Berlin. Der Druck auf die Ampel war groß. Rentner waren bei den bisherigen Entlastungspaketen leer ausgegangen. Was sie nun bekommen sollen.

Der Druck auf die Ampel-Koalition war im Vorfeld enorm und auch teils von den Beteiligten selbst angeheizt. So hatten Finanzminister Christian Lindner und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich von einem "wuchtigen Paket" gesprochen. Kanzler Olaf Scholz hatte bei einer Kabinettsklausur Mitte der Woche ein "möglichst maßgeschneidertes, möglichst effizientes, möglichst zielgenaues Entlastungspaket“ angekündigt.

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sagte der "Süddeutschen Zeitung", dass die Rentnerinnen und Rentner bei der Energiepauschale von 300 Euro nicht berücksichtigt worden seien, sei "ein Fehler" gewesen. "Der muss jetzt korrigiert werden." So sah es auch die Vorsitzende des Sozialverbands CVdK Verena Bentele: "Die Menschen haben das Gefühl, dass die Regierung sie vergisst."

Mit dem dritten Entlastungspaket, das die Bundesregierung nun vorgestellt hat, reagieren die Spitzen von SPD, Grünen und FDP auf diese Kritik. Die Ergebnisse für Rentnerinnen und Rentner im Überblick:

Rentner erhalten einmalige Energiepauschale

Die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro, die alle einkommensteuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürger je nach Steuerkategorie im September erhalten, soll auch an Rentnerinnen und Rentner gezahlt werden.

Rente: Abschaffung der Doppelbesteuerung

Die sogenannte Doppelbesteuerung bei der Rente soll nach dem Willen der Koalition bereits 2023 und damit zwei Jahre früher abgeschafft werden. Rentenbeiträge sollen damit vom kommenden Jahr an voll absetzbar sein.

Entlastungspaket III: Wovon alle profitieren

Von einigen Entlastungen profitieren alle Bürgerinnen und Bürger, also auch die ältesten.

Schutz für Mieterinnen und Mieter: Kann jemand die hohen Preise für Gas und Strom nicht zahlen, sollen Sperren dennoch vermieden werden. Dem Papier zufolge das Energierecht angepasst werden, um Mieterinnen und Mieter vor dem Abschalten von Energie zu schützen. Für einen Basisverbrauch an Strom soll künftig ein vergünstigter Preis gelten, außerdem will die Ampel-Koalition ein neues bundesweit gültiges Nahverkehrsticket - Ziel ist eine Preisspanne zwischen 49 und 69 Euro im Monat dafür.

Nachfolge für das 9-Euro-Ticket: Nach dem Vorbild des 9-Euro-Tickets, das als Sonderaktion von Juni bis August günstiges Fahren mit Bus und Bahn möglich machte, soll es künftig dauerhaft ein Ticket geben, mit dem bundesweit der ÖPNV genutzt werden kann. Die Koalition legt in ihrem Ergebnispapier aber weder Startzeitpunkt noch Preis fest. Sie nennt einen Preiskorridor von 49 bis 69 Euro und spricht von einer "zeitnahen" Einführung.

Das Entlastungspaket geht nach Ansicht von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) "in die richtige Richtung". Korrigiert werde "der eklatante Fehler der ersten beiden Entlastungspakete, wonach Rentnerinnen und Rentner sowie Studentinnen und Studenten gar kein Geld bekommen sollten", sagte Rhein am Sonntag in Wiesbaden. Zugleich solle nun dafür gesorgt werden, dass die breite Mitte der Gesellschaft zumindest nicht zusätzlich belastet werde. "Das ist gerecht."

Die Linke hat das Entlastungspaket der Ampelregierung als unzureichend kritisiert. In Wahrheit sei es "wieder nur ein Entlastungspäckchen", sagte die Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali unserer Redaktion. "Alle drei dieser Entlastungspäckchen zusammen, bleiben immer noch hinter den 100 Milliarden zurück, die über Nacht für Aufrüstung beschlossen werden konnten."

Die Einmalzahlung für Rentnerinnen und Rentner sei nicht mehr als die überfällige Korrektur vorangegangener Fehler und in der Summe immer noch viel zu wenig.

