10-Jährige Radfahrerin knallt gegen Autotür in Meuselwitz

Meuselwitz In Meuselwitz ist ein Kind mit dem Fahrrad gegen eine sich öffnende Fahrertür gefahren. Dabei verletzte sich die 10-Jährige.

Am Dienstagnachmittag hat ein 71-Jähriger mit seinem Auto in der Zeitzer Straße in Meuselwitz angehalten, um seine Beifahrerin aussteigen zu lassen.

Beim Öffnen der Beifahrertür bemerkte die 65-Jährige jedoch die von vorne kommende 10-jährige Radfahrerin zu spät, sodass sie mit der Beifahrertür kollidierte. Das Kind wurde beim Zusammenstoß verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.