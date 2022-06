Thüringen-Ticker: Entspannter Ferienstart am Erfurter Flughafen – Hacker-Angriff auf Essensanbieter

Endlose Warteschlangen und liegengebliebene Koffer - von dem Chaos an Deutschlands Flughäfen ist man in Erfurt weit entfernt.

Endlose Warteschlangen und liegengebliebene Koffer sind am Erfurter Flughafen kein Thema – Bei Apetito sind nach einem Hacker-Angriff keine Bestellungen mehr möglich.

Hackerangriff auf Essenansanbieter Apetito

Jugendlicher schaut mit Feuerzeug in Tank

Der Thüringer Windfrieden steht auf der Kippe

24-Stunden-Einkaufsmarkt hat schon wieder geschlossen

Lara Kullmann aus Uder ist Deutschlands jüngste Busfahrerin

Entspannter Ferienstart des Erfurter Flughafens

Flächenbrand bei Stadtroda

Tödlicher Straßenbahn-Unfall in Erfurt

Biberweibchen bei Erfurt überfahren

Mittwoch, 29. Juni

13.50 Uhr: Hündin Luna war drei Wochen allein bei Oettern im Wald

Wie lange kann ein kleiner Hund allein im Wald überleben? Die Havaneserhündin Luna war drei Wochen verschwunden und versetzt mit ihrer Geschichte eine ganze Gegend in Erstaunen.

11.55 Uhr: Hacker-Angriff auf Essensanbieter Apetito: Auch in Thüringen sind keine Bestellungen möglich

Der Essensanbieter Apetito ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Dadurch könnten auch in Thüringer Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen demnächst die Küchen kalt bleiben.

11.30 Uhr: Drogenprozess in Erfurter Messe: Kriminelle Neonazi-Bruderschaft vor Gericht

Zum Auftakt eines großen Drogenprozesses gegen mehrere Angehörige der rechtsextremen Szene vor dem Landgericht Erfurt sind zahlreiche Details zu deren mutmaßlicher Arbeitsweise öffentlich geworden. So habe eine der Angeklagten nicht nur ihre eigene Wohnung in Gotha zur Lagerung und Zuteilung von Drogen genutzt, sagte eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft Gera am Mittwoch in Erfurt. Zu diesem Zweck habe die Angeklagte auch die Räumlichkeiten ihrer Mutter und Großmutter in der Stadt genutzt. Insgesamt sind in dem Verfahren sechs Männer und drei Frauen angeklagt.

10.20 Uhr: Thüringer Hochschulen mit geringster Zulassungsquote bundesweit

Die Hochschulen in Thüringen haben bundesweit die geringste Zulassungsquote. Lediglich 20,7 Prozent aller Studiengänge sind mit einem Numerus Clausus (NC) belegt, wie das CHE Centrum für Hochschulentwicklung am Mittwoch in Gütersloh mitteilte. Damit stehen den Studierenden etwa vier von fünf Fächern unabhängig von der Abiturnote offen. Im bundesweiten Durchschnitt sind 39,7 Prozent der Studienplätze zulassungsbeschränkt. Die höchste NC-Quote hat Hamburg mit 64,8 Prozent.

Am häufigsten sind im Freistaat Studiengänge in den Ingenieurwissenschaften (21,7 Prozent) zulassungsbeschränkt, während in den Sprach- und Kulturwissenschaften nur etwa jedes 16. Studienangebot (6,3 Prozent) einen NC aufweist. In Jena und Erfurt, den beiden Hochschulorten in Thüringen mit mehr als 17.000 Studierenden, liegt der Anteil zulassungsbeschränkter Studienangebote jeweils unter dem Landesdurchschnitt. (dpa)

9 Uhr: Der Thüringer Windfrieden steht auf der Kippe

Der Streit um Windkraftanlagen in Thüringen geht weiter. Rot-Rot-Grün drängt die Union darauf, sich beim Verbot von Anlagen im Wald zu bewegen. Für die Union ist das jedoch nicht verhandelbar.

8.10 Uhr: Technische Probleme bei Flugsicherung schränkten Luftverkehr ein

Probleme bei der Deutschen Flugsicherung haben den Flugverkehr über weiten Teilen Deutschlands eingeschränkt. Auch Thüringen war betroffen.

7.38 Uhr: 24-Stunden-Einkaufsmarkt in Ettersburg hat schon wieder geschlossen

„Emmas Tag- und Nachtmarkt“ in Ettersburg ist seit Samstag wegen technischer Probleme geschlossen. .

7.29 Uhr: Jugendlicher schaut mit Feuerzeug in Tank

Ein schlechter Einfall hat einem 15-Jährigen in Heiligenstadt eine verletzte Hand eingebracht. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Jugendliche nachschauen, wie viel Benzin noch in seinem Moped ist. Dazu benutzte er ein Feuerzeug.

6.55 Uhr: Entspannter Ferienstart des Erfurter Flughafens

Endlose Warteschlangen und liegengebliebene Koffer - von dem Chaos an Deutschlands Flughäfen ist man in Erfurt weit entfernt. Man sei auf die Ferien vorbereitet, heißt es.

6.20 Uhr: Lara Kullmann aus Uder ist Deutschlands jüngste Busfahrerin

Sie hatte am Dienstag gleich doppelten Grund zum Feiern: Nicht nur, dass Lara Kullmann aus Uder ihren 18. Geburtstag feierte, sie erhielt auch pünktlich an diesem besonderen Tag ihren Busführerschein überreicht. Damit ist sie derzeit die jüngste Busfahrerin Deutschlands.

Dienstag, 28. Juni

22.07 Uhr: Flächenbrand bei Stadtroda - Wer war der unbekannte Helfer?

Am Dienstagabend brennt ein Feld mit Wintergerste bei Stadtroda. Ein bisher Unbekannter half bei den Löscharbeiten mit. Die Agrargenossenschaft möchte sich jetzt bei ihm bedanken.

Auf einem Feld zwischen Ruttersdorf und Stadtroda verursachte am Dienstagabend ein Mähdrescher einen Flächenbrand. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Stadtroda, der Wache Gernewitz und der Feuerwehr aus Ruttersdorf/Lotschen.

20.19 Uhr: Thüringenderby steigt zuerst in Erfurt - Komplette Hinrunde aller drei Thüringer Teams

Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt eröffnet die Saison in der neuen Fußball-Regionalliga Nordost. Mitte September kommt dann der FC Carl Zeiss Jena ins Steigerwaldstadion. Die komplette Hinrunde aller drei Thüringer Teams.

19.40 Uhr: Tödlicher Verkehrsunfall mit Straßenbahn in Erfurt

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag in der Tschaikowskistraße in Erfurt. Die Ursache für das Unglück ist noch ungeklärt.

16.20 Uhr: 69-Jähriger stirbt in Saalfelder Freibad

Am Dienstagnachmittag ist im Freibad in Saalfeld ein Mann verstorben. Der Mann habe im Wasser das Bewusstsein verloren. Trotz des sofortigen Einsatzes von Rettungsschwimmer und Bademeister gelang es tragischerweise nicht, den bewusstlosen Mann erfolgreich zu reanimieren.

16.08 Uhr: Thüringen übernimmt Zuzahlungen für Corona-Bürgertests nicht

Thüringen wird die ab Juli für die meisten Corona-Schnelltests fällig werdenden Zuzahlungen nach derzeitigem Stand nicht übernehmen. Die Länder hätten in den Beratungen mit dem Bundesgesundheitsminister sehr deutlich gemacht, "dass die Übernahme zusätzlicher Kosten nicht möglich ist", erklärte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Dienstag auf Anfrage.

13.44 Uhr: Abwehrspieler kehrt zum FC Rot-Weiß Erfurt zurück

Regionalliga-Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt hat Ben-Luca Mo­ritz für die neue Saison unter Vertrag genommen. Der 22-Jährige kehrt vom künftigen Ligakonkurrenten ZFC Meuselwitz nach Erfurt zurück, wo er von 2017 bis 2019 bereits in der U19 und in der ersten Mannschaft spielte.

13.29 Uhr: Waldbrand in Sachsen - Bergepanzer auf dem Weg in die Gohrischheide

Niederschläge haben die Situation im sächsischen Waldbrandgebiet Gohrischheide in der Nacht zum Dienstag vorerst entschärft. "Die Lage ist derzeit entspannt", sagte ein Feuerwehrsprecher. Unterdessen ist ein von der Bundeswehr angeforderter Bergepanzer auf dem Weg von Gera, er wird am frühen Nachmittag in Zeithain erwartet, wie ein Sprecher des Heeres in Dresden sagte. (dpa)

13.28 Uhr: Spatenstich: Ausbau des Bahnknotens Gößnitz beginnt

Mit einem Spatenstich hat heute der Ausbau des Bahnknotens Gößnitz (Altenburger Land) begonnen. Mit dem Beginn der Ausbauarbeiten im Bahnhof Gößnitz wird ein weiterer Abschnitt der Sachsen-Franken-Magistrale umfassend modernisiert, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Im Projektabschnitt Knoten Gößnitz-Crimmitschau sollen auf einer Gesamtlänge von zehn Kilometern die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass dort in Zukunft Personenzüge mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometer in der Stunde fahren können.

Der Bahnhof ist ein Teil der Bauvorhaben am Bahnknoten Gößnitz. Dort trifft die Sachsen-Frankenmagistrale auf die Mitte-Deutschland-Verbindung. - Das Startzeichen gaben (v.r.) Marcus Schenkel, Leiter Infrastrukturprojekte DB Netz Südost, SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser, CDU-Landrat Uwe Melzer, Tobias Schnabel vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Barbara Schönig, Thüringens Staatsekreterin im Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, so wie der Gößnitzer Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund). Foto: Jana Borath

12.37 Uhr: Termin für Thüringen-Rundfahrt 2023 steht fest

Die 35. Ausgabe der Thüringen-Rundfahrt der Frauen ist vom 23. bis 28. Mai 2023 geplant. Das geht aus den vom Radsport-Weltverband UCI veröffentlichten Kalendern für das kommende Jahr hervor. "Wir freuen uns über den Termin und haben damit an dieser Stelle erste Planungssicherheit erreicht. Damit geht die Arbeit jetzt richtig los", sagte Rundfahrt-Direktorin Vera Hohlfeld. Das bedeutendste und größte deutsche Frauen-Etappenrennen gehört damit weiter wie beantragt zur Kategorie UCI Women’s Proseries. (dpa)

12.33 Uhr: Metallarbeitgeber sehen nur wenig Spielraum bei Tarifen

Thüringens Metallarbeitgeber sehen die Unternehmen durch hohe Preise für Energie und Zulieferungen belastet. Sie könnten nur eine moderate Belastung durch Tariferhöhungen leisten, sagte der Chef des Verbandes der Thüringer Metall- und Elektroindustrie, Thomas Kaeser, heute in Erfurt. Empfehlungen des Vorstandes der IG Metall, mit Forderungen von sieben bis acht Prozent in die Tarifrunde zu gehen, seien unrealistisch. (dpa)

12.30 Uhr: Nägel auf der Straße sorgen für platte Reifen - Drei Fahrzeuge beschädigt

Durch Nägel auf der Fahrbahn sind gestern Morgen mehrere Autoreifen während der Fahrt beschädigt worden. Kurz nach 9 Uhr wurde die Polizei über zahlreiche Nägel auf der Straße nahe Schmorda auf Höhe der Bushaltestelle "Gössitzer Kreuz" informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein noch unbekannter Fahrer zahlreiche Dachpappstifte - offensichtlich unbemerkt - verloren hatte, so dass sich diese auf der Fahrbahn verteilten.

12.26 Uhr: Thüringen mit niedriger Insolvenzquote

In Thüringen ist die Gefahr von Firmenpleiten derzeit bundesweit mit am niedrigsten. Auf 10.000 Unternehmen kamen im ersten Halbjahr 2022 im Freistaat 39 Insolvenzen, wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht. Eine niedrigere Insolvenzquote hatten demnach nur noch Bayern (36) und Sachsen (37). Am höchsten war der Wert in Berlin (79). Der Bundesdurchschnitt wurde mit 48 angegeben. "Regionale Branchen- sowie auch unterschiedliche Altersstrukturen der Unternehmen können für die unterschiedlichen Insolvenzquoten mitverantwortlich sein", hieß es zur Begründung. (dpa)

12.22 Uhr: Prozessauftakt in Erfurt gegen kriminelle Neonazi-Bruderschaften

Ab morgen wird das Congress-Center der Messe Erfurt erneut zum Gerichtssaal. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen wird gegen neun Angeklagte, darunter drei Frauen, verhandelt. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft u.a. verbotenen Handel mit Drogen vor. Einige der Angeklagten sollen der rechtsextremen Bruderschaft "Turonen" angehören.

12.19 Uhr: Bibermutter bei Erfurt von Auto überfahren

Verlust in der Biberkolonie im Nessequellgebiet bei Erfurt-Bindersleben: Ein dort lebendes und getötet worden. Der Unfall habe sich bereits in der Nacht zum Sonntag ereignet, teilte die Stadt Erfurt am Dienstag mit.

12.15 Uhr: Flüchtlingshelfer in Thüringen bekommen monatliche Pauschale vom Land

Einige Kommunen zahlten bereits, aber jetzt ist die rechtliche Basis für Thüringen da: Alle Bürger, die ukrainische Kriegsflüchtlinge privat aufnahmen, können eine monatliche Pauschale in Höhe von 150 Euro pro Person erhalten. Für jeden weiteren beherbergten Geflüchteten gibt es 75 Euro. Die Pauschalen soll rückwirkend zum Kriegsausbruch am 24. Februar gezahlt werden. Die entsprechende Verordnung trat jetzt in Kraft.

12.11 Uhr: Investitionen in Schlösser durch Bau-Preissteigerungen gefährdet

Die 200 Millionen Euro aus dem Investitionsprogramm zur Schlössersanierung in Thüringen reichen nach Angaben der zuständigen Stiftung voraussichtlich nicht für alle ins Auge gefassten Vorhaben. Grund seien die Steigerungen der Baupreise, teilte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit. Vorgeschlagene Projekte, die noch nicht freigegeben seien, müssten deshalb zunächst zurückgestellt werden. Das bis etwa 2027 laufende Sonderinvestitionsprogramm wird zu gleichen Teilen vom Bund und vom Land finanziert. Bislang sind 22 Bauvorhaben an 13 Schlössern und Burgen freigegeben.

12.07 Uhr: Hilferuf von Lehrern: Immer mehr Schüler mit psychischen Problemen in Thüringen

Der Thüringer Philologenverband beklagt vor allem durch die Pandemie gestiegene Defizite im sozialen Miteinander sowie psychische Probleme von Schülerinnen und Schülern. Sie machten Lehrkräften immer mehr zu schaffen und führten zunehmend zu Unterrichtsstörungen, Schwänzen und Klassenkonflikten.

12.01 Uhr: Bildungsministerium zahlt Zuschuss für Erzieher-Ausbildung

Kindertagesstätten können ab sofort beim Thüringer Bildungsministerium für einen Zuschuss für die praxisintegrierte vergütete Ausbildung zu staatlich anerkannten Erziehern (PiA) beantragen. Gefördert werden knapp 70 Plätze an vier verschiedenen Fachschulstandorten mit Ausbildungsbeginn zum 1. September 2022, wie das Ministerium heute in Erfurt mitteilte. Das Land fördert die Ausbildungsvergütung im ersten Jahr mit Zuschüssen pro Platz mit bis zu 1650, im zweiten Jahr mit bis zu 1730 und im dritten Jahr mit bis zu 1870 Euro pro Monat. (dpa)

12 Uhr: Große Preisunterschiede in Thüringer Freibädern

Alles wird teurer. Das gilt auch für den Gang ins Freibad. Das zeigt die Marktforschung, die an der Dualen-Hochschule Gera-Eisenach zu dem Thema betrieben wird. Verglichen werden dabei die Preise für Erwachsene und Kinder der Freibäder in 27 Städten im Freistaat. Die Untersuchung zeigte, dass in diesem Jahr die Freibadbesucher in Heiligenstadt, Eisenberg und Ilmenau mit 5 Euro für die Tageskarte die höchsten Eintrittspreise zu bezahlen haben.

10.07 Uhr: Hersteller von Batterie-Rohstoff aus Weimar ist Alleinanbieter in Europa

Die Vorstandschefs großer Automobilkonzerne – von Mercedes über Volkswagen bis hin zu Tesla – haben angekündigt, bei ihren künftigen Generationen von Elektroautos verstärkt auf die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien setzen zu wollen. "Das wird sich bei kleineren Fahrzeugen für die Stadt mit einer Reichweite bis zu 80 Kilometern durchsetzen", ist Ulrich Weitz, der Vorstandschef der Weimarer Firma IBU-tec, überzeugt. Das Thüringer Unternehmen ist nach seinen Angaben europaweit als einzige Firma derzeit in der Lage, das für diese Batterien benötigte LFP-Material herzustellen und zu liefern.

8.46 Uhr: Umweltministerin Siegesmund informiert über Energieversorgung

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) will am heute über die Energieversorgung in Thüringen informieren. Im Fokus stehen die Vorbereitungen des Landes auf eine mögliche Krise. Dabei geht es um die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und gedrosselte Gaslieferungen Russlands nach Deutschland. Bund und Länder beraten derzeit, wie durch Energieeinsparung, die Erschließung anderer Quellen sowie einen beschleunigten Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen darauf reagiert werden kann. (dpa)

8.44 Uhr: Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Fallschirmsprung bei Eisenach

Samstagmittag hat sich ein tragischer Unfall am Flugplatz Kindel bei Eisenach ereignet. Nachdem ein 14-Jähriger bei einem Tandemsprung starb, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler von einem tragischen Unglücksfall aus. Personen, die den Sprung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Eisenach in Verbindung zu setzen.

8.02 Uhr: Holz in Thüringen stark nachgefragt - Steigende Preise

Die Nachfrage nach Brennholz, aber auch Energieholz für industrielle Zwecke, ist in Thüringen sprunghaft gestiegen und reißt nicht ab. Zugleich sei der Preis für Holz aufgrund der straffen Nachfrage deutlich gestiegen, teilte der Landesbetrieb Thüringenforst mit. Derzeit liege beim Brennholzhändler der Schüttraummeter lagerfertiges Buchenbrennholz mit 33 Zentimetern Scheitlänge bei über 90 Euro. Bei Fichte sind es etwa 70 Euro. (dpa)

7.56 Uhr: Ferienhaus nach Blitzeinschlag abgebrannt - Urlauber aus Thüringen durch lauten Knall geweckt

Während eines heftigen Gewitters in der Nacht auf Dienstag ist eine fünfköpfige Familie aus Thüringen durch einen lauten Knall geweckt worden. Alle verließen sofort unverletzt ihr reetgedecktes Ferienhaus in Karlshagen/Usedom. Tatsächlich hatte ein Blitz in das Haus eingeschlagen und das Dach in Brand gesetzt.

Montag, 27. Juni

18.40 Uhr: Höchster Zuschlag aller Zeiten im Rudolstädter Auktionshaus

Eine wertvolle Uhr wechselte für 210.000 Euro den Besitzer. Welche Überraschungen es im Aktionshaus in Rudolstadt noch gab.

17.46 Uhr: Neue Thüringenliga-Saison wird in Struth eröffnet

Die Fußball-Thüringenliga startet mit einem Spiel in Struth in die neue Saison. Der Gegner vom Aufsteiger SG SV DJK Struth wird noch ermittelt.

17.40 Uhr: Cabrio-Straßenbahn wirbt für Domstufen-Festspiele

Am kommenden Samstag geben die Domstufen-Festspiele in der Erfurter Innenstadt eine erste Kostprobe. Voll besetzt mit Musikerinnen und Musikern sowie den Sängerinnen und Sängern des Theaters wird eine Cabrio-Straßenbahn durch die Stadt fahren und kleine Auszüge aus der Verdi-Oper "Nabucco" präsentieren. Die Bahn pendelt nach Angaben der Organisatoren am Samstag in der Zeit von 13 bis 15 Uhr zwischen Domplatz und Anger und wird an den Haltestellen Domplatz, Fischmarkt und Anger Zwischenstopps machen. Vom 15. Juli bis zum 7. August soll in 21 Aufführungen "Nabucco" zwischen Severikirche und Mariendom präsentiert werden. Dann sollen eine 8,5 Meter hohe und zehn Meter breite Mauer sowie eine fünf Meter hohe Skulptur und Zäune auf den Domstufen nach Jerusalem und Babylonien entführen. Das Festival ist eines der größten in Thüringen. (dpa)

17.12 Uhr: Ministerium lobt Thüringer Demografiepreis 2022 aus

Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft lobt den Demografiepreis 2022 unter dem Motto "Heimat: Thüringen!" aus. "Viele Menschen in Thüringen packen bereits tatkräftig an, um den Folgen des demografischen Wandels zu begegnen", sagte Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) laut Mitteilung des Ministeriums vom Montag. Wer sich bis wann bewerben kann.

15.30 Uhr: Mann tritt in Weimar schwangere Ehefrau und greift Polizisten an

Ein Mann hat während eines Streits in Weimar am Sonntagabend seiner schwangeren Ehefrau getreten. Auch gegen die hinzugerufene Polizei verhielt sich der Alkoholisierte aggressiv.

15.09 Uhr: Keas schlüpfen zum ersten Mal in der Zoopark-Geschichte

Eines der Elterntiere (Bildmitte) mit dem Nachwuchs. Foto: Thüringer Zoopark Erfurt

Zum ersten Mal in der Geschichte des Zooparks sind in Erfurt Keas geschlüpft. Der gefiederte Nachwuchs ist bereits seit einigen Tagen auf der Welt und bei bester Gesundheit.

14.30 Uhr: 800 Millionen Euro für soziale Projekte in Thüringen

Für soziale Projekte kann Thüringen bis zum Jahr 2027 rund 800 Millionen Euro verplanen. Die ersten Projekte sollen bereits Ende der Woche beginnen, teilte das Sozialministerium am Montag in Erfurt mit.

13.22 Uhr: "wtf?" und "Erlkönig" - Schulgruppen präsentieren Theater-Inszenierungen

135 Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 12 aus zehn Thüringer Schultheatergruppen stellen von Montag bis Mittwoch ihr Können unter Beweis. Im Rahmen der 30. Thüringer Schultheatertage präsentieren die Gruppen von Gymnasien wie auch Gesamt-, Gemeinschafts- und Regelschulen ihre Inszenierungen - und damit altersgemäße Sichtweisen auf alte und neue Themen - im Erfurter Kinder- und Jugendtheater "Die Schotte". Darunter "Ein Sommernachtstraum", "Erlkönigs Reich", "Romeo und Julia frei nach Shakespeare", wie auch Inszenierungen mit Titeln wie "wtf?" oder "Gedichte in Loops". Die Gruppen kommen aus Bad Frankenhausen, Erfurt, Jena, Sömmerda, Vacha, Weimar und Wolkramshausen. (dpa)

12.23 Uhr: Überdurchschnittliche Süßkirschenernte in Thüringen erwartet

Die Thüringer Obstbaubetriebe erwarten nach Angaben des Statistischen Landesamtes in diesem Jahr bei Süßkirschen eine überdurchschnittliche Ernte. Wie die Statistiker heute in Erfurt mitteilten, werde ein Ertrag von 8,4 Tonnen je Hektar erwartet. Bei einer Anbaufläche von 276 Hektar werde so mit einer Erntemenge von rund 2300 Tonnen gerechnet. (dpa)

12.22 Uhr: Frau im Altenburger Land tot in Wohnung gefunden - Nun wird wegen Totschlags ermittelt

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach dem Fund einer toten Frau im osthüringischen Gößnitz . Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft heute berichtete, stehen die Ergebnisse der Obduktion noch aus. Festnahmen habe es noch keine gegeben.

11.25 Uhr: Pauschale für Unterbringung von Ukraine-Flüchtlinge möglich

Wer privat Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat, kann dafür finanzielle Unterstützung bekommen. Landkreise und kreisfreie Städte können rückwirkend ab Februar die Zahlung einer monatlichen Pauschale mit privaten Haushalten dafür vereinbaren, teilte das Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz heute in Erfurt mit. Für jede erste aufgenommene Person kann es den Angaben zufolge 150 Euro geben, für jeden weitere aufgenommen Flüchtling 75 Euro. Die Landkreise und Kommunen sind nach den Worten einer Ministeriumssprecherin in ihrer Entscheidung darüber frei, ob sie die Pauschale ausreichen.

11.23 Uhr: Wiese fängt Feuer - Waldbrand in Suhl in letzter Sekunde noch verhindert

Samstagmittag hatte ein Mann in einer Parzelle in der Suhler Kleingartenanlage Am Himmelreich ein Lagerfeuer in einer Feuerschale entfacht. Plötzlich und unerwartet gerieten die umliegende Wiese (ungefähr 15 qm) sowie ein Holzstapel gegen 14.45 Uhr in Brand. Nur durch das schnelle Eingreifen der Gartennachbarn konnte das Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Wald verhindert werden.

10 Uhr: Aus dem Verkehr gezogen - Polizei erwischt Fahrer unter Alkohol oder Drogen

Bei Verkehrskontrollen sind am vergangenen Wochenende mehrere Autofahrer unter Alkohol oder Drogen am Steuer erwischt worden. Besonders erschütternd: Am Freitagmorgen wurde eine 25-Jährige in Großberndten kontrolliert, da ihr Ford keinen verkehrssicheren Eindruck mehr machte. Dies bestätigte sich schnell, laut eigener Aussage der jungen Frau waren die Bremsen des Autos so abgenutzt oder beschädigt, dass sie kaum noch funktionierten. Die Frau mit drei Kleinkindern im Wagen hatte zudem berauschende Mittel eingenommen, wie ein Drogenvortest ergab.

9.28 Uhr: Kritik an Gesundheitsapps: Mondpreise und oft ohne erwiesenen Nutzen

Guido Dressel, Chef der Techniker Krankenkasse (TK) in Thüringen, ist der Meinung, dass bei den Gesundheitsapps genauer auf Nutzen und Preise geschaut werden sollte. Von Oktober 2020 bis April 2022 hat allein die TK bundesweit über 30.000 Codes für die Freischaltung verschiedener Gesundheitsapps ausgestellt und damit auch bezahlt. Apps können Patienten helfen, Krankheiten zu erkennen, zu überwachen und zu behandeln, sagt Dressel. Die meisten Apps befänden sich allerdings immer noch in der Erprobungsphase und damit in der vorläufigen Zulassung. Nur jede vierte App konnte schon beim Start der Kostenerstattung ihre Wirksamkeit nachweisen.

9.09 Uhr: Gehegte und gehasste Pflanzen: Lupinen in Deutschland

In der Rhön, einem Mittelgebirge zwischen Bayern, Hessen und Thüringen, kämpfen Naturschützer seit Jahren gegen die sich immens ausbreitende Pflanze. Lupine ist aber nicht gleich Lupine. Denn während die eine Art stört, wird die andere auf dem Feld angebaut - und dient nicht nur als Tierfutter, sondern auch als Basis veganer Speisen oder gar Kaffee. (dpa)

9.07 Uhr: Thüringens beste Schülerzeitung wird gesucht - Diese Preise winken als Gewinn

Penne-Express und Espresso, Schülerino, Kästner-Blitz und Heißer Bleistift – nicht nur bei den Titeln sind die Thüringer Schülerzeitungsredaktionen überaus einfallsreich. An vielen Grund-, Regel-, Förder- und Realschulen sowie zahlreichen Gymnasien erscheinen regelmäßig gedruckte oder virtuelle Schülerzeitungen, die Schüler, Lehrerund Eltern mit Neuigkeiten aus der Schule informieren. Das Thüringer Bildungsministerium sucht derzeit die beste Schülerzeitung des Landes.

8.49 Uhr: "Swimmingpool" und Drohne: Winzer suchen Wasserquellen

Lange Perioden ohne ausreichend Regen bereiten den Winzern zunehmend Sorgen. "Neben extremen Frost oder Hagelschlag zählt Trockenheit zu den stärksten Risiken im Weinanbau", sagte ein Sprecher des Deutschen Weininstituts (DWI/Bodenheim/Rheinland-Pfalz). Langjährige Aufzeichnungen hätten bewiesen, dass Wetterextreme in den vergangenen ein bis zwei Dekaden zugenommen haben. Um dem zu begegnen, gibt es z.B. im Anbaugebiet Saale-Unstrut, wo seit 1000 Jahren Wein angebaut wird, Pläne, Regenrückhaltebecken und Brunnen zu reaktivieren, wie ein Sprecher des Weinbauverbandes in Freyburg sagte. Vorratsbecken, die während der langen Geschichte des Weinbaus angelegt wurden, seien in etwa so groß wie ein "Swimmingpool". Saale-Unstrut mit Anbauflächen in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg, und das Anbaugebiet Sachsen gehören zu den nördlichsten Weinregionen in Europa. (dpa)

8.48 Uhr: Thüringer CDU sucht Lösung in Machtkampf

Die Thüringer CDU will sich binnen der nächsten zwei Wochen über die Aufstellung für das Landtagswahljahr 2024 einigen. Am 8. und 9. Juli trifft sich der Landesvorstand mit den Kreisvorsitzenden in Oberhof zur Klausur. Der frühere Landes- und Fraktionschef Mike Mohring will zurück an die Parteispitze. Dagegen regt sich Widerstand.

8 Uhr: Das sind Erfurts besondere Automaten

Im Gegensatz zu Kaugummi-, Fahrradschlauch- oder Zigarettenautomaten sind die besonders skurrilen Apparate nicht draußen in Erfurt, sondern drinnen zu finden. Im Gegensatz zur schnellen Hilfe gegen einen Platten oder den Durst auf ein kaltes Getränk, widmen sich diese oft nicht ganz ernst gemeinten Selbstbedienungsmaschinen eher der Abendkultur. Hier stehen die besonders außergewöhnlichen Automaten.

7.24 Uhr: Heißer Wochenstart mit Gewittern in Thüringen erwartet

Die Woche in Thüringen startet heiß und mancherorts mit Gewittern. Ab dem Mittag können Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen auftreten, wie der DWD heute mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 32 Grad. Vor allem im Norden Thüringens erwartet der DWD eine starke Wärmebelastung. Im Osten scheint meist die Sonne. Am Morgen gibt es im Westen viele Wolken und vereinzelte Schauer. (dpa)

7.09 Uhr: Schüsse in der Nachbarschaft lösen in Südthüringen Polizeieinsatz aus

Zeugen hatten die Polizei Samstagnachmittag über Schussgeräusche in einem Hinterhof in Steinach informiert. Daraufhin rückten mehrere Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg und der Bereitschaftspolizei aus Rudolstadt unter "Vollschutz" an.

Sonntag, 26. Juni

22.34 Uhr: 57-Jähriger bei Traktorunfall im Saale-Holzland-Kreis schwer verletzt

Bei einem Unfall im Saale-Holzland-Kreis wurde gestern ein 57-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei heute informierte, sei der Mann mit seinem Traktor mit Anhänger eine Gefällestrecke bei Göritzberg/Bürgel entlanggefahren, als das Gespann in einer Kurve vom Weg abkam und umkippte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Sachsen gebracht.

22.33 Uhr: Elfjähriger schwer verletzt: Junge stürzt aus Fenster eines Eisenacher Kinderheims

Per Rettungshubschrauber wurde gestern Abend gegen 20 Uhr ein elfjähriger Junge in eine Klinik nach Erfurt geflogen, wo er notoperiert wurde. Er war aus einem Fenster im dritten Stock des Johannes-Falk-Kinderheimes in Eisenach gestürzt. Dabei hatte das Kind sich lebensbedrohlich verletzt.

22.19 Uhr: Mann schlägt im Ilm-Kreis Partnerin bewusstlos

Im Ilm-Kreis musste die Polizei gestern Abend bei einem Fall von häuslicher Gewalt eingreifen. Wie die Polizei heute informierte, sei sie zu einer Auseinandersetzung in die Langewiesener Straße nach Wümbach gerufen worden. Ein 39-jähriger Mann sei mit seiner 49-jährigen Lebensgefährtin nach einem alkoholreichen Abend zunächst in verbalen Streit geraten, welcher so eskalierte, dass der 39-Jährige (2,64 Promille) seine Partnerin (2,37 Promille) mehrfach ins Gesicht schlug.

22.17 Uhr: Tragisches Ende eines Tandemsprungs: Fallschirmspringer geschockt vom Tod des 14-Jährigen

Eigentlich wirkt am kleinen Flugplatz alles so wie man es an einem schönen Sonntag im Sommer erwarten kann. Ein paar touristische Hobbyflieger sind mit ihren kleinen Propeller-Maschinen auf dem Rollfeld des Flugplatzes Eisenach-Kindel im Gewerbegebiet zwischen Wenigenlupnitz und Behringen gelandet, wenige Starts und Landungen. Nur Fallschirme sind keine am Himmel zu sehen. Die Flieger treffen sich zum Plausch. Aber die Stimmung in der Flughafen-Einkehr "Propeller" ist gedämpft, bedrückt. Es gibt nur wenige Gespräche und die sehr leise. Alle sind noch bestürzt und geschockt vom Unglück des Vortages, bei dem ein 14-jähriger Junge unweit des Flugplatz-Geländes ums Leben kam.

20.12 Uhr: Linke einigt sich in Erfurt auf Kurs und Personal - vorläufig

Nach dem Bundesparteitag der Linken in Erfurt hat sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zufrieden geäußert. Die Wahlen der Parteispitze seien "gut gelaufen", sagte er unserer Zeitung. Die gleichzeitig beschlossenen Verkleinerung des Bundesvorstand zeige, welchen Reformbedarf die Linke habe. Auf der dreitägigen Versammlung hatte sich der Reformerflügel in Personal- und Inhaltsfragen gegen das von Sahra Wagenknecht geführte Lager durchgesetzt. Diese wollte die Mitverantwortung der Nato im Vorlauf zum Ukraine-Krieg betonen.

Ein langer und intensiver Bundesparteitag ist zu Ende. Ich freue mich über die Wiederwahl als Parteivorsitzende im Team mit Martin @schirdewan. Danke für das Vertrauen!#LinkeBPT #dielinke pic.twitter.com/gCO7lk9KyZ — Janine Wissler (@Janine_Wissler) June 26, 2022

20.06 Uhr: Schwere Niederlage für CDU im Eichsfeld - Knapper Ausgang im Ilm-Kreis

Die Thüringer CDU hat einen wichtigen Bürgermeisterposten verloren. In Leinefelde-Worbis kam ihr bisheriger Amtsinhaber Marko Grosa heute nur auf 43,2 Prozent der Stimmen. Sein Gegenkandidat, der Worbiser Friseurmeister Christian Zwingmann (parteilos), gewann die Stichwahl deutlich mit 58,8 Prozent.

18.58 Uhr: Kriminalpolizei ermittelt nach Fund einer Frauenleiche im Altenburger Land

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Gößnitz im Altenburger Land ermittelt die Kriminalpolizei. Seit heute Morgen war nach der vermissten 46-Jährigen gesucht worden, teilte die Polizei mit. Gegen 7.20 Uhr sei die Frau dann leblos in ihrer Wohnung im Zentrum der Stadt gefunden worden.

18.44 Uhr: "Stimmung in der Bevölkerung ist angespannt": Diskussion über die Suche nach einem Atommüll-Endlager

Thüringen könnte ein Atommüll-Endlager bekommen. Zumindest befinden sich mit dem Thüringer Becken und dem von Baden-Württemberg bis Sachsen reichenden Saxothuringikum zwei von vier von der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) gewählte Gebiete zur Methodenentwicklung für die Endlagersuche im Freistaat. Auch in Jena wird die Debatte deshalb aufmerksam verfolgt – und so kamen gestern knapp 50 Zuhörer zu einer Podiumsdiskussion in die Rathausdiele.

Nadine Hoffmann (v.l.), Moderatorin Marion Durst und Mario Suckert bei der Diskussion über die Suche nach einem Atommüll-Endlager. Foto: Marcus Voigt

18.01 Uhr: Fraktionschef: Linke hat bei Parteitag eine Tür aufgestoßen

Linken-Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch hat eine positive Bilanz des Krisen-Parteitags in Erfurt gezogen. "Der Parteitag hat eine Tür aufgestoßen", sagte Bartsch heute vor den Delegierten. Solche Treffen allein veränderten nichts, sondern die künftige Arbeit: "Solidarität nach innen und Attacke nach außen, ab Montag", forderte Bartsch. (dpa)

17.58 Uhr: Nach einem heißem Wochenende kommt in Thüringen das Unwetter

Das Wochenende ist in Thüringen von warmen Temperaturen und Sonne geprägt gewesen. Dabei war der heutige Tag nach Angaben des DWD mit Höchsttemperaturen von 28 bis 31 Grad der "deutlich heißere Tag". Gestern wurde die 30 Grad-Marke bei Höchsttemperaturen zwischen 27 und 29 Grad noch nicht geknackt. Zum Wochenstart braucht es eher einen Regenschirm statt Bademode.

16.16 Uhr: In Gegenverkehr geraten: Fünf Schwerverletzte bei Unfall nahe Sömmerda

Ein schwerer Verkehrsunfall rief heute in den Mittagsstunden Polizei und Rettungskräfte auf den Plan. Sechs Menschen wurden verletzt, als zwei Autos zwischen der Ausfahrt Sömmerda Süd der A71 und der Kreisstadt frontal zusammenstießen. Ein 24-j ähriger Fahrer sei mit seinem Wagen in einer Rechtskurve in die Gegenfahrbahn geraten, sagte ein Polizeisprecher. Dabei kam es zur Kollision zwischen seinem Auto und dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 43 Jahre alten Fahrerin.

Ein BMW und ein Kleintransporter stießen frontal zusammen. Foto: Vesselin Georgiev

16.11 Uhr: Thüringer Schulkinder haben nach Distanzunterricht große Handschrift-Defiziten

Der bundesweite Trend zu einer Verschlechterung der Handschrift als Folge des Distanzunterrichts in der Corona-Zeit macht sich Experten zufolge auch in Thüringen bemerkbar. Sowohl der Thüringer Lehrerverband (tlv) als auch das Kultusministerium erzählten von dieser Beobachtung.

15.41 Uhr: Wagenknecht kritisiert neue Linken-Führung: "Kaum Hoffnung"

Die frühere Bundestagsfraktionschefin Sahra Wagenknecht hat scharfe Kritik am Ausgang des Linken-Parteitags in Erfurt geäußert. "Nach diesem Parteitag gibt es kaum Hoffnung, dass die Linke ihren Niedergang stoppen kann", sagte Wagenknecht heute. (dpa)

15.38 Uhr: Sanierung der Orangerie Ebersdorf soll dieses Jahr starten

Wie soll es mit der Orangerie Ebersdorf weitergehen? In der Stadtverwaltung von Saalburg-Ebersdorf wird jetzt die Ausschreibung zur Erneuerung der Elektroinstallation sowie für den Bau einer Heizungsanlage in der Orangerie des Schlossparks auf den Weg gebracht. Donnerstagabend gab es in dem 1790 errichteten Bau eine vom Schlossparkverein, dem Bürgerverein Möschlitz sowie dem Comenius-Ausstellungs- und Begegnungszentrum angeregte Diskussionsrunde über die künftige Nutzung des Hauses.

14.55 Uhr: Nur wenige Photovoltaik-Anlagen auf landeseigenen Gebäuden

Thüringen will schnell mehr Öko-Strom gewinnen, lässt aber bisher noch viele landeseigene Immobilien als Standort für Solaranlagen ungenutzt. Nur auf 50 von etwa 800 energetisch relevanten Gebäuden im Eigentum des Landes gibt es aktuell solche Anlagen, geht aus einer Antwort des Thüringer Infrastrukturministeriums auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Dirk Bergner hervor. Das Ministerium räumt ein, dass es bei der Ausstattung der landeseigenen Gebäude mit diesen Anlagen in den vergangenen Jahren nur "geringe Fortschritte" gegeben hat. (dpa)

9.30 Uhr: Fälle von Kinderpornografie in Thüringen seit 2019 fast verdreifacht

Die Zahl der Straftaten durch Verbreitung und Besitz von Kinderpornografie ist in den vergangenen drei Jahren in Thüringen stark gestiegen. Nach Angaben des Innenministeriums in Erfurt erhöhte sie sich von insgesamt 327 Fällen im Jahr 2019 auf 893 Fälle im vergangenen Jahr. Die Aufklärungsrate ist jedoch sehr hoch - auch dank Informationen einer unabhängigen Organisation aus den USA.

Die komplette Chronologie