Schmöllner Judokas beim Nikolausturnier erfolgreich

Erfolgreich gingen die Judokas vom PSV Schmölln beim Nikolausturnier 2023 an den Start.

Schmölln Insgesamt 194 Nachwuchssportler aus Sachsen und Thüringen kämpfen um die letzten Medaillen in dem zu Ende gehenden Jahr.

Konstanze Schöne

In Langhessen bei Werdau fand die 42. Auflage des Nikolaus-Turniers des JSV Werdau statt. 21 Kämpfer vom PSV Schmölln nahmen daran teil. Insgesamt waren 17 Vereine mit 194 Judokas aus Sächsischen und Thüringer Vereinen am Start, um sich noch einmal eine Medaille in diesem Jahr zu erkämpfen.

Gerade für die Jüngsten ist dieses traditionelle Turnier ein schöner Jahresausklang. Es gab auch eine Bastelstraße, bei der die Kinder das eine oder andere Weihnachtsgeschenk selbst kreativ herstellen konnten. Eine Goldmedaille erkämpften sich Toni Jungmann, Isabell Dörr, Mia Großmann, Lene Jungmann, Isabella Richter und Anika Sollner.

Platz 2 erreichten Noah Bauer, Daniil Romaniuk, Lea Schulze, Melina Kirsten, Luna Täuscher und Saskia Jozwiak. Bronze verteilte der Nikolaus an Leon Klotz, Lina Aydin, Alicia Wiegank, Luisa Kirsten, Lisbeth Schmidt, Haliya Jafari, Ivy Hörügel und Lorena Reisemann.

Toni Ruge trug mit seinem 5. Platz zum guten Abschneiden bei. Damit belegten sie am Ende Rang 3 in der Vereinswertung. Zum Abschluss leerte der Nikolaus noch seinen Geschenkesack aus und jeder konnte noch etwas Süßes erhaschen.