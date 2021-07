Nach Unwetter mit Starkregen sind Teile Westdeutschlands nun von Hochwasser betroffen. Ist eine Besserung der Wetterlage in Sicht?

Schwere Unwetter haben im Westen des Landes für Überschwemmungen gesorgt

Wie wird sich das Wetter jetzt entwickeln?

Das sind die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD)

Nach im Westen Deutschlands haben die Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit Hochwasser zu kämpfen. Mehrere Landkreise haben wegen des Unwetters den Katastrophenfall ausgerufen, ganze Ortschaften sind von der Außenwelt abgeschnitten. Es gibt Tote, Verletzte und Vermisste.

Angesichts der katastrophalen Lage machen sich viele Betroffene Sorgen, dass sich die Situation durch erneuten Starkregen weiter verschlimmern könnte. Laut einer Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist der Höhepunkt der extremen Niederschläge überschritten. Im Laufe des Donnerstags werde eine "Entspannung der Wetterlage" erwartet, wie DWD-Meteorologe Marco Manitta der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Die Wupper tritt in Wuppertal aus ihrem Flussbett. Teile der Innenstadt sind überflutet. Kurzzeitig drohte die Wuppertalsperre unkontrolliert überzulaufen, was zu noch höheren Pegelständen geführt hätte. Gegen vier Uhr morgens am Donnerstag meldete die Polizei eine "leichte Entwarnung" für die Flutgefahr in der Stadt. Foto: Fabian Strauch/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse In Erdorf, einem Stadtteil von Bitburg in der Eifel, lief der kleine Fluss Kyll über. Teile des Dorfs sind geflutet. Hier beobachtet ein Anwohner, wie die Wassermassen die untere Etage seines Hauses überfluten. Foto: Harald Tittel/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Im nordrhein-westfälischen Altena starb ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes. Der Ort ist an noch an vielen Stellen überflutet. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Im Ahrtal, nahe dem Ort Mayschoss, errichteten Feuerwehrleute eine Sperrwand aus Holz. Sie soll verhindern, dass das Hochwasser in den Ort läuft. Foto: Thomas Frey/dpa



Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse In Esch, einem kleinen Ohr im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, haben sich die Straßen des Ortes in reißende Ströme verwandelt. Foto: Thomas Frey/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse In Hagen sorgte der Starkregen für chaotische Zustände. Helferinnen und Helfer mussten im Ortsteil Hohenlimburg ein Altenheim evakuieren. Foto: Dieter Menne/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Im Ort Beller (Kreis Ahrweiler) sichern Helfer des THW die Stützmauer einer Brücke der Autobahn 61. Die Stützmauer wurde von den Regenmassen unterspült und stürzte ein. Foto: Thomas Frey/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Ein Anwohner betrachtet in Hagen die Schäden, die die Überflutung der Nahma angerichtet hat. Foto: Roberto Pfeil/dpa



Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse In Köln erreichte der Rhein Pegelstände von über fünf Metern - und das Wasser könnte noch weiter steigen. Viele Keller sind vollgelaufen, viele Straßen überflutet. Foto: Marius Becker/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Mit einem Bergepanzer versucht die Bundeswehr, die Schäden nach der Überflutung Hagens zu beseitigen. Das Flüsschen Nahma war am Mittwochabend über die Ufer getreten und hatte Teile der Stadt verwüstet. Foto: Roberto Pfeil/dpa



Hochwasser in Deutschland: Steigen nun die Pegel der großen Flüsse?

Es könne zwar noch immer "punktuellen Starkregen" geben, allerdings nicht so verbreitet wie in der vergangenen Nacht. Im Laufe des Mittwochs und in der Nacht zum Donnerstag sind in einigen Regionen bis zu 158 Millimeter Wasser im Messzeitraum von 24 Stunden gefallen (Rheinbach-Todenfeld in Nordrhein-Westfalen). Lesen Sie auch: Klimawandel: So wird sich das Leben in Ihrer Region ändern

Der Starkregen zieht nun weiter in den Südwesten des Landes. Im Allgäu werden laut DWD bis zu 80 Liter pro Quadratmeter Regen innerhalb von 24 Stunden niedergehen. Die Angaben Millimeter und Liter pro Quadratmeter sind identisch. Auch im Bayerischen Wald und im zentralen und östlichen Mittelgebirgsraum wird mit starken Gewittern gerechnet.

Gegenüber der "Bild" sagte der Wetterexperte Dr. Karsten Brandt, dass das Nachlassen der massiven Niederschläge noch kein Anlass zum Aufatmen sei. Brandt warnt vor steigenden Pegeln der größeren Flüsse, die nun die Wassermassen ihrer Zuflüsse aufnehmen müssten.