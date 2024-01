Schmölln. Am Schmöllner Anschluss zur A4 treffen sich inzwischen mehrere Branchen zum gemeinsamen Protest. Straßenverkehr zeitweise lahmgelegt.

Der Protest der Landwirte, Handwerker, Spediteure und weiterer Branchen konzentriert sich inzwischen auf Schmölln im Altenburger Land. Zwar läuft der Bauernprotest auch noch an der A4-Auffahrt Ronneburg, aber die meisten Akteure sind inzwischen an der Anschlussstelle Schmölln eingetroffen. Hier sind nun auch Elektriker, Gartenbauer und Heizungsbauer dabei. Ein Konvoi mit Fahrzeugen aus verschiedenen Branchen blockiert am Mittag außerdem die Bundesstraße 7 zwischen Schmölln und Schloßig. Der Stau zieht sich bis ins Stadtinnere und verursacht Rückstaus auf den Nebenstraßen.

13:40 Uhr: Nicht nur der Landhandel Schmölln bleibt Montag zu

Der Landhandel Schmölln solidarisiert sich mit den Protestierenden mehrerer Branchen und hat sein Ladengeschäft am 8. Januar in der Thomas-Müntzer-Siedlung geschlossen. Weithin sichtbar kündigen mehrere Transparente, warum. Und der Schmöllner Landhandel ist damit nicht allein. Im Schmöllner Stadtzentrum bleiben aus Solidarität mit den protestierenden Landwirten, Spediteuren, Gartenbauern und Handwerkern weitere Geschäfte geschlossen: darunter sind Konditor und Bäcker, Parfümerie, Fleischerei, Blumenladen und Miederwäsche-Fachgeschäft.

13:21 Uhr: Mittwoch und Freitag erneut erhebliche Behinderungen im Straßenverkehr im Altenburger Land

Am Mittwoch und am Freitag dieser Woche wird es im Landkreis Altenburger Land aufgrund von zwei Versammlungen erneut zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Es handelt sich dabei um Protestaktionen der Landwirte.

Anmelder sind der Kreisbauernverband Altenburger Land e.V. und der Maschinenring Osterland e.V. Das teilt der Fachdienst Öffentliche Ordnung der Kreisverwaltung mit.

Mittwoch: 6 Uhr bis 12 Uhr: Blockade der Auf- und Abfahrten Zschaschelwitzer Kreuz und OBI-Markt Altenburg Freitag: 15 Uhr bis 18.30 Uhr: Aufzug vom Zschaschelwitzer Kreuz durch Altenburg zurück zum Zschaschelwitzer Kreuz.

12:10 Uhr: Bauernprotest: Politiker stellt sich gegen eigene Ampel-Partei

Die aktuelle Protestwelle der Landwirte und Agrarbetriebe im Altenburger Land zu Beginn des Superwahljahres in Thüringen erfasst auch die lokale Politik. CDU und SPD im Altenburger Land melden sich zu Wort angesichts der Kundgebungen im Landkreis und in der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt. Ein lokaler Politiker stellt sich sogar gegen die Pläne der eigenen Regierungspartei in Berlin.

10:45 Uhr: Schmölln läuft die Verwaltung planmäßig (10:45 Uhr)

In Schmölln läuft, laut Bürgermeister Sven Schrade (SPD), die Verwaltung am Montag planmäßig. „Wir haben allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aber angeboten, von Zuhause zu arbeiten, wenn es aufgrund der Proteste schwer machbar ist, zur Arbeit zu kommen.“

Die Eltern wurden bereits letzte Woche darüber informiert, dass es in den Kindertagesstätten und Schulen zu Problemen bei der Essensversorgung kommen kann, wenn Caterer nicht zur Arbeit kommen können. Zudem ist es auch manchen Erziehern und Erzieherinnen durch die Bauernproteste dann nicht möglich, zur Arbeitsstätte zu gelangen.

10:36 Uhr: In den Schulen im Altenburger Land läuft der Unterricht nach Plan

Keine Unterrichtsausfälle in den Schulen im Altenburger Land durch die Bauernproteste. In der Grundschule Altkirchen haben alle Lehrer und Kinder pünktlich die Bildungseinrichtung erreicht. „Alles läuft nach Plan“, freut sich Schulleiterin Katrin Schulze. Sie habe darauf vertraut, dass alle Pädagogen trotz befürchteter Verkehrsprobleme durch die Bauernproteste Schleichwege nach Altkirchen finden. Auch Bettina Groß ist froh: „Wir haben tatsächlich damit gerechnet, dass vor allem die Kolleginnen und Kollegen von weiter her nicht pünktlich sind oder gar nicht kommen können“, sagt die Leiterin der Regelschule Nöbdenitz. Aber selbst jene aus Gera oder Bad Klosterlausnitz waren pünktlich. Ebenso wie die meisten der Regelschülerinnen und -schüler. Lediglich ein Schulbus, der die Autobahn 4 nutzen muss, habe sich abgemeldet, aber nur wenige Schüler schafften es daher nicht zum Unterricht. Planmäßigen Unterricht gab es zudem am Schmöllner Gymnasium sowie an der Regelschule Dobitschen.

09:49 Uhr: Die Sternfahrt der Landwirte hat die Stadt Altenburg erreicht und legt dort Verkehr lahm

Die Sternfahrt der Landwirte vornehmlich aus dem Altenburger Land läuft. Von der Eisenberger Straße aus ist der Konvoi nun in Altenburg unterwegs und legt den Verkehr auf den dortigen Straßen zum Teil lahm. Zahlreiche Autofahrer bekunden indes ihre Solidarität mit den Demonstrierenden: lautes Hupen, Daumen hoch, ein Mann springt sogar aus dem Auto und ruft „Danke!“.

09:33 Uhr: Am Mehnaer Kreuz startet Sternfahrt, Kraftfahrer brauchen Geduld

Um 8 Uhr setzte sich auf der Eisenberger Straße (Mehnaer Kreuz) eine mehrere hundert Meter lange Sternfahrt mit zahlreichen Traktoren in Bewegung. Die Strecke führt über die Eisenberger Straße nach Altenburg, von dort in Richtung Schmölln. Kraftfahrer auf dieser Strecke müssen Geduld mitbringen, es geht nur langsam voran. Die Fahrzeuge, die daran teilnehmen, gesellen sich nach Ende der Sternfahrt zu den Demonstranten an den beiden Autobahnzufahrten Schmölln und Ronneburg. Ersten Schätzungen zufolge sind am Montagmorgen insgesamt rund 200 Fahrzeuge im Rahmen des Bauernprotestes in Bewegung.

08:20 Uhr: Autobahnabfahrt Ronneburg ist blockiert, Verkehr rollt aber

Bauernproteste im Altenburger Land: Wie an der Autobahnauffahrt Schmölln haben an der Zufahrt in Ronneburg bei Beerwalde die Proteste begonnen. Trotz der Blockade kommt es weder auf A4 noch auf der Zufahrtstraße B7 zu nennenswerten Behinderungen.

06:37 Uhr: Erste Demonstranten und Helfer um 3.30 Uhr in Schmölln eingetroffen.

Im Altenburger Land haben die Bauernproteste begonnen. Die ersten Demonstranten trafen um 3.30 Uhr an der Auffahrt zur A4 in Schmölln ein. Bis 6 Uhr waren dort nicht nur Landwirte und Agrarbetriebe aus dem Altenburger Land sowie angrenzendem Sachsen vor Ort mit Traktoren und Schleppern, sondern auch Speditionen sowie Handwerker aus der gesamten Region.

Erwartet werden im Laufe des Vormittages weitere Branchen: so Elektrohandwerk, Heizungsbauer und Baugewerbe. Unterstützung erfahren die Protestierenden außerdem von Bäckern und Konditoren aus der Region sowie dem Landhandel Schmölln. Zudem sind Privatpersonen aktiv dabei: unter anderem als Helfer und Ordner vor Ort.

Zu Staus auf der Landesstraße kommt es bisher nicht an diesem Veranstaltungsort, auch sind die Zu- und Abfahrten zur Autobahn passierbar. Der Straßenverkehr wird geregelt. Weiterer Ort des Protestes im Altenburger Land ist die Autobahnauffahrt Ronneburg an der B 7 bei Beerwalde.