestellt. Kanada hat sich 38 Millionen Dosen gesichert. Die mit Abstand größte Einzelmenge von 500 Millionen Dosen ist für die internationale Impfstoffplattform Covax reserviert, über die Impfstoffe für Entwicklungsländer beschafft und finanziert werden.

Der neue Impfstoff nutzt ein sogenanntes Adenovirus als Vektor. Dieses löst normalerweise eine gewöhnliche Erkältung aus, wurde aber so verändert, dass es sich nicht vermehren kann. Über den Vektor werden genetische Anweisungen an die Zellen übermittelt, ein bestimmtes Protein des Coronavirus zu produzieren. Dadurch wird das Immunsystem auf die Bekämpfung des echten Coronavirus vorbereitet.

Corona - Mehr Infos zum Thema