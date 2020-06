Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kabinett beschließt Kinderbonus und Mehrwertsteuer-Senkung

Die Bundesregierung hat wichtige Teile des geplanten Konjunkturpakets auf den Weg gebracht: die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer und den Kinderbonus. Seit 9.30 Uhr saß das Sonderkabinettssitzung zusammen. Das Paket soll dafür sorgen, dass die Verbraucher angesichts der Corona-Krise wieder in Konsumlaune kommen.

Geplant ist, dass Bundestag und Bundesrat in Sondersitzungen am 29. Juni über die Absenkung der Mehrwehrsteuer entscheiden, sodass die Steuer wie beabsichtigt zum 1. Juli für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent gesenkt werden kann. Die reduzierte Mehrwertsteuer vor allem auf Lebensmittel soll von sieben auf fünf Prozent gesenkt werden.

Steuermindereinnahmen von knapp 28,2 Milliarden Euro

Die zu erwartenden Steuermindereinnahmen werden in einem Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums mit knapp 28,2 Milliarden Euro beziffert – es ist eine gewaltige Summe. Etwa die Hälfte davon entfällt auf die für sechs Monate geplante Absenkung der Mehrwertsteuer, die bis zum 31. Dezember 2020 gelten soll. Lesen Sie auch: Konjunkturpaket mit „Wumms“: Feuerwerk oder Strohfeuer?

Das Konjunkturpaket soll insgesamt für 2020 und 2021 einen Umfang von 130 Milliarden Euro haben. 120 Milliarden entfallen dabei auf den Bund, 90 Milliarden im laufenden Jahr. Im Frühjahr hatte der Bundestag auf Wunsch von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für den Anti-Corona-Kampf bereits 156 Milliarden Euro an neuen Schulden bewilligt. Davon (und aus anderen Rücklagen) sind noch mehr als 60 Milliarden übrig.

Zweiter Nachtragshaushalt von bis 50 Milliarden Euro

Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Sondersitzung des Bundeskabinetts. Foto: Markus Schreiber / dpa

Um die restliche Lücke zu schließen, will Scholz am kommenden Mittwoch im Kabinett einen zweiten Nachtragshaushalt voraussichtlich in Höhe von 30 bis 50 Milliarden Euro vorstellen. Damit würde der Bundeshaushalt 2020 krisenbedingt eine Größenordnung von weit mehr als 500 Milliarden Euro erreichen.

Es ist eine finanzielle Bürde für kommende Generationen. Doch angesichts des schwersten Wirtschaftseinbruchs sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU), es sei „notwendig, mutige Schritte zu machen, um aus dieser Krise herauszukommen“.

Kinderbonus: Wer profitiert davon?

Alle kindergeldberechtigten Eltern sollen den Bonus von 300 Euro pro Kind einmalig erhalten. Nach jüngsten Plänen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) soll der Kindergeldzuschuss nun in zwei Teilbeträgen von jeweils 150 Euro gestaffelt werden.

Die ersten 150 Euro pro Kind werden im September mit der Überweisung des monatlichen Kindergeldes auf dem Konto der Eltern landen. Die zweiten 150 Euro werden dann im Oktober von den Familienkassen überwiesen. Lesen Sie auch:

Auch für Kinder, die in diesem Jahr erst noch geboren werden, und für Kinder, deren Kindergeldanspruch in den vergangenen Monaten seit Januar bereits erloschen ist oder demnächst erlischt, gibt es die 300 Euro. Kindergeldanspruch besteht bis zu einem Alter von höchstens 25 Jahren, solange die Kinder in der Ausbildung sind.

Der Kinderbonus muss versteuert werden, Besserverdiener haben deshalb nichts von der Einmalzahlung, weil sie bereits stärker von den Kinder-Steuerfreibeträgen profitieren. Für Geringverdiener und Hartz-IV-Empfänger zahlen sich die 300 Euro dagegen voll aus. Der Bonus wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet.

Außerdem wird der Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende – befristet auf zwei Jahre – von derzeit 1908 Euro auf 4008 Euro angehoben. Damit hätten Alleinerziehende deutlich mehr Geld netto in der Tasche.

Werden die Preise im Handel ab dem 1. Juli sinken?

Es liegt am Handel und den Unternehmen selbst, die Politik hat keine Sanktionsmöglichkeiten. Der Lebensmittelhandel hat bereits niedrigere Kosten für Verbraucher angekündigt. Handelsketten und Discounter wollen zum großen Teil die Kunden von den steuerlichen Vorteilen profitieren lassen.

So will die Edeka-Tochter Netto Marken-Discount die steuerlichen Vorteile „vollumfänglich“ an die Kunden weitergeben. Der nahezu namensgleiche Konkurrent Netto will von Juli an „viele unserer Produkte deutlich im Preis senken und so alle unsere Kundinnen und Kunden an der Mehrwertsteuersenkung ganz direkt teilhaben lassen“.

Ähnlich äußerten sich andere Unternehmen wie Rewe, Aldi Nord und Süd, Lidl sowie die Tochter Kaufland. Zurückhaltender zeigte sich der Konzern Ceconomy, Mutter der Elektronikketten Media Markt und Saturn. Handelsexperten haben zudem Zweifel, ob auch andere Branchen den Schritt mitgehen. Gerade bei kleineren Geschäften oder Restaurants seien Preisveränderungen schwerer nachvollziehbar.

Die Deutsche Bahn will die von der Regierung für das zweite Halbjahr geplante Mehrwertsteuersenkung vollständig an die Kunden weitergeben und Fernverkehrstickets daher ab 1. Juli billiger anbieten. Dies soll sowohl für Flextickets als auch für Spar- und Supersparpreistickets gelten, sagte eine Unternehmenssprecherin am Montag in Berlin. Lesen Sie auch: Mehrwertsteuersenkung: Chaos und Insolvenzen drohen

Der Preisunterschied wird demnach 1,9 Prozent ausmachen. Betrage beispielsweise der Nettopreis eines Tickets bisher 100 Euro, so werde dieses einschließlich sieben Prozent Mehrwertsteuer derzeit für 107 Euro verkauft.

Durch den ab Juli niedrigeren Steuersatz von fünf Prozent werde dieses Ticket dann 105 Euro kosten, also zwei Euro weniger. Allerdings gilt die Verbilligung wegen der Befristung der Steuersenkung nur bis zum Jahresende.

Was passiert mit der Kfz-Steuer?

Die Bundesregierung will die Deutschen dazu bringen, klimafreundlichere Autos zu kaufen. Die Kfz-Steuer für große Spritschlucker soll deshalb zum 1. Januar 2021 steigen. Die Steuer solle einen Anreiz geben, beim nächsten Neuwagenkauf „ohne Verbote und Strafabgabe“ ein umweltfreundlicheres Auto zu wählen, schreibt das Finanzministerium in einem ersten Entwurf.

Die Grünen kritisierten die Pläne als „Reförmchen ohne wirkliche Lenkungswirkung“. Für eine echte Verkehrswende seien die Steueraufschläge für SUV definitiv zu klein, sagte Fraktionsvize Oliver Krischer unserer Redaktion. „Andere Länder wie Norwegen oder Frankreich haben effektivere Steuerungsinstrumente entwickelt und entlasten sparsame Fahrzeuge deutlich besser.“

Auch CDU und CSU im Bundestag kritisieren den Scholz-Vorschlag als nicht ausgewogen genug.

Wie ist der weitere Zeitplan für das Konjunkturpaket?

Während die Steuerteile des Pakets vor der Sommerpause verabschiedet werden sollen, folgen andere Maßnahmen später. Dazu zählt die höhere Übernahme der Unterbringungskosten von Hartz-IV-Beziehern durch den Bund, um die Kommunen zu entlasten.

Zwar soll sich das Kabinett damit schon am 17. Juni befassen. Die abschließenden Entscheidungen im Bundestag sind dann für den 8. Oktober geplant. Der Bundesrat soll demnach einen Tag später entscheiden.