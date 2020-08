Angela Merkel und die Minister der Länder gaben in Berlin bei einer Pressekonferenz neue Corona.-Regelungen bekannt. Die neuen Regelungen treten ab Oktober vollständig in Kraft.

Berlin. Merkels Sommer-Pressekonferenz ist fast ein Klassiker wie „Dinner for one“ – verrät sie heute, was sie nach ihrer Karriere machen will?

Für Angela Merkel ist es das vorletzte Mal. Heute Vormittag ab 11.30 Uhr sitzt die Kanzlerin bei ihrer 15. Sommerpressekonferenz auf dem Podium vor der berühmten blauen Wand, um sich rund 90 Minuten von den Hauptstadtjournalisten löchern zu lassen. Wird die Kanzlerin ein bisschen wehmütig sein, weil das Ende ihrer beispiellosen Karriere im Herbst nächsten Jahres nach der Bundestagswahl bevorsteht?

Eher nicht. Merkel ist Profi. Es gibt kaum Fragen, die Sie aus dem Tritt bringen. Gefühle zeigt die Physikerin fast nie. Für ihre politischen Überzeugungen jedoch kämpft sie.

Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren sagte die Kanzlerin in eben dieser Bundespressekonferenz ihren berühmtesten Satz, der ihr politisches Erbe prägen wird: „Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das!“, erklärte Merkel am 31. August 2015 zur Flüchtlingspolitik und ihrer Entscheidung, die Grenzen für syrische Flüchtlinge offenzuhalten.

Fallen heute zur Corona-Krise und anderen weltpolitischen Problemen ähnlich folgenreiche Sätze? Eine Übersicht, zu welchen Themen von der Kanzlerin Klartext erwartet wird:

Kampf gegen Corona: Was tun Merkel & Co. gegen eine drohende zweite Welle?

Die Infektionszahlen gehen in die Höhe, droht im Herbst und Winter eine zweite Pandemiewelle? Müssen Schulen und Kitas wieder geschlossen werden? Bricht die Konjunktur weiter ein und droht Massenarbeitslosigkeit? Hat die Kanzlerin und ihre schwarz-rote Regierung die richtigen Rezepte dagegen?

Am Donnerstag haben Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder versucht, nach Monaten mit viel Durcheinander ein einheitliches, aber regional angepasstes Vorgehen abzusprechen. Bei den für viele wichtigen Festen und Familienfeiern ist das nur zum Teil gelungen. Wann es Fußballspiele mit Tausenden Zuschauern geben kann, ist weiterhin unklar. Immer mehr Menschen sind unzufrieden und gehen auf die Straße. Schlägt die Stimmung gegen Merkel und die Regierung um?

Pleitewelle und Massenarbeitslosigkeit drohen

Kanzlerin und Koalition wollen mit einem 130-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket verhindern, dass Europas größte Volkswirtschaft abstürzt. Muss die Regierung bei den Hilfen im Herbst nachlegen - und ist dann noch genug Geld da? Verteidigt die als „schwäbische Hausfrau“ und Hüterin eines ausgeglichenen Haushalts bekannte Kanzlerin die Pläne ihres Finanzministers Olaf Scholz (SPD), die „Schwarze Null“ ausgesetzt zu lassen?

Scholz hat bereits erklärt, dass er im nächsten Jahr wieder Schulden machen muss. Für 2020 hat er rund 218 Milliarden Euro an Krediten aufgenommen, um die Hilfspakete für Wirtschaft und Arbeitsplätze zu bezahlen - ein Rekord in der Nachkriegsgeschichte.

Wie sieht Merkel die frühe Nominierung von Vizekanzler Scholz zum SPD-Kanzlerkandidaten? Wie kommt sie selbst mit Scholz und dessen neuer Rolle klar? Die beiden haben ein enges Vertrauensverhältnis. Bereits in der Finanzkrise 2008/09 arbeiteten Merkel und Scholz eng zusammen. Er war damals Bundesarbeitsminister.

Was hält Merkel von einer Koalition mit den Grünen?

Nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 geht die Ära Merkel aller Voraussicht nach zu Ende. Mancher glaubt zwar, dass die 66-Jährige sich bei einer Eskalation der Corona-Pandemie noch zu einer Fortsetzung bewegen lassen könnte. Merkel hat jedoch mehrfach klar gemacht, dass für sie im Herbst 2021 Schluss ist. Mit welchen Gefühlen startet Merkel in den Endspurt? Hat sie Pläne für die Zeit danach? Die in Ostdeutschland aufgewachsene Merkel ist ein großer USA-Fan. Nutzt Sie dann die freie Zeit, um durch die Staaten zu reisen oder nimmt sie eine Gastprofessur an einer US-Uni an?

Auf jeden Fall will Merkel das Kanzleramt an einen Nachfolger aus ihrer eigenen Parteienfamilie übergeben. Kürzlich lobte sie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Der ist Favorit auf den CDU-Vorsitz, über den im Dezember entschieden werden soll. Laschet habe das „Rüstzeug“ für den Job als Kanzler, sagte Merkel bei einem Besuch in Düsseldorf. Mehr Lob geht kaum. Aber da ist ja noch Markus Söder. Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident ist beliebter als Laschet.

Merkel muss sich um viele Krisen in Europa kümmern

Den Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Erdgaserkundungen im östlichen Mittelmeer hält die Kanzlerin für brandgefährlich. Ihr Außenminister Heiko Maas (SPD) war erst diese Woche auf Vermittlungsmission in Athen und Ankara. Viel erreicht hat er nicht. Ob Merkel selbst zum Telefonhörer greift und mit dem türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdogan spricht? Dann könnte sie auch gleich andere Krisen in der Nachbarschaft ansprechen, wie etwa jene in Libyen.

Auch auf Fragen zur Lage in der bitterarmen Sahelzone dürfte sich Merkel nach dem Putsch in Mali gefasst machen. Dort und in der Region sind deutsche Soldaten und Polizisten engagiert. Sie selbst war schon häufig in der Krisenregion - im Kampf gegen illegale Migration über das Mittelmeer ist Aufbauhilfe vor Ort für sie ein wichtiges Mittel.

Mutmaßlicher Giftanschlag auf Alexej Nawalny: Merkel verlangt von Putin Aufklärung

Merkel hat vom russischen Präsidenten Wladimir Putin außergewöhnlich deutlich Aufklärung im Fall des russischen Regierungskritikers verlangt. Seit Samstag liegt Nawalny in der Berliner Charité. Steckt der Kreml womöglich dahinter? Das Verhältnis zu Putin ist ohnehin belastet - unter anderem wegen der Lage in der Ukraine. Knapp ein Jahr nach dem mutmaßlichen russischen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin wartet die Bundesregierung zudem weiter auf Kooperation Moskaus bei der Aufklärung. Ob Merkel mit weiteren Sanktionen droht?

Es brodelt auch in Belarus. Putin hat angekündigt, es sei bereit, seinem Nachbarn bei einer weiteren Zuspitzung der Lage mit Einsatzkräften zu helfen. Eine solche womöglich blutige Zuspitzung angesichts der andauernden Proteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko will die Kanzlerin unbedingt vermeiden. Was hält sie von Sanktionen? Berlin steckt ein Stück weit in der Klemme, weil Russland und Putin enge Partner deutscher Konzerne beim umstrittenen Ausbau der Ostsee-Gaspipeline Nordstream 2 sind.

Von Trump hält Merkel gar nichts

Merkel ist derzeit als amtierende EU-Ratspräsidentin noch einflussreicher. Die Sorge um ein Auseinanderdriften der Europäischen Union ist auch angesichts der Auseinandersetzungen zwischen den USA und China ein zentraler Punkt in Merkels Außenpolitik. Doch die Corona-Pandemie hat der Kanzlerin einen Strich durch zentrale Projekte ihrer bis Ende des Jahres dauernden EU-Ratspräsidentschaft gemacht. Wie soll es weitergehen in der Zusammenarbeit mit Washington und Peking? Und welche Chancen sieht Merkel, dass die internationalen Gipfel von G7 und G20 trotz Corona stattfinden können?

US-Präsident Donald Trump hat die Verschiebung eines Treffens der Gruppe sieben führender Wirtschaftsmächte (G7) in den USA auf die Zeit nach der US-Präsidentenwahl im November ins Gespräch gebracht. Zu den G7 gehören neben den USA Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Japan, Italien und Kanada. Das autoritäre Königreich Saudi-Arabien plant weiter den nächsten G20-Gipfel der führenden Wirtschaftsmächte, er soll am 21. und 22. November in Riad stattfinden.

Und was sagt Merkel zur bevorstehenden US-Präsidentenwahl? Von Trump hält sie nichts. Dafür brauchte sie bei gemeinsamen Treffen mit dem Mann im Weißen Haus keine Worte. Ein Blick in ihr Gesicht verriet alles. (tb/dpa)

