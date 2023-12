Singen, wandern oder diskutieren im Altenburger Land

Posterstein/Schmölln/Altenburg Das gesamte Obere Sprottental ist eingeladen, in Schmölln öffnen sich Türchen und in Altenburg gibts Erleichterungen für alle Kraftfahrer.

Festlicher Adventsnachmittag für das gesamte Sprottental in Posterstein

Am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, lädt die Kirchgemeinde Nöbdenitz um 14.00 Uhr in die festlich geschmückte „Neue Scheune“ nach Posterstein zum regionalen Adventsnachmittag ein. Der festliche Gottesdienst in der Neuen Scheune wird von Pfarrer Dietmar Wiegand aus Weißbach und Pfarrer Jörg Dittmar aus Thonhausen gestaltet. Die Posaunenbläser aus Thonhausen erfreuen die Gäste mit festlicher Musik. Bei anschließendem Kaffee und Stollen sowie Plätzchen, die von engagierten Frauen des Projektes Mehrgenerationen-Kochen gemeinsam mit vielen Jugendlichen für diesen Nachmittag gebacken wurden, treffen sich Einwohner aus dem gesamten Oberen Sprottental zum Gedankenaustausch und gemeinsamen Singen.

Türchen öffnen sich in Schmölln beim Glockenverein und in der Stadtkirche

Das 16. Fensterchen des Lebendigen Adventskalenders öffnet sich am Samstag, 16. Dezember, 18 Uhr beim Glockenverein „Maria Immaculata“ auf dem Lindenberg 2 in Schmölln. Einen Tag später ist um 16 Uhr die Stadtkirche Schmölln Türchenöffner und lädt zum Adventsliedersingen.

Zum letzten Mal in diesem Jahr rund um Schmölln wandern

Zur letzten Wanderung rund um Schmölln in diesem Jahr lädt der TuS Schmölln am Mittwoch, 20. Dezember, ein. Dann geht es von Schmölln aus hin zum Aussichtsturm Nödenitzsch, nach Burkersdorf und zurück nach Schmölln. Die Wanderung ist optional. Treffpunkt für alle, die mitmachen möchten, ist um 9 Uhr auf dem Schmöllner Amtsplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Altenburger Bachstraße wieder frei

Nachdem in dieser Woche die Witterungsverhältnisse es wieder zugelassen hatten, konnten die neu angeordneten Parkflächen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße (vor der Poliklinik) in Altenburg asphaltiert werden. Laut Stadtverwaltung ist diese Straße ab Freitag, 15. Dezember, für den Verkehr provisorisch freigegeben. Neu ist, dass das Parken jetzt nicht mehr wie vor der Baumaßnahme in Schrägaufstellung, sondern quer zur Fahrbahn möglich ist. Damit erleichtert es das Ein- und Ausparken aus beiden Fahrtrichtungen.

Vom Hoffnungsträger zum Prügelknaben im Grünen Salon Altenburg

Die Bündnisgrünen im Altenburger Land laden am Dienstag, 19. Dezember, um 18 Uhr noch einmal zu einer in den Grünen Salon an der Burgstraße 7 in Altenburg ein. Unter der Überschrift „Vom Hoffnungsträger zum Prügelknaben“ werden Olaf Müller, Landtagsabgeordneter für Bündnis 90/Die Grünen sowie Vorsitzender des Thüringer Treuhand-Untersuchungsausschusses, und Historiker Andreas Leps von der Arbeit des Ausschusses berichten und sich den Fragen der Gäste stellen.

Wegen Kranstellung bleibt Ebertstraße in Altenburg gesperrt

Wegen einer Kranstellung wird am Dienstag, 19. Dezember, die Altenburger Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Hausnummer 8 für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Pohlhofgasse und Lindenaustraße, teilt die Stadtverwaltung mit.

Renft-akustisch in der Altenburger Brüderkirche

Renft-akustisch heißt das Konzert am 20. Januar 2024 mit der Klaus Renft-Combo in der Altenburger Brüderkirche. Beginn ist 20 Uhr. Karten für den Abend gibt es ab sofort unter anderem in der Altenburg-Information auf dem Markt 10, Telefon (03447) 896689.