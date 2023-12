Altenburg: 220 Weihnachtsgeschenke für benachteiligte Kinder

Altenburg Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Altenburger Land unterstützt mit Hilfe von Sponsoren sozial schwache Familien.

220 Weihnachtsgeschenke für benachteiligte Kinder

Altenburg. Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises unterstützt mit Hilfe von Sponsoren sozial schwache Familien Altenburg. Auch 2023 hat die Gleichstellungsbeauftragte des Altenburger Landes, Carina Michalsky, eine Weihnachtsaktion für sozial benachteiligte Kinder organisiert.

Wie in den Jahren zuvor konnte sie Mädchen und Jungen im Alter von vier bis zwölf Jahren kleine Weihnachtswünsche erfüllen. „Ohne finanzielle Unterstützung der Sponsoren wäre das nicht realisierbar. In diesem Jahr haben wir so 220 Kinder glücklich gemacht“, so Michalsky, die sich im Namen der Kinder noch einmal bei den Unterstützern bedankt. Das waren diesmal Mc Donalds Altenburg, Hercher Die Service Familie, Metallbau Weber, das Wellpappenwerk Lucka, Schulz & Berger, Wolf Wurstspezialitäten, die Sparkasse Altenburger Land, die Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser, das Klinikum Altenburger Land, Dietzel Hydraulik, das Brandschutzbüro Schalla, die Tanzschule Schaller, die Firma Fruchtexpress, die VR-Bank Altenburger Land, die EWA und Voestalpine.