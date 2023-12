Türchenöffner in Schmölln biegen auf die Zielgerade

Schmölln Lebendiger Adventskalender im Altenburger Land verspricht auch in der letzten Woche vor dem Fest Überraschendes und Besinnliches.

Der Lebendige Adventskalender in Schmölln biegt in dieser Woche auf die Zielgerade ein. Am Montag, 18. Dezember, öffnet um 18 Uhr das Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln sein Türchen. Einen Tag später geht um 17 Uhr das 19. Kalendertürchen bei der Volkshochschule in der Schmöllner Karl-Liebknecht-Straße auf. Die Kletterhalle am Schmöllner Cosswitzanger zeichnet für das 20. Türchen verantwortlich. Es öffnet sich am Mittwoch dieser Woche um 18 Uhr.