Simson-Fahrer nach Unfall im Krankenhaus - Drogen bei Wohnungsdurchsuchungen sichergestellt

Altenburg/Schmölln Die Meldungen der Polizei aus dem Bericht für das Altenburger Land.

Verletzter Simson-Fahrer

Ziegelheim: Aufgrund eines Unfalles kamen Rettungsdienst und Polizei heute am Dienstag, gegen 07:25 Uhr in der August-Bebel-Straße zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Fahrer (21) eines VW rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt und bemerkte dabei den die Straße querenden Simson-Fahrer (71) zu spät. Dieser wich dem Auto aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei geriet er allerdings gegen einen Bordstein und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Einbruch in Wochenendhaus

Plottendorf: Ein Wochenendhaus in der Dr.-Robert-Koch-Straße geriet ins Visier bislang unbekannte Täter. In der Zeit vom 01.03.2021 zum 13.06.2021 verschafften sich diese gewaltsam Zutritt zum Schuppen des Häuschens. Aus diesem stahlen die Täter schließlich diverse Elektrogeräte, u.a. ein Notstromaggregat. Anschießend entkamen die Einbrecher unerkannt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Erfolgreich durchsucht

Über 600 Gramm Marihuana, mehr als 20 Ecstasy -Tabletten, Bargeld und diverse Handels-Utensilien stellten Altenburger Polizeibeamte am vergangenen Freitag sicher. Die Drogen fanden die Beamten im Rahmen von zwei durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen in Altenburg und Schmölln. Diese resultieren aus akribischen Ermittlungen zu diversen Betäubungsmittelverstößen, wobei der Fokus der Ermittlungen auf dem Handel mit selbigen lag. Des Weiteren richten sich die Ermittlungen gegen einen 30-jährigen Mann, welcher bei den polizeilichen Maßnahmen vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Noch am selben Tag wurde der 30-Jährige dem Haftrichter vorgeführt, der letzten Endes Haftbefehl erließ, so dass der Festgenommene in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde.

Betrunken unterwegs

Stattliche 2,13 Promille zeigte das Atemalkoholgerät an, als Polizeibeamte gestern Abend (14.06.2021)einen 28-jährigen Mann kontrollierten. Dieser war zuvor mit seinem Elektro-Scooter fahrenderweise in der Eschenstraße in Altenburg unterwegs, als er gegen 20:15 Uhr Polizeibeamten auffiel. Die Weiterfahrt war für ihn damit als beendet erklärt und er musste zur Blutentnahme. Zusätzlich wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.

