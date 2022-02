Berlin. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem Sturmtief: In mehreren deutschen Bundesländern werden Orkanböen erwartet. Der Unwetter-Blog.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen in der ganzen Bundesrepublik

Am Donnerstag und Freitag soll es besonders stürmisch werden

Die Bahn warnt vor Ausfällen des Zugverkehrs

In Berlin bringt der Zoo vorsorglich seine Tiere in Sicherheit

Die Schulen in ganz NRW und einigen weiteren Regionen bleiben wegen des Unwetters geschlossen

Unwetter-Warnung in Deutschland: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bereits seit Dienstag vor einer "ausgewachsene Sturm- beziehungsweise Orkanlage" in mehreren deutschen Bundesländern. Demzufolge soll es an vielen Orten Deutschlands bereits ab Mittwochmittag stürmisch und regnerisch werden. In der Nacht zum Donnerstag werde es "so richtig windig", so der DWD. Grund dafür sind gleich drei aufeinander folgende Orkantiefs. Es beginnt mit "Xandra" und "Ylenia". Am Freitag folgt Tief "Zeynep".

Böen im Norden und der Mitte Deutschlands könnten 80 bis 100 Stundenkilometer messen. An den Küsten und im Bergland seien sogar 130 Stundenkilometer wahrscheinlich. Es sei mit Beeinträchtigungen im Schienen- und Straßenverkehr zu rechnen, warnt der DWD.

In vielen Teilen Deutschlands wird vor Sturm und orkanartigen Böen gewarnt. Foto: Anika Wacker / WAZ FotoPool

Unwetter-News von Mittwoch, 16. Februar: Besondere Regeln für Bahn-Kunden

22.24 Uhr: Die Bahn warnt wegen der Unwetter bundesweit vor Ausfällen und Zugverspätungen ab Donnerstag. Kunden müssen deshalb einiges beachten. Lesen Sie hier: Bahn warnt vor Sturm "Xandra" – Besondere Regeln für Kunden

Kreis Ahrweiler in Sorge wegen "Xandra"

18.59 Uhr: Der von der Flutkatastrophe im Sommer schwer getroffene Landkreis Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz warnt die Einwohner vor dem Sturmtief "Xandra". Entgegen zahlreicher Fehlmeldungen habe der DWD die Warnung vor einer Extremwetterlage mit Sturm nicht aufgehoben. Ab 22 Uhr befinde sich der Landkreis in der zweiten von vier Warnstufen, heißt es auf der Homepage des Kreises. Alle Kommunen im Kreis seien informiert worden, Versorgungspunkte und andere Einrichtungen für Fluthelfer zu sichern.

Schüler können in Regionen Niedersachsens wegen des Sturms zu Hause bleiben

18.12 Uhr: Wegen des erwarteten Sturms müssen in mehreren Regionen Niedersachsens Schülerinnen und Schüler am Donnerstag nicht in die Schule gehen. Dies betrifft etwa die Landkreise Hameln-Pyrmont, Aurich, Emsland, Stadt und Landkreis Osnabrück, wie die Regionen am Mittwoch mitteilten. Das Kultusministerium wies darauf hin, dass die jeweiligen Landkreise entscheiden, ob Unterricht möglich ist oder nicht. Dies würde in der Regel erst am frühen Morgen des jeweiligen Schultages geschehen.

Zudem meldeten auch die Region und die Stadt Hannover sowie die Kreise Leer, Wittmund, Peine, Grafschaft Bentheim, Göttingen, Goslar und die Städte Emden und Wilhelmshaven Schulausfälle. In Bremen soll der Schulunterricht wegen des Sturms digital stattfinden, kündigte eine Sprecherin des Bildungsressorts an.

Bundesamt für Seeschifffahrt warnt vor Hochwasser

16.30 Uhr: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte für die Nordseeküste vor der Gefahr einer Sturmflut in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. An der nordfriesischen Küste und im Weser- und Elbegebiet wird das Hochwasser ein bis 1,5 Meter höher sein als normal, wie das BSH am Mittwochmorgen mitteilte.

Im Hamburger Elbegebiet erreiche es Werte, die 1,5 bis zwei Meter höher als das mittlere Hochwasser lägen. Die Sturmflutgefahr besteht bis etwa 5.00 Uhr am Donnerstagmorgen. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei kündigte an, dass die Fahrten zwischen Schlüttsiel in Nordfriesland und den Halligen am Donnerstag nicht stattfinden. An der Nordseeküste spricht man von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft.

NRW schließt Schulen wegen Unwetter

14.02 Uhr: Wegen des befürchteten Unwetters fällt der Unterricht an allen Schulen im Nordrhein-Westfalen aus, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch überraschend im Düsseldorfer Landtag. Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst gefallen. Sie wolle nicht, dass Schüler "im Auge des Sturms" die Schulen aufsuchen. Familienminister Joachim Stamp (FDP) bat Eltern von Kita-Kindern, sie sollten ihren Nachwuchs "morgen bitte Zuhause betreuen".

Für Schüler, die nicht mehr rechtzeitig über den Unterrichtsausfall informiert werden könnten, müsse am Donnerstag dennoch eine "angemessene Beaufsichtigung durch die Schulen" gewährleistet werden, schreibt das Ministerium. Lehrkräfte müssten daher "unabhängig von der Entscheidung über den Unterrichtsausfall“ ihren Dienst antreten - soweit es die Witterungsverhältnisse zuließen.

Bahn warnt vor Ausfällen und Verspätungen

12.12 Uhr: Die Deutsche Bahn warnt nach dem Sturm "Xandra" am Donnerstag vor Ausfällen und Verspätungen von Zügen am Freitag. Wie es in der zugehörigen Mitteilung der Bahn heißt, seien würden deswegen besondere Kulanzregeln für bereits gekaufte Tickets gelten. Demnach könnten Fahrgäste, die ein Ticket für den 17. oder 18. Februar gekauft hätten, dieses und entsprechende Sitzplatzreservierungen bis sieben Tage nach dem Ende möglicher Störungen kostenfrei stornieren.

Zuletzt hatte der Sturm "Malik" vor gut zwei Wochen den Fernverkehr in Norddeutschland komplett zum erliegen gebracht. Auch Wetterexperte Jörg Kachelmann forderte die Menschen in Norddeutschland über den Kurznachrichtendienst Twitter dazu auf, für das Wochenende lieber ohne Bahnreisen zu planen.

Berliner Zoo bringt Tiere in Sicherheit

10.00 Uhr: Aufgrund der in Berlin erwarteten starken Unwetter, bleibt der Zoo in der Hauptstadt am Donnerstag geschlossen. Direktor Andreas Knierim sagte gegenüber der "Berliner Zeitung", dass man aufgrund des hohen Baumbestandes im Tiergarten kein Risiko eingehen dürfe. Die Tiere sollen in Häusern und Stallungen in Sicherheit gebracht werden.

Orkan im Anmarsch – Experten erwarten Sturmfluten an der Küste

9.45 Uhr: Ein kräftiges Sturmtief mit Orkanböen der Stärke 12 wird laut Meteorologen ab der Nacht zum Donnerstag über Niedersachsen und Bremen hinwegziehen. Besonders die Küste, die Inseln und das Bergland im Harz werde das Unwetter mit Orkanstärke treffen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Dienstagmittag. Dort seien Windgeschwindigkeiten zwischen 110 und bis zu 140 Kilometer pro Stunde möglich. Bereits am Mittwochabend soll der Wind aus Westen spürbar auffrischen. "In der Nacht werden die Windgeschwindigkeiten dann rapide zunehmen", sagte die Meteorologin. Es sei von einer Unwetterlage auszugehen. Amtliche Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes sollten am Mittwoch folgen.

(fmg/dpa/afp)