Altenburger Land. Ob man die Rezensionen auf Google ernst nehmen sollte und wie damit umgegangen wird, verrät eine Expertin aus dem Altenburger Land.

Restaurant und Hotel wartet in Schmölln mit Neuerungen auf.

Sind Google-Bewertungen wichtig?

Neue Speisekarte ohne regionale Gerichte.

Das Hotel und Restaurant Bellevue wird bei der Suchmaschine Google mit 4,6 von 5 möglichen Sternen bewertet. Insgesamt kann man hier sogar 298 Rezensionen nachlesen.

Gäste vom Restaurant in Schmölln begeistert

Vor etwa vier Monaten schrieb eine Nutzerin: „Sehr schönes, modernes Restaurant. Das Servicepersonal ist sehr nett und hilfsbereit. Das Essen ist sehr zu empfehlen und Sonderwünsche wurden ohne Probleme erfüllt. Wir kommen definitiv wieder. Wir waren nur zum Essen da, daher kann ich die Zimmer nicht bewerten.“

Ein anderer Nutzer schrieb bei Google vor etwa zwei Monaten: „Sehr schönes Ambiente und toller Ausblick auf die Stadt Schmölln. Zu Zimmern kann ich nichts sagen, da ich hier nicht übernachtet habe. Der Service ist sehr aufmerksam. Das Essen ist heiß und reichhaltig.“ Schaut man also bei der Suchmaschine Google nach, kann man sehr viel Positives lesen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Freude über gute Bewertungen für Schmöllner Hotel und Restaurant

Das freut natürlich Heidi Hindemith, die selbst 20 Jahre Chefin des Restaurants und Hotels war. „Jetzt bin ich mittlerweile nur noch Angestellte für die Rezeption. Jawaria Kanwal Chaudhary hat das Hotel als neue Pächterin übernommen. Da sie aber aktuell etwas kürzer treten muss, bin ich zur Stelle.“

Wie Heidi Hindemith über Google-Rezensionen denkt, wollte diese Zeitung wissen. „Na ja, es ist ja so. Die Leute gehen ja meistens zufrieden raus, schreiben dann im Internet aber manchmal etwas ganz anderes. Wir haben aber ja gute Rezensionen, das muss man schon sagen.“ Und ob sie denn Gäste um gute Google-Bewertungen bittet, wurde Heidi Hindemith auch gefragt. „Nein, das mache ich wirklich beziehungsweise wir nur ganz selten. Das ist nicht der Normalfall und jeder kann schreiben, was er möchte.“

Das Hotel und Restaurant in Schmölln. © Kathleen Niendorf/ OTZ | Kathleen Niendorf

Neue pakistanische Speisekarte in Schmölln

Vor rund zwei Jahren wurde das Hotel und Restaurant Bellevue komplett neu eröffnet. Das Hotel ist geblieben und auch einige Zimmer wurden neu gestrichen. Seit 14 Tagen etwa gibt es auch eine komplett neue Speisekarte. „Die stellen wir immer direkt auf unsere Webseite. Die neue Speisekarte ist nun komplett pakistanisch, davor gab es auch noch ein paar regionale Gerichte.“ Geöffnet hat das Restaurant im Bellevue jeden Tag ab 17 Uhr, nur Montag ist Ruhetag. Sonntags oder an Feiertagen gibt es auch einen Mittagstisch. „Wir haben viele Familienfeiern“, so Hindemith. „Wir können zum Beispiel auch im Sommer Feiern bis zu 60 Personen ausrichten und dann kann man schön auf der Terasse sitzen.“

Pakistanischer Souvenirshop in Schmölln in Planung

Neben der neuen Speisekarte gibt es noch mehr Neuigkeiten im Bellevue. Der Eingangsbereich wurde ebenfalls neu gemacht und ist erst vor etwa zwei Wochen fertig gestellt worden. „Alles Stück für Stück, das kostet ja auch alles Zeit und viel Geld“, heißt es gegenüber dieser Zeitung. Und noch etwas steht auf der Wunschliste: Es soll ein pakistanischer Souvenirshop eröffnet werden, im besten Fall noch in diesem Jahr. Zu kaufen gibt es dann Geschirr und Dekorationsartikel, Gewürze aus Pakistan oder Kosmetikartikel.

Liest man sich auf der Internetseite etwas in die Geschichte ein, findet man folgendes: „Die Geschichte des Restaurants und Hotel Bellevue beginnt im Jahr 1866. Damals angefangen als reine Schankwirtschaft erhielt das Bellevue 1914 die Hotelgerechtigkeit per Ratsbeschluss. 1992 erwarben Heidemarie und Siegfried Lehner das Anwesen und bauten zum heutigen Hotel Bellevue um. Zwischen 2003 und 2022 wird das Hotel von Pächterin Heidi Hindemith geführt. 2022 übernimmt Jawaria Kanwal Chaudhary das Hotel als neue Pächterin und eröffnet das neu restaurierte Restaurant am 16. Mai 2022 wieder für Schmölln.“