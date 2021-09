Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

Berlin Am 26. September ist die Bundestagswahl. Wie hat Nordrhein-Westfalen gewählt? Hier finden Sie alle Ergebnisse in der Übersicht.

Auch in NRW wählen die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag neue Volksvertreter in den Bundestag

In keinem anderen Bundesland leben so viele Wahlberechtigte wie in NRW

Die Ergebnisse der Wahl veröffentlichen wir am Wahlabend an dieser Stelle

Rund 13 Millionen Menschen dürfen in Nordrhein-Westfalen am 26. September ihre Kreuze auf dem Wahlzettel machen. Hier ändert sich durch die Bundestagswahl auch etwas in der Landespolitik: Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), Kanzlerkandidat der Union, wird die Amtsgeschäfte in Nordrhein-Westfalen an einen Nachfolger aus der NRW-CDU übergeben und – Wahlsieg hin oder her – politisch nur noch in Berlin tätig sein.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das bevölkerungsreichste Bundesland hat die meisten Wahlkreise in Deutschland. Das liegt daran, dass jeder Wahlkreis ungefähr dieselbe Einwohnerzahl haben soll. Größere Städte wie Köln, Düsseldorf oder Essen müssen in mehrere Gebiete zerlegt werden. Da in NRW zudem mehr Menschen wohnen als sonst wo in Deutschland, gibt es hier insgesamt 64 Wahlkreise. Aus dem Bundesland können deshalb wohl rund 150 Abgeordnete mit dem Einzug in den Bundestag rechnen.

Sobald die Stimmzettel in Nordrhein-Westfalen ausgezählt sind, finden Sie hier alle Ergebnisse und Informationen über die Wahlbeteiligung.

Ergebnis und Hochrechnung der Bundestagswahl in NRW: Diese Parteien stehen zur Wahl

Der Landeswahlausschuss hat in NRW die Landeslisten von 27 Parteien und politischen Vereinigungen zur Bundestagswahl zugelassen. Folgende Parteien stehen auf dem Stimmzettel in NRW:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Alternative für Deutschland (AfD)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

DIE LINKE (DIE LINKE)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³)

Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C)

Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.)

Europäische Partei LIEBE (LIEBE)

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Partei des Fortschritts (PdF)

Partei für Kinder, Jugendliche und Familien – Lobbyisten für Kinder – (LfK)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Volt Deutschland (Volt)

Viele bundesweit einflussreiche Politiker haben ihren Wahlkreis in Nordrhein-Westfalen. So sind auch die Spitzenkandidaten der großen Parteien keine Unbekannten. Die CDU zieht mit Armin Laschet ins Wahlkampf-Feld, die Grünen mit Britta Haßelmann, die Linke mit Sahra Wagenknecht. FDP-Vorsitzender Christian Lindner ist nicht nur bundesweiter Spitzenkandidat der Liberalen, sondern steht in NRW auch auf deren Listenplatz eins. Die SPD nominierte Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich als Spitzenkandidat in dem Bundesland. Für die AfD tritt der Landesvorsitzende Rüdiger Lucassen auf Platz eins an.

Bundestagswahl 2017: Ergebnisse

2017 kam der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz aus NRW. Die Partei lag dort über dem Bundesergebnis und erreichte 26,0 Prozent. Auf Platz eins lag dennoch die CDU. Die Ergebnisse bei den Zweitstimmen im Überblick:

CDU SPD FDP AfD Grüne Die Linke Sonstige 32,6 % 26,0 % 13,1 % 9,4 % 7,6 % 7,5 % 3,8 %

(fmg)

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Politik.