Der in Schleswig-Holstein beheimatete Südschleswigsche Wählerverband hat nach über 60 Jahren offenbar erneut den Einzug in den Bundestag geschafft - mit einem Sitz.

Berlin. Bei der Bundestagswahl sind auch 2021 wieder eine breite Auswahl an kleinen Parteien angetreten. So haben die Sonstigen abgeschnitten.

Die Diskussionen nach der Bundestagswahl bestimmt nach den Hochrechnungen das knappe Rennen zwischen Olaf Scholz von der SPD und Armin Laschet von der CDU. Die Grünen erreichten trotz abgeschlagenem Platz 3 dennoch das beste Ergebnis ihrer Parteigeschichte. Doch neben den großen etablierten Parteien gibt es nach ersten Einschätzungen von ARD und ZDF auch Zuwächse für die Kleinparteien. Die sogenannten Sonstigen kommen bisher in den Hochrechnungen beider Sender auf mindestens acht Prozent. Das wären drei Prozentpunkte mehr als bei der Bundestagswahl 2017.

SPD CDU/CSU Grüne FDP AfD Die Linke Sonstige 25,7 24,1 14,8 11,5 10,3 4,9 8,7

299 von 299 Wahlkreisen ausgezählt. Die Daten stammen vom Bundeswahlleiter (Stand 4.30 Uhr).

Damals hatten Die Partei und die Freien Wähler die Kleinparteien mit jeweils einem Prozent Wählerstimmen angeführt. Mehr als 0,1 Prozent Stimmenanteile schafften ansonsten nur die Tierschutzpartei (0,8 Prozent), die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (0,4 Prozent), die Piraten (0,4 Prozent), die Ökologisch-demokratische Partei (0,3 Prozent) und das Bündnis Grundeinkommen (0,2 Prozent).

Sonstige: Die Partei und Freie Wähler könnten mit Erfolgen rechnen

Wie sich die bisher prognostizierten mindestens acht Prozent bei der Bundestagswahl 2021 auf die Kleinparteien verteilen, ist noch nicht klar. Die Partei könnte sich aber im Vergleich zu 2017 verbessert haben, da sie ihre Mitgliederanzahl innerhalb der vergangenen drei Jahre nach eigenen Angaben von gut 31.000 auf mehr als 46.000 steigern konnte.

Laut Umfragen vor der Bundestagswahl könnten auch die Freien Wähler deutlich besser abschneiden als in den Jahren zuvor. Sollten sich die Wählerbefragungen als korrekt herausstellen, dürfte die wertkonservative Partei ihren Stimmenanteil verdreifachen. Dabei war der Parteivorsitzende Hubert Aiwanger in den vergangenen Monaten hauptsächlich dafür aufgefallen, dass er sich mehrfach mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angelegt hatte. Der hatte Aiwanger miederholt öffentlich dafür kritisiert, sich nicht impfen lassen zu wollen.

Südschleswigscher Wählerverband schafft laut Hochrechnungen die Überraschung

Ein Sieger unter den Kleinparteien lässt sich in den Hochrechnungen jedoch dank einer Sonderregelung schon eindeutiger hervorsagen: der Südschleswigsche Wäherlverband (SSW). Der SSW ist eine Partei für die dänisch-deutsche Minderheit im Norden Schleswig-Holsteins und für die nationalen Friesen. Diese sehen sich ebenfalls als Minderheit und nicht als Teil der Deutschen.

Um Minderheiten in Deutschland eine politische Repräsentation zu ermöglichen, sind deren Partei von der bei der Bundestagswahl befreit. Deswegen könnte nach den Hochrechnungen der SSW-Spitzenkandidat Stefan Seidler als franktionsloser Abgeordneter in den Bundestag einziehen. Das wäre allerdings keine Premiere für den SSW. Bereits 1949 schaffte es der SSW-Kandidat Hermann Clausen in den Bundestag. Von 1961 bis zu der diesjährigen Bundestagswahl war der SSW dann aber nicht mehr angetreten. (jas)

