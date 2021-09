Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

Berlin Am 26. September wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. So können Sie die Wahlsendungen live im TV und im Stream verfolgen.

Rund 60 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland geben am Sonntag bei der Bundestagswahl 2021 ihre Stimme ab. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr, kurz danach folgen die erste Prognosen und Hochrechnungen. Die Entwicklungen am Abend der Bundestagswahl können Sie auch live im TV verfolgen.

Wahlsendungen zur Bundestagswahl im Überblick

Die ARD berichtet am Wahlsonntag live ab 17.15 Uhr. Die knapp dreistündige Sendung wird moderiert von Tina Hassel, Ingo Zamperoni und Jörg Schönenborn. Um 20.15 Uhr folgt dann die "Berliner Runde" zur Bundestagswahl, an der unter anderem die drei Kanzlerkandidaten und die -kandidatin teilnehmen werden.

Auch das ZDF zeigt ab 17.00 Uhr am Sonntag eine Sondersendung zur Bundestagswahl sowie zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Ab 20.15 Uhr wird auch im ZDF die "Berliner Runde" live übertragen.

Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern berichten auch RTL, Sat.1, N-tv und Phoenix live über die Bundestagswahl. RTL steigt bereits um 12.00 Uhr mit der Berichterstattung über den Wahltag ein und zeigt ab 17.00 Uhr eine Sondersendung zur Wahlentscheidung. Sat.1 sendet ab 17.55 Uhr ein "Wahlspezial", auch N-tv ist ab 17.00 Uhr live dabei und Phoenix berichtet bereits ab 16.00 Uhr live.

Die Bundestagswahl im Livestream sehen

Alle Sendungen zur Bundestagswahl können nicht nur live im TV verfolgt werden, sondern auch im Livestream. Das geht beispielsweise auf daserste.de und zdf.de.

