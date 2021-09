Diversität So divers ist der neue Bundestag – was sich verändert

Berlin Der Bundestag ist weniger divers als die deutsche Bevölkerung. Erstmals ziehen zwei Transfrauen ins Parlament - was ändert sich noch?

Eigentlich sollte der Deutsche Bundestag so vielfältig wie unsere Gesellschaft sein und die Diversität in Deutschland abbilden. Verglichen mit den Anteilen in der Bevölkerung gab es im Bundestag allerdings zu wenig Frauen, zu wenig Menschen mit Migrationsgeschichte, zu wenig Gechlechtervielfalt, zu wenig Junge, zu wenig ganz Alte. In der Vergangenheit wurde das Ziel weit verfehlt, wie stehen die Prognosen für die kommende Legislaturperiode?

Frauenanteil im Bundestag steigt leicht an

In Zukunft sitzen wieder mehr Frauen im Parlament. Wie der Bundestag am Montag auf seiner Website in einer Grafik darlegte, beträgt der Frauenanteil nach dem vorläufigen Endergebnis knapp 34,7 Prozent. In der vergangenen Legislaturperiode lag er bei rund 31 Prozent. Von 735 Parlamentssitzen würden demnach nun 255 von Frauen besetzt und 480 von Männern. Dabei lassen sich erwartbar starke Unterschiede zwischen den Parteien erkennen.

Bei den Grünen und den Linken ziehen sogar etwas mehr Frauen als Männer in den Bundestag ein. Innerhalb der Fraktionen werden dem vorläufigen Endergebnis zufolge die Grünen 58,5 Prozent der Sitze an Frauen vergeben und bei der Linken rund 53,9 Prozent. In der SPD-Fraktion wird der Frauenanteil demnach bei rund 41,8 Prozent liegen. Die FDP-Fraktion weist einen Frauenanteil von rund 23,9 Prozent auf, dicht gefolgt von der Unionsfraktion mit rund 23,5 Prozent. Schlusslicht bildet, wie schon in der Vergangenheit, die AfD. Hier wird ein Anteil von knapp 13,3 Prozent erwartet.

Allerdings gab es prozentual auch schon mehr Frauen im Bundestag als in der kommenden Legislaturperiode. Nach der Wahl 2013 gab es einen Frauenanteil von 36,3 Prozent, doch 2017 kam es dann zu einem deutlichen Rückgang, der auf den Eintritt der AfD in den Bundestag zurück­zuführen ist. Mit 10,6 Prozent Frauen hatte die AfD den niedrigsten Frauen­anteil aller Bundestags­fraktionen und senkte dadurch den Durchschnitt im Bundestag.

Geschlechtervielfalt - die ersten Trans-Frauen im Bundestag

In einer Hinsicht war die vergangene Bundestagswahl auf jeden Fall ein historischer Erfolg. Zum ersten Mal werden zwei Trans-Frauen in den Bundestag einziehen. Die Grünen-Politikerinnen Nyke Slawik und Tessa Ganserer sind als erste offen lebende Trans-Personen in das Parlament eingezogen. Ganserer lag in ihrem Nürnberger Wahlkreis hinter dem CSU-Direktkandidaten, hatte aber über die Landesliste der bayerischen Grünen dennoch ihren Platz sicher. Dort stand sie auf Platz 13.

Die trans-idente Nyke Slawik zog ebenfalls über ihren Listenplatz ein. Sie kommt aus NRW, ihr Wahlkreis ist in Leverkusen, wo SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach das Direktmandat gewann. Im Bundestag gab es mit Christian Schenk von den Linken bisher erst einen trans-identen Abgeordneten. Schenk outete sich allerdings erst 2016, seine Amtszeit endete jedoch schon 2002.

Altersstruktur bildet nicht die Gesamtbevölkerung ab

Was in den kommenden Jahren entschieden wird, beeinflusst vor allem das Leben junger Menschen. Besonders die Folgen des Klimawandels werden sich noch deutlicher als bisher in den nächsten Jahrzehnten zeigen. Doch wie sieht die Verteilung im Bundestag aus? Der Anteil der Politiker und Politikerinnen im Alter von 18-24 beträgt 0,82 Prozent. Zwei junge Politiker ziehen dabei für die SPD in den Bundestag, vier Politikerinnen und Politiker für die Grünen. Die Alterspanne von 25 bis 29 Jahre ist mit knapp sechs Prozent vertreten. An der Spitze liegen die Grünen mit 18 jungen Menschen im Parlament. Bei der AfD ist es nur einer, bei der Linke gibt es keine Person unter 30.

Prozentual gesehen befinden sich die meisten Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit 16,87 Prozent in der Altersspanne zwischen 50 und 54 Jahren. Bei den 45- bis 49-Jährigen sind es 15,1 Prozent und bei den 55- bis 59-Jährigen sind es 14,97 Prozent. Damit bildet die Menschen zwischen 45 und 59 eine Basis von 46,46 Prozent. Das Ende des Altersspektrums, 70 Jahre und älter, wird mit 1,36 Prozent abgebildet. Die 65- bis 69-Jährigen immerhin mit 3,67 Prozent. Zum Vergleich, in der Gesamtbevölkerung beträgt der Anteil der über 65-Jährigen fast 22 Prozent. (vad)

