Veranstaltungen Von Gräfin Cosel bis Frau Holle - Vier Vorstellung in Neujahrswoche in Engertsdorf

Nobitz Wandermarionettentheater der Familie Dombrowski lädt auf die Marionettenbühne im „Komödiantenhof“

Noch immer herrscht im „Komödiantenhof“ im Nobitzer Ortsteil Engertsdorf, Am Feld 2 unter den Marionetten große Aufregung, denn endlich dürfen sie wieder auftreten.

Auf der umgebauten Marionettenbühne im „Komödiantenhof“ hebt sich der Vorhang seit 27. Dezember viele Male und das auch in der ersten Woche des neuen Jahres. Es gastiert das Wandermarionettentheater der Familie Dombrowsky.

Am Mittwoch, 3. Januar, präsentieren die Dombrowskys 15 Uhr „Schneeweißchen und Rosenrot“, am Freitag, dem 5. Januar, ist ab 19.30 Uhr „Gräfin Cosel – ein Frauenschicksel am Hofe August des Starken“ zu erleben. Am Samstag gibt es 15 Uhr „Tischlein deck dich“ und am Sonntag, 15 Uhr „Frau Holle“.

Bereits in der siebten Generation spielt das Marionettentheater Dombrowsky Stücke für Kinder und Erwachsene. Das Wandertheater ist vor allem im ländlichen Raum und Kleinstädten in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Südbrandenburg und Thüringen unterwegs.

Im „Komödiantenhof“ in Engertsdorf im Altenburger Land hat der Förderverein Mitteldeutsches Wandermarionettentheater einen Theatersaal eingerichtet.