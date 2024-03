Altenburger Land. Wo Diebe keine Beute machen und sich Mitglieder treffen: Neuigkeiten aus dem Altenburger Land im Überblick.

Langeweile ist politisch - Lesung in der Volkshochschule Altenburg

Wie kommt es, dass Mütter sich häufiger langweilen als Väter? Wieso langweilen sich arme Menschen häufiger als reiche? Und warum gibt es in Unterkünften für Geflüchtete so wenige Angebote gegen die Langeweile? Diesen Fragen geht die Saarbrücker Soziologin Silke Ohlmeier in ihrem aktuellen Buch „Langeweile ist politisch. Was ein verkanntes Gefühl über unsere Gesellschaft verrät“ nach. Am Montag, 18. März, 18 Uhr, wird sie das Buch in der „Akademie in der Aula“ in der Volkshochschule Altenburg im Rahmen einer Lesung vorstellen. Der Eintritt ist frei. Die Volkshochschule empfiehlt jedoch eine Platzreservierung: telefonisch unter 03447 507928 oder online unter www.vhs-altenburgerland.de.

Einbrecher in Altenburger Sparkassen-Filiale

In der Nacht zum Montag, 11. März, drangen unbekannte Täter in die Räume der Sparkassen-Filiale in der Wettinerstraße in Altenburg ein. Wie das Unternehmen mitteilt, konnten die Einbrecher weder Geld, Dokumente noch sonstige Unterlagen entwenden, da die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen griffen und somit einen Diebstahl verhinderten. Einzig eine Sachbeschädigung ist festzustellen, heißt es weiter. Die Filiale in der Wettiner Straße blieb am Montagvormittag geschlossen, um Spuren zu sichern und den Sachschaden weitestgehend zu beheben. Der SB-Bereich in der Wettinerstraße konnte uneingeschränkt von der Kundschaft enutzt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ertragreiche Ernte auf kleinstem Raum - Naturkundemuseum zeigt, wie das geht

Raum, Zeit und Geld sind für die meisten Menschen rar. Jedoch ist es möglich, mit begrenzten Ressourcen ertragreich und nachhaltig Lebensmittel zu produzieren. Zu einer gemütlichen Runde bei Kaffee und Kuchen sind am 22. März, 14 Uhr alle Interessierten ins Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg eingeladen, um einen Blick auf die Alternativen zum herkömmlichen Gartenanbau zu werfen. Was verbirgt sich hinter den Begriffen „Microfarming“, „Hydroponik“, „Microgreen“ oder „Vertikalgärtnern“? Eine Anmeldung für diese Veranstaltung ist erforderlich: unter info@mauritianum.de oder telefonisch unter 03447/5124938.

Naturschutzbeirat über die Hitze in der Stadt

Der Naturschutzbeirat des Kreises Altenburger Land tagt am Dienstag, 19. März, 17:00 Uhr im Beratungsraum auf dem Schmöllner Amtsplatz 8. Im öffentlichen Teil der Zusammenkunft stehen diese Themen auf der Tagesordnung: „Hitze in der Stadt – Wie können Stadtbäume zur Verbesserung der thermischen Belastungen im urbanen Raum beitragen?“, Informationen durch die Natura 2000-Station „Osterland“, Information durch die untere Naturschutzbehörde über aktuelle Vorhaben und Probleme.

Nachwuchstraining mit Starbesetzung an hiesigen Grundschulen

Nach großen Erfolgen in den Vorjahren ist der Verein Aktion Fußballtag am 12. und 13. März erneut im Altenburger Land zu Gast. Diesmal bei den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Wilhelm Busch in Altenburg (12.03.) und der Grundschule Altkirchen (13.03.), um Fußball-Training der besonderen Art zu veranstalten. Von 8:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr werden die Kinder in der Walter-Pesek-Halle in Altenburg Nord und in der Turnhalle Altkirchen von den Nachwuchstrainern betreut. Das sind Christian Klose, der über 10 Jahre beim FC St. Pauli Chefscout der Jugendabteilung war und nun bei Union Berlin ist, sowie Nick Höfer, ehemaliger U19 Spieler beim FC Carl Zeiss Jena und jetzt Co-Trainer der U11-Mannschaft von Union Berlin. Stargast in Altkirchen ist Torsten Ziegner, der bis vor Kurzem den Drittligisten MSV Duisburg trainierte.

Mitglieder treffen sich

Das nächste Treffen des Heimatverein Thonhausen-Schönhaide-Wettelswalde findet am Mittwoch, 13. März, um 19:00 Uhr, im Bürgerhaus Thonhausen statt.

Deutsche Bahn informiert in Gößnitz

Der DB-Informationspunkt in der Gößnitzer Wehrstraße 18 ist am 19. März in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Informiert wird über den aktuellen Verlauf der Baumaßnahmen im Rahmen des 2. Bauabschnitts der Sachsen-Franken-Magistrale. Anwohner, Reisende und interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich zu den Projektinhalten, Planungsphasen sowie den laufenden Baumaßnahmen erkundigen. Direkt betroffene Personen erhalten aktuelle Informationen zu Auswirkungen des Bauvorhabens auf ihre unmittelbare Umgebung und ihren Lebensbereich. Unterschiedliche Themengebiete wie zum Beispiel die Gesamtplanung, Lärmschutz sowie die einzelnen Bauphasen der Streckenabschnitte werden dargestellt. Außerhalb der Öffnungszeiten ist ein Besuch mit vorheriger Anmeldung unter der Telefonnummer (034493) 71 39 72 oder per E-Mail sachsen-franken-magistrale@deutschebahn.com möglich.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land