Altenburg/Schmölln. Deutschlandweit protestieren Landwirte gegen die Bundesregierung. Ein Politiker aus dem Altenburger Land widerspricht offen seiner Partei.

Die aktuelle Protestwelle der Landwirte und Agrarbetriebe im Altenburger Land zu Beginn des Superwahljahres in Thüringen hat nun auch die lokale Politik erfasst. CDU und SPD im Altenburger Land melden sich zu Wort angesichts der für Montag, 8. Januar, angekündigten Kundgebungen im Landkreis und in der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt.

SPD-Landtagskandidat Frank Rauschenbach aus Schmölln stellt sich gegen die Pläne seiner Regierungspartei. © Funke Mediengruppe Thüringen | Privat

Landtagskandidat aus Schmölln schreibt an SPD-Spitzenpolitiker in Land und Bund

Hiesige Sozialdemokraten stellen sich dabei offen gegen die Pläne der Ampel-Regierung mit SPD, Grüne und FDP, auf Kosten der Bauern zu sparen. Frank Rauschenbach aus Schmölln, SPD-Landtagskandidat im Wahlkreis 43, hat dazu sogar einen offenen Brief an Spitzenpolitiker seiner Partei in Land und Bund verfasst, um auf die Bedeutung des Erhalts der Agrardiesel-Rückvergütung und Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft hinzuweisen. Mitunterzeichner ist lokale SPD-Prominenz: Thomas Jäschke, Roger Schmidt, Torsten Rist, Hendrik Läbe, Carsten Helbig, Roman Pilz, Alexander Paulicks, Michael Wolf und Norman Müller.

Mindestens vier Gruppen aus Ostthüringen, zum Teil sogar aus dem sächsischen Vogtland und Franken, protestieren auf den Straßen im Saale-Orla-Kreis. Dreh- und Angelpunkt ist die Agrargenossenschaft in Miesitz. Die Bauernschaft hält wenig von den Plänen der Bundesregierung. © Funke | Marcus Cislak

Der Brief, adressiert an Elisabeth Kaiser, Rolf Mützenich, Kevin Kühnert und Georg Maier, unterstreicht die entscheidende Rolle dieser finanziellen Unterstützungen für landwirtschaftliche Betriebe während des Transformationsprozesses. Rauschenbach betont, dass die unmittelbare Einstellung dieser Rückvergütungen ohne Alternativen für dieselbetriebene landwirtschaftliche Maschinen schwerwiegende wirtschaftliche Auswirkungen auf die Betriebe haben und die Stabilität der Nahrungsmittelproduktion gefährden könnte.

„Unsere heimische Landwirtschaft ist essenziell für unsere Lebensmittelversorgung und die Wirtschaft. Die derzeitigen Herausforderungen, denen Landwirte gegenüberstehen, erfordern eine umsichtige Herangehensweise und eine schrittweise Transformation ohne abrupte Unterbrechungen wichtiger Unterstützungsmechanismen“, so Rauschenbach in seinem offenen Brief.

CDU warnt vor finanziellen Mehrbelastungen der Landwirte und der Verbraucher

CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Zippel und sein Parteifreund Julian Degner, Chef der CDU-Fraktion im Schmöllner Stadtrat, warnen vor den Plänen der Bundesregierung für die Agrardieselkürzung und der Streichung des grünen Kennzeichens. „Die Ampel stopft ihr Haushaltsloch auf dem Rücken der Landwirte - derer, die uns ernähren. Der Agrardiesel steigt, die Beihilfe entfällt und der CO2-Preis steigt gleich mit“, warnt Zippel und verweist auf die entstehenden finanziellen Mehrbelastungen.

„Auch für den Verbraucher dürfte es schließlich zu höheren Preisen führen. Jedoch werden unsere Bauern und Landwirte im Altenburger Land nicht viel davon sehen, schließlich werden Erzeugerpreise am Weltmarkt gemacht. Dort aber sinken die Erzeugerpreise stark“, gibt Degner zu bedenken. Beide CDU-Politiker unterstützen die geplante Demonstration „Genug ist genug! Demonstration gegen Agrardieselkürzung & Streichung Grünes Kennzeichen“ des Thüringer Bauernverbandes am Montag, 8. Januar, ab 11 Uhr in Erfurt.

Dieser Artikel erschien zuerst am 5. Januar 2024.