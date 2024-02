Großstöbnitz/Papiermühle. Einzige Zufahrtsstraße nach Papiermühle im Altenburger Land wird ab Montag für mehrere Tage voll gesperrt. Das ist der Grund.

Der Breitbandausbau in der Schmöllner Region hat den Ortsteil Großstöbnitz erreicht. Allerdings müssen sich die 44 Einwohner des kleinen Dorfes Papiermühle - dorthin führt nur eine Straße und endet als Sackgasse - am Montag auf einige Unbequemlichkeiten einstellen.

Wanderbaustelle im Papiermühlenweg Großstöbnitz

Denn der Papiermühlenweg wird am Montag, 26. Februar voll gesperrt und damit die Zufahrt von Großstöbnitz nach Papiermühle gekappt. Laut Stadtverwaltung Schmölln ist bis zum 1. März die kleine Wanderbaustelle der Firma Netkom in vier Bereichen im Papiermühlenweg mit dem Breitbandausbau befasst. Empfohlen wird laut Rathaussprecherin Maja Persch, Autos im Umfeld dieses Areals abzustellen.

Stadtverwaltung Schmölln gibt Entwarnung

Allerdings: „Die Anwohner von Papiermühle werden durchgelassen. Auch gibt es während der Bauarbeiten Zeiten, an denen die Vollsperrung aufgehoben wird.“ Die Einwohner von Papiermühle seien informiert. Für Rettungsdienste und Feuerwehr gebe es außerdem freie Fahrt. Müllabfuhrtermine seien in der Zeit der Vollsperrung ohnehin nicht vorgesehen, so Persch weiter. Im Rathaus der Stadt Schmölln gibt man sich zudem optimistisch, dass die Vollsperrung sogar schon vor dem 1. März beendet sein wird.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Kabelverlegungen für schnelles Internet laufen aktuell auch an anderen Orten im Stadtgebiet Schmölln und in den Ortsteilen. So bis zum 31. Mai in Lohsenstraße, Finkenweg, Klingelbachweg, An den Pappeln und Zum Schreiber. Vom 26. bis 29. Februar wird im Finkenweg, auf Parkplatz und Fußweg an der Ostthüringenhalle sowie in der Grüntalstraße gearbeitet. Bis zum 8. März läuft der Breitbandausbau zudem in Schönhaider Straße und Am Kiesberg. Bis 1. März sind die Arbeiter in Altkirchen unterwegs: hier in Schmöllner Straße, Kleiner Gasse, Am Freibad, in Röthenitzer Weg, Köthenitzer Grund, Neue Siedlung, Weilersiedlung sowie außerorts von Altkirchen bis zum Abzweig Großtauschwitz.

Mehr zum Thema