Vollmershain. In Vollmershain hat ein betrunkener Mann mindestens neun Autos beschädigt.

Nach Zeugenhinweisen konnten Polizeibeamte in Vollmershain einen Tatverdächtigen stellen, welcher dort mindestens neun abgeparkte Fahrzeuge beschädigt hatte.

Der stark alkoholisierte 20-jährige Tatverdächtige hatte kurz zuvor an den Fahrzeugen mehrere Außenspiegel beschädigt sowie Dellen in die Fahrzeuge getreten. Es entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.