Lindenau-Museum in Altenburg bringt Giganten auf Hochglanz

Das Gemälde „Triumph der Galathea“ in der Dresdner Restaurierungswerkstatt.

Obwohl das Lindenau-Museum Altenburg in der Kunstgasse 1 eine Schaurestaurierung eingerichtet hat, bleibt die Arbeit der Restauratorinnen und Restauratoren häufig im Verborgenen. Dabei konnten 2023 gleich mehrere Restaurierungsprojekte begonnen und zum Teil abgeschlossen werden. Darunter befinden sich Werke gigantischen Ausmaßes oder besonderen Alters.

Stark gealterte Kostbarkeit in Dresden in Kur genommen

Eines der größten Restaurierungsprojekte in der Geschichte des Lindenau-Museums wurde 2023 begonnen: die Restaurierung des Gemäldes „Triumph der Galathea“. Allein die Dimensionen des Gemäldes sind außergewöhnlich: Es misst knapp drei Meter Breite und zwei Meter Höhe. Momentan wird das stark gealterte Werk von der Restauratorin Stephanie Hilden und ihrem Team in Dresden restauriert.

Um das Gemälde wieder in einen konservatorisch stabilen Zustand zu überführen, widmet sich das Restaurierungsteam zahlreichen Schäden wie Rissen in der Leinwand, Fehlstellen, älteren Kittungen und großflächigen Übermalungen sowie einem stark vergilbten und unregelmäßigen Firnis.

Italiener unter besondere Beobachtung genommen im Lindenau-Museum

Unter besonderer Beobachtung der Restauratorinnen und Restauratoren des Lindenau-Museums stehen die italienischen Renaissancemalereien. So wurden 2023 wieder mehrere der teils weit über 500 Jahre alten Gemälde zum Strahlen gebracht. Für Johannes Schaefer, Gemälderestaurator am Lindenau-Museum, standen in diesem Jahr zwei Madonnendarstellungen mit Kind von Giovanni di Paolo und Sano di Pietro sowie eine Thronende Madonna des Malers Maestro del 1416 im Fokus.

Mit seiner Expertise gibt das Lindenau-Museum auch Amtshilfe für Einrichtungen der Stadt Altenburg. So wird gegenwärtig die Restaurierung eines Porträts des früheren SPD-Politikers Erich Mäder realisiert. Am Gemälde sind lose Malschichten zu festigen, Risse und Beschädigungen in der Leinwand zu schließen sowie Fehlstellen zu kitten und zu retuschieren.

Bevor das Gemälde den Weg in die Restaurierungswerkstatt antrat, war es in der Altenburger Gemeinschaftsschule „Erich Mäder“ zu sehen. Zum Schulfest am 31. Mai 2024 soll es wieder im Schulhaus präsentiert werden.