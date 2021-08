In Deutschland erkranken Menschen trotz Impfung an Corona. Für ältere oder immunschwache Menschen empfiehlt sich eine Auffrischungsimpfung.

Berlin. Schwere Verläufe bei Geimpften sind Studien zufolge selten. Einige Betroffene aber berichten von Langzeit-Symptomen. Ein Fakten-Check.

Mehr als 11.000 symptomatische Impfdurchbrüche hat das Robert-Koch-Institut (RKI) seit Beginn der Impfungen gegen Covid-19 in Deutschland registriert, Tendenz steigend. Bei einem Impfdurchbruch infizieren sich vollständig Geimpfte mit Sars-CoV-2. Wie gefährlich kann eine solche Infektion werden? Ein Überblick:

Impfdurchbruch: Was sagt die Wissenschaft?

Dass es zu Infektionen trotz Impfung kommen wird, ist schon seit den klinischen Phase-III-Studien – der Wirksamkeitsprüfung für die Vakzine – absehbar. Virologen hätten von Anfang an damit gerechnet, sagt Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, im Podcast „Coronavirus Update“. Es gebe in der Medizin fast nie einen 100-prozentigen Schutz durch Impfungen.

Ciesek geht davon aus, dass die Zahl der Durchbrüche mit dem Vorherrschen der ansteckenderen Delta-Variante, steigenden Infektionszahlen und einer schwächer werdenden Immunabwehr bei älteren Menschen in den Monaten nach der Impfung weiter steigen wird.

Corona: Wie schwer können Geimpfte erkranken?

In der Altersgruppe von 12 bis 17 Jahren ist in Deutschland bislang kein Fall eines Impfdurchbruchs gemeldet worden, bei dem eine Krankenhauseinweisung nötig war. In der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen waren es 145, bei den über 60-Jährigen 748. Intensivmediziner schätzen den Anteil der Covid-19-Patienten mit vollem Impfschutz in den Kliniken auf 12 bis 13 Prozent. Die Zahl der Patienten auf einer Intensivstation liege im unteren einstelligen Bereich.

Eine Interpretation von Durchbruchdaten aus Israel fasste Jeffrey Morris, Professor für Biostatistik an der Perelman School of Medicine (USA), auf Twitter so zusammen: „Es gab praktisch keine schwerwiegenden Durchbrüche von Delta-Infektionen bei Personen ohne signifikante Vorerkrankungen.“

Long-Covid: Können Impfdurchbrüche zu Langzeitfolgen führen?

Studien gehen davon aus, dass 10 bis 30 Prozent der Corona-Infizierten Langzeitfolgen haben: Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Konzentrationsstörungen.

Auch 7 von 39 in Israel untersuchten Durchbruchpatienten einer kleinen, im „New England Medical Journal“ veröffentlichten Studie beschrieben trotz leichter Krankheitsverläufe Symptome, die sechs Wochen anhielten, vor allem Müdigkeit. Die Autoren selbst warnten vor einer Überinterpretation der Daten, empfahlen aber, die Problematik in größeren Studien weiter zu untersuchen.

(kai)