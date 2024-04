Altenburger Land. Termine, Veranstaltungen und Polizeimeldungen: Neuste Nachrichten aus dem Altenburger Land

Hakenkreuze in der Schmöllner Lohsenstraße

Mit Hakenkreuzen wurde die Fassade einer Tiefgarage in der Schmöllner Lohsenstraße beschmiert. Die Tat geschah laut Landespolizeiinspektion Gera im Zeitraum vom 17. bis 24. April. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0105386/2024 nach Zeugen: (0365) 8234 1465.

Vermisster 93-Jähriger in Haselbach gefunden

Kurz nach 11 Uhr am Mittwoch wurde die Altenburger Polizei alarmiert, dass ein 93-Jähriger aus Haselbach vermisst wird. Die Streifen rückten unverzüglich aus und begannen mit der Suche nach dem stark orientierungslosen Senior. Nach kurzer Zeit konnten der Mann auch gefunden werden. Da er offenbar aus seinem Rollstuhl gestürzt und unterkühlt war, riefen die Beamten einen Rettungswagen. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und seine Angehörigen informiert.

Neuer Geldautomat in Altenburg Süd-Ost

In Altenburg Süd-Ost hält die Sparkasse Altenburger Land neben dem SB-Standort am Stadtwald ab sofort einen zusätzlichen Geldautomaten-Standort vor. Er befindet sich am Eingang von Kaufland Süd-Ost. Dies ist laut des Finanzunternehmens eine Aufwertung des Altenburger Stadtteiles und bietet kurze Wege bei der Bargeldversorgung.

Burg Posterstein verlängert Sonderschau

Seit Eröffnung Ende Januar besuchten über 5000 Gäste die Sonderschau „Der Mann unter der 1000-jährigen Eiche – Über den Umgang mit faszinierenden Baumdenkmalen“ im Museum Burg Posterstein. Wegen des großen Interesses hat sich das Museumsteam entschlossen, die Ausstellung bis 4. August 2024 zu verlängern.

Mai-Kundgebung auf dem Altenburger Markt

Der DGB Kreisverband Altenburger Land lädt in diesem Jahr am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, um 10 Uhr wieder zur traditionellen Kundgebung mit Familienfest auf den Markt in Altenburg — diesmal unter dem Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit.” Damit erinnern die Gewerkschaften an ihre Kernforderungen und ihre Antworten auf die zunehmende Verunsicherung in der Gesellschaft.

Oldtimertreffen in Göpfersdorf

Der Heimatverein Göpfersdorf lädt am Sonntag, 28. April, von 10 bis 16 Uhr zum Oldtimertreffen am Quellenhof ein. Alle Interessierten – ob mit oder ohne Fahrzeug – sind herzlich willkommen.

Altenburger Wochenmarkt ausnahmsweise am Dienstag

In diesem Jahr fällt der Tag der Arbeit, ein gesetzlicher Feiertag, auf einen Mittwoch (1. Mai). Aus diesem Grund verschiebt sich der beliebte Altenburger Wochenmarkt auf Dienstag, 30. April. Der Wochenmarkt wird, so teilt die Stadtverwaltung Altenburg mit, an dem Dienstag in verkleinerter Form auf dem Hauptmarkt stattfinden, er dauert, anders als sonst, von 8 bis 15 Uhr.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land