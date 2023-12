Bürgerstiftung So wird Unersetzliches im Altenburger Schloss gesichert

Altenburg Für dieses Projekt machen sich Bürgerstiftung Altenburger Land und der Altenburger Schlossverein nun gemeinsam stark.

Darum machen Bürgerstiftung und Schlossverein in Altenburg gemeinsame Sache.

Warum dieses Projekt so wichtig ist für die Geschichte der Fotografie.

Was es mit den Registerbüchern des Fotoateliers Kersten auf sich hat.

Die Bürgerstiftung Altenburger Land und der Altenburger Schlossverein unterstützen die Sicherung unersetzlicher historischer Dokumente. Durch deren großzügige Unterstützung kann im Schloss- und Spielkartenmuseum Altenburg ein neues Konservierungs- und Digitalisierungsprojekt realisiert werden. Die historischen Registerbücher des Fotoateliers Kersten werden nun digital gesichert, damit sie auch in Zukunft als Quelle genutzt werden können.

Restaurierungs- und Konservierungskosten in vierstelliger Höhe

Um das zu ermöglichen, haben sich Stiftung und Verein entschlossen, die Restaurierungs- und Konservierungskosten, dieser für die Altenburger Geschichte so wichtigen Dokumente, in vierstelliger Höhe zu übernehmen. Um die Originaldokumente nach ihrer Bearbeitung durch einen Papierrestaurator zu sichern, erfolgt in einem zweiten Schritt die Digitalisierung aller vorhandenen Registerbände.

In der kürzlich erschienenen Publikation zum Fotoatelier Arno Kersten wurden bereits die Umstände thematisiert, die dazu führten, dass sich der umfangreiche Nachlass des Altenburger Fotoateliers Arno Kersten nahezu vollständig erhalten hat. 1992 nahm das Schloss- und Spielkartenmuseum den erhaltenen Bestand des Ateliers in seine Fotografische Sammlung auf.

Der Nachlass der Fotografen Arno Kersten, Friedrich Otto Kersten und Joseph Bernath, gewährt in seiner Gesamtheit einen einzigartigen Einblick in 71 Jahre Ateliergeschichte. Nicht nur für Altenburg ist dieser Fund bedeutend, sondern letztendlich auch für die Geschichte der Fotografie des gesamten deutschsprachigen Raumes.